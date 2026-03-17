Екатерина Мартынова

Смертный приговор саду: этот признак на коре вишни означает, что дерево уже начало гнить изнутри

Садоводство

Вчера ваша вишня стояла в белоснежном цветении, обещая богатый урожай, а сегодня ветки выглядят так, будто по ним прошлись паяльной лампой. Многие дачники списывают это на капризы погоды или заморозки, но природа диктует более суровые реалии. Если вы заметили бурые, поникшие листья в период цветения, времени на раздумья нет: перед вами опасный враг сада — монилиоз.

Фото: Freepik by frimufilms
Понимая процессы, происходящие в тканях растения, вы сможете сохранить вишню здоровой и продуктивной долгие годы, избегая пустых хлопот.

Почему монилиоз — это садовый апокалипсис

Монилиоз — это не болезнь "от плохого ухода", это грибковое поражение, которое стремительно распространяется в условиях повышенной влажности. Косточковые культуры, будь то войлочная вишня или сортовая черешня, моментально становятся мишенью. Грибок проникает в соцветия и начинает свой разрушительный путь по сосудистой системе дерева, перекрывая ток питательных веществ. В итоге вместо урожая вы получаете "сухостой" прямо посреди весны.

"Самое важное — вовремя заметить момент, когда цветки начинают терять упругость. Если пропустить начало, инфекция уйдет в древесину, и спасти растение будет кратно сложнее", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Три стадии, которые нельзя пропустить

Первая стадия — это повреждение соцветий. Если весна выдалась прохладной и влажной, споры гриба "выстреливают" именно во время цветения. Вторая стадия — это увядание побегов, когда гриб прорастает в древесину, превращая ветки в безжизненные остовы. Третья стадия, самая коварная, — мумификация плодов. Гниющие ягоды, оставшиеся на ветках, становятся источником заражения для следующего сезона.

Спасательные работы: пошаговый план

Ваша тактика должна состоять в безжалостном удалении пораженных участков. Не пытайтесь лечить каждую ветку: режьте на 10-15 сантиметров ниже видимого поражения, пока срез не станет абсолютно светлым. Каждый срез обязательно дезинфицируйте медным купоросом — это лучший способ остановить распространение грибницы. Помните: компостная куча — это дом, где гриб будет зимовать, поэтому все срезанные части подлежат немедленному сожжению.

Период Действие
Ранняя весна Профилактика 0,5% раствором купороса
Обнаружение болезни Радикальная обрезка + дезинфекция срезов
После цветения Повторная обработка 1% раствором

"Дерево — это открытая система. Каждый механический срез должен быть защищен, иначе вы просто создаете новые ворота для спор гриба", — объяснил в беседе с Pravda. Ru почвовед Игорь Лыткин.

Как защитить сад на будущее

Лучшая защита — это создание условий, при которых грибок не может размножаться. Это правильная планировка посадок, обеспечивающая проветривание кроны, и своевременная уборка опавшей листвы, где споры живут годами. Не забывайте про побелку штамбов и скелетных ветвей: это простой прием, сохраняющий кору целой.

"Использование качественных агрохимических средств в минимально необходимых дозах позволяет поддерживать иммунитет сада, не разрушая микрофлору почвы", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Ответ на популярный вопрос

Можно ли использовать народные средства для борьбы с монилиозом?

Нет. Монилиоз — это глубокое поражение тканей дерева. "Мягкие" методы борьбы здесь неэффективны, так как грибница находится внутри ветвей. Используйте только проверенные препараты на основе меди.

Экспертная проверка: специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, почвовед Игорь Лыткин, эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов
Автор Екатерина Мартынова
Екатерина Мартынова — специалист по ягодным культурам, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача огород урожай садоводство профилактика борьба с вредителями
