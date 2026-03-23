Алексей Ковалев

Цветной взрыв на газоне: растения-хамелеоны, которые меняют облик трижды за сезон

Садоводство

Сад для аристократа — это не тяжёлый труд, а отдых и удовольствие.

Фото: Pravda.Ru by Павел Корнеев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Декоративные кустарники

Если вы каждые выходные заняты обрезкой и уходом за растениями, значит, сад требует слишком много внимания. Правильно подобранные растения не должны отнимать много времени и сил.

Настоящая роскошь — это сад, который остаётся красивым без постоянного ухода. Есть многолетние кустарники, которые с каждым годом выглядят всё лучше. Они неприхотливы, не требуют особых навыков и подходят даже тем, кто не хочет или не может уделять саду много времени.

Дерен с ярусной кроной: архитектура без ножниц

Традиционный дерен — это рабочая лошадка изгородей. Но аристократичный вид с ярусной кроной (Cornus controversa) — это уже высшая лига ландшафтного дизайна. Его ветви растут строго горизонтально, создавая эффект японской пагоды. Это растение — солист. Его не нужно прятать в массовке. Посадите его на фоне газона, и он будет держать структуру сада даже зимой, когда листва опадет.

"Главная ошибка — пытаться формировать такой дерен обрезкой. Вы только испортите природную геометрию. Дайте ему свободу, и через пять лет вы получите объект, цена которого вырастет в разы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru садовник-практик Сергей Михеев.

Чтобы подчеркнуть белую кайму листьев, подбирайте соседей с темной листвой. Если на участке уже растут черные томаты в декоративном огороде, дерен станет идеальным связующим звеном между овощной зоной и зоной отдыха. Он неприхотлив к почве, но не терпит пересадок во взрослом возрасте.

Скумпия: пурпурное облако в вашем саду

Скумпия кожевенная сорта "Royal Purple" — это визуальный магнит. Ее листва не просто бордовая, она имеет глубокий винный оттенок с восковым налетом. В период цветения куст покрывается метельчатыми соплодиями, похожими на дым или парик. Это растение для тех, кто ценит цветы не за яркость петуний, а за благородную дымку.

Характеристика Особенности аристократичных кустов
Тип роста Медленный, с сохранением формы десятилетиями
Уход Минимальный полив, отсутствие ежегодной формовки

Скумпия — интроверт среди растений. Она долго просыпается весной, часто заставляя владельцев думать, что куст вымерз. Не спешите браться за топор. Дождитесь конца мая, и почки обязательно раскроются. Это растение любит солнце — в тени пурпур превратится в грязновато-зеленый цвет.

"Скумпия ненавидит застой воды. Если у вас тяжелая глина, обязательно сделайте дренаж при посадке. В противном случае корни просто задохнутся", — объяснил в беседе с Pravda. Ru почвовед Игорь Лыткин.

Пузыреплодник и золотистый чубушник: игра цвета

Современные сорта пузыреплодника, такие как "Amber Jubilee", постоянно меняют окраску. Весной это медь, летом — пурпур. Это идеальный фон для любого цветника. Если вы привыкли, что клубника страдает от вредителей, то пузыреплодник — его полная противоположность. Он практически не болеет и не интересует насекомых.

Золотистый чубушник — это световая точка в саду. Его листья имеют лаймово-желтый оттенок, который "подсвечивает" темные углы участка. В отличие от обычного "жасмина", он декоративен весь сезон, а не только две недели цветения. Чтобы листва не горела на прямом солнце, лучше сажать его в легкую полутень.

"Для поддержания яркости листвы золотистому чубушнику нужны регулярные подкормки весной. Иначе цвет станет блеклым, уйдет в обычную зелень", — отметил в беседе с Pravda. Ru агрохимик Роман Эдигаров.

Кизильник стелющийся: живой ковер вместо мульчи

Стелющийся кизильник — решение для тех, кто ненавидит прополку. Он образует настолько плотную подушку, что сорняки просто не могут пробиться сквозь нее. Это прекрасная замена газону в труднодоступных местах. Как и малина, он ценит плодородную почву, но гораздо менее требователен к поливу.

Осенью кизильник украшают алые ягоды, которые остаются на ветках даже в морозы. Это создает графичный контраст со снегом. Если ваши домашние цветы на подоконнике требуют ежедневного внимания, кизильник в саду позволит вам забыть о себе на недели.

Ответы на популярные вопросы о кустарниках

Можно ли сажать эти кустарники весной?

Да, весна — идеальное время для посадки контейнерных растений. Главное — обеспечить полив в первые две недели после высадки в открытый грунт.

Требуют ли они укрытия на зиму?

Большинство представленных видов адаптированы к нашему климату. Скумпия может подмерзать в суровые зимы, но быстро восстанавливается от корня.

Нужно ли часто удобрять декоративные кустарники?

Достаточно одного внесения комплексного удобрения в апреле, чтобы обеспечить растению здоровый вид и яркий цвет листвы на весь сезон.

Читайте также

Экспертная проверка: садовник-практик Сергей Михеев, почвовед Игорь Лыткин, агрохимик Роман Эдигаров
Автор Алексей Ковалев
Алексей Ковалев — журналист, внештатный корреспондент международного раздела Правды.Ру
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача огород советы экология садоводство
Новости Все >
Привычная модель добытчика перестаёт удерживать семью: последствия уже бьют по будущему страны
Электромобили бьют авторынок током: то, как ведут себя бывшие владельцы премиума, сбивает с толку
Лето для детей расписали по часам: в Ханты-Мансийске запускают 11 лагерей с неожиданной программой
Завод в кармане пиджака: колледжи Тюмени превращаются в бизнес-инкубаторы с настоящей прибылью
Удочку придётся отложить: в Курганской области ужесточают правила рыбалки — сроки уже названы
Старые планы превратились в пепел: стратегия Вашингтона на Ближнем Востоке дала опасную трещину
Импорт уходит в прошлое: на Кубани запускают 5 проектов, которые могут изменить рынок
Беда в семье растёт тихо, пока службы ставят галочки: как помощь может прийти прямо в квартиру
Зарплаты в Хабаровске взлетели до 250 тысяч: список профессий, где платят больше всех
Языковой бунт в Казани: замминистра культуры запретили говорить на русском с трибуны Госсовета
Сейчас читают
Кошки не приручались — они всё рассчитали: как человек стал частью их плана ещё 10 000 лет назад
Домашние животные
Кошки не приручались — они всё рассчитали: как человек стал частью их плана ещё 10 000 лет назад
Прическа старит сильнее морщин: 5 привычек в укладке, которые портят весь образ
Красота и стиль
Прическа старит сильнее морщин: 5 привычек в укладке, которые портят весь образ
Популярное
Удобрения на вес золота: Тегеран диктует цены на подкормку почвы фермерам из Айовы

Внешнеполитическая стратегия Белого дома привела к неожиданным последствиям для внутреннего рынка, поставив под удар основу продовольственного сектора страны.

Удобрения на вес золота: Тегеран диктует цены на подкормку почвы фермерам из Айовы
20 охранников для защиты от своих: страх Зеленского перед солдатами внутри бункера
20 охранников для защиты от своих: страх Зеленского перед солдатами внутри бункера
Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью
Железо пошло на дно — и это не зерно: натовский груз для Киева внезапно пополнил коллекцию Дуная
Евросоюз поставили в конец очереди за российскими энергоресурсами Олег Артюков Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз Любовь Степушова Бейрут трясёт от взрывов: разрушенный дом стал символом новой реальности Анхар Кочнева
Один приём — и кусты ломятся от плодов: схема посадки перца, которую копируют соседи
Тень Москвы над пустыней: секретные разведданные лишают американскую армию эффекта внезапности
Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз
Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз
Последние материалы
Привычная модель добытчика перестаёт удерживать семью: последствия уже бьют по будущему страны
Иранский капкан для Трампа и Биби: вскрылась роковая ложь Моссада, пустившая всё под откос
Электромобили бьют авторынок током: то, как ведут себя бывшие владельцы премиума, сбивает с толку
Лето для детей расписали по часам: в Ханты-Мансийске запускают 11 лагерей с неожиданной программой
Цветной взрыв на газоне: растения-хамелеоны, которые меняют облик трижды за сезон
Завод в кармане пиджака: колледжи Тюмени превращаются в бизнес-инкубаторы с настоящей прибылью
Пустые баки и мертвые дороги: топливный паралич накроет Бангладеш в любую минуту
Удочку придётся отложить: в Курганской области ужесточают правила рыбалки — сроки уже названы
Бунт в американских казармах: солдаты Трампа отказались умирать ради чужих амбиций в Иране
Старые планы превратились в пепел: стратегия Вашингтона на Ближнем Востоке дала опасную трещину
