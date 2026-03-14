Сергей Михеев

Зависть любителей роз: какой однолетник цветет дольше и ярче любых многолетников

Садоводство

Ещё недавно флокс Друммонда воспринимался как нечто сугубо деревенское — рыхлые кусты, нуждающиеся в постоянной подвязке, вечно разваливающиеся после первого летнего ливня. Однако современная селекция совершила настоящий переворот, превратив этот однолетник в одного из самых надежных игроков в вашем саду.

Флоксы
Фото: Own work by Niccolò Caranti, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флоксы

Сегодняшние гибриды — это идеальная геометрия, плотные соцветия и феноменальная жаростойкость, позволяющая им сохранять безупречный вид даже в знойные июльские дни.

Возможно, вы ищете способ создать цветник, который не требует ежедневного контроля и не страдает от капризов погоды. Если цветы для ленивых дачников составляют основу вашего участка, то новые серии флокса Друммонда станут идеальным дополнением. В отличие от многих многолетников из семян, этот цветок показывает свои лучшие качества уже в год посева, превращая обычную клумбу в роскошный ковер, цветущий с июня до самых заморозков.

Что изменилось в современных сортах флокса

Главный прорыв коснулся структуры куста. Новинки селекции не стремятся ввысь, превращаясь в неустойчивые стебли, а растут компактными, аккуратными "подушками" высотой около 25-35 см. Теперь соцветия стали крупнее, достигая 2,5 см в диаметре, что делает их визуально массивнее и ярче.

Важным преимуществом стал переход к серийному производству гибридов. Покупая пакет семян из одной серии, вы получаете растения, которые идеально гармонируют друг с другом по росту, срокам начала цветения и цветовой гамре. Это значительно упрощает планирование ландшафта, превращая работу в творческое удовольствие, а не в борьбу за выживание растений.

Крупноцветковые классические сорта

Группа Grandiflora — выбор тех, кто ценит выразительность на среднем плане цветника. Эти флоксы, достигающие 45 см, ценятся за свои крупные соцветия и насыщенность оттенков. "Бьюти Скарлет" поражает чистотой алого цвета, который не выгорает на солнце, а "Бьюти Пёрпл" дарит глубокие пурпурные переливы. Для поклонников нежных сочетаний идеальны "Блашинг Брайд" с эффектом румянца и "Крем Брюле" с благородными кофейно-абрикосовыми нотами.

"Классические сорта требуют чуть больше простора, но их способность держать форму и яркий окрас делает их незаменимыми. Они выступают фундаментом, вокруг которого можно выстраивать более мелкие композиции", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Компактные гибридные серии

Серии "21 век" и "Этник" — это вершина выносливости. Растения из этих линеек демонстрируют потрясающую устойчивость к затяжным осадкам и жаре выше 30 градусов. Серия "21 век" славится своей способностью сохранять шаровидную форму куста, в то время как "Этник" привлекает необычными контрастными "глазками" в центре каждого лепестка.

Такой подход к выбору ассортимента напоминает поиск неприхотливых цветов для дачи, когда хочется получить результат без лишнего стресса для садовода.

Карликовые серии для бордюров

Если вам нужно оформить край дорожки или заполнить контейнеры, обратите внимание на "Попстарс" и "Шугар Старс". Первая серия выделяется звездчатой формой лепестков, создающей воздушный, почти кружевной эффект. Вторая — "Сахарные звезды" — цепляет взгляд благодаря графичным белым полоскам на лепестках, которые особенно четко просматриваются в вечернее время.

"Выбор в пользу карликовых форм — это лучший способ сделать бордюр более аккуратным, при этом объем цветения у таких растений не уступает высокорослым собратьям", — пояснила в беседе с Pravda. Ru агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Как составить композицию для непрерывного цветения

Секрет успеха кроется в ярусности. Располагайте высокие крупноцветковые сорта на заднем плане, заполняйте средний ряд плотными кустиками гибридных серий, а край клумбы очертите карликовыми "звездами". Такой прием гарантирует смену акцентов: пока одни растения восстанавливаются после фазы бурного роста, другие перехватывают эстафету, обеспечивая постоянное присутствие цвета.

Подобный ландшафтный подход позволяет избежать пустот, свойственных многим декоративным культурам, требующим сложного ухода. Если вы цените эстетику без лишних хлопот, комбинируйте это с принципами ароматизации участка, чтобы создать не только стильное, но и благоухающее пространство.

Как продлить цветение до осени

Чтобы флокс Друммонда радовал взгляд до октября, придерживайтесь трех правил. Первое — обрезка увядших соцветий: она не позволяет растению тратить энергию на семена. Второе — полив под корень, желательно на приличную глубину. И третье — умеренность в подкормках; азот в конце сезона — главный враг долгого цветения, поэтому делайте упор на фосфор и калий.

"Правильная подкормка — это не всегда много удобрений. Главное — вовремя снизить азотный фон, чтобы растение направило силы на цветы, а не на зеленую массу", — предупредил в беседе с Pravda. Ru агрохимик  Роман Эдигаров.

Ответы на популярные вопросы о флоксах

Можно ли сажать флоксы Друммонда в тени?

Не рекомендуется: в тени они вытягиваются, теряют компактную форму и практически перестают цвести, становясь легкой мишенью для грибковых заболеваний.

Как часто нужно поливать эти растения в жару?

Ориентируйтесь на просыхание верхнего слоя почвы. Лучше поливать один-два раза в неделю, но очень обильно, пропитывая грунт на глубину 15-20 см.

Нужно ли прищипывать рассаду флокса?

Современные гибриды крайне редко требуют прищипки, они отлично ветвятся самостоятельно, сохраняя плотную форму кустика с самого низа.

Как лучше сочетать флоксы с другими растениями?

Они прекрасно соседствуют с засухоустойчивыми летниками и злаками, подчеркивая их текстуру и наполняя цветник яркими красками до самой осени.

Читайте также

Экспертная проверка: агроном-консультант Ольга Семёнова, специалист по овощным культурам Алексей Данилов, агрохимик Роман Эдигаров
Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача цветы
Новости Все >
Цены как в богатых регионах, зарплаты — из другой реальности: сколько стоит жизнь в Кузбассе
Скромный ценник за тур-империю: участок под пермской Усть-Качкой может стать элитным речным кластером
Живая жатва Кургана: сотни тонн зерна и льна превратились в кишащую массу из-за волосатого клеща
В качестве будущего премьера рассматривается нынешний глава Пенсионного фонда М. Зурабов... — писала газета Аргументы и факты 14 марта 2001 года
Тротуар становится запретной зоной: Петербург готовит жесткое вытеснение курьеров на электровелосипедах
Шесть томов за 1,6 млн: старое издание великого русского романа заставило коллекционеров устроить бой
Стеклянная пыль летит в стратосферу: пепловое облако Шивелуча угрожает авиационным маршрутам
Лошади против урожая: как животные разоряют бурятских фермеров
Когда собственное Я вырастает до размеров Вселенной: почему после этого начинают исчезать друзья
Инженерия — новый рок-н-ролл: рабочие профессии в Перми стали доходнее офисной работы
Сейчас читают
Оман перехватывает лидерство на Ближнем Востоке, поддержав Иран и бросая вызов Вашингтону
Регионы
Оман перехватывает лидерство на Ближнем Востоке, поддержав Иран и бросая вызов Вашингтону
Яростный бунт в Козихе: перекрытые трассы и стычки с полицией стали ответом на работу ветеринаров
Новости Новосибирска
Яростный бунт в Козихе: перекрытые трассы и стычки с полицией стали ответом на работу ветеринаров
Блестящий доспех для яблони: простое приспособление из мусора защищает плоды от налётов
Садоводство, цветоводство
Блестящий доспех для яблони: простое приспособление из мусора защищает плоды от налётов
Популярное
Оман перехватывает лидерство на Ближнем Востоке, поддержав Иран и бросая вызов Вашингтону

Оман неожиданно отказался присоединяться к "Совету мира" Трампа, демонстрируя поддержку Тегерану. Это меняет в корне расклад сил на Ближнем Востоке.

Оман перехватывает лидерство на Ближнем Востоке, поддержав Иран и бросая вызов Вашингтону
Иранские дроны летят в Калифорнию: Белый дом попал в неприятную ситуацию
Иранские дроны летят в Калифорнию: Белый дом попал в неприятную ситуацию
Цветы для тех, кто любит отдыхать: 15 растений, которые украсят сад без лишних забот
Иран готовится к битве с США: что скрывают подземные хранилища с катерами
Иран готовится к битве с США: что скрывают подземные хранилища с катерами Андрей Николаев Иранские дроны летят в Калифорнию: Белый дом попал в неприятную ситуацию Любовь Степушова Нефть будет дорогой ещё долго, даже если атаки на Иран прекратятся прямо сейчас Олег Артюков
Индия решила повременить заключать сделку с Трампом
Старые союзы трещат по швам: Франция и Италия ищут защиту у Тегерана в обход приказов США
Скандал в одесском Оперном: активистка "мовы" по-русски громко угрожала русскоязычным зрителям
Скандал в одесском Оперном: активистка "мовы" по-русски громко угрожала русскоязычным зрителям
Последние материалы
Тайная жизнь парфюма: почему аромат на коже раскрывается совсем не так, как на блоттере
Зависть любителей роз: какой однолетник цветет дольше и ярче любых многолетников
Собачий корм в кошачьей миске: эта скрытая угроза, превращает уютный дом в зону постоянного риска
Бабушкин декор возвращается: как ковёр на стене стал главным дизайнерским хитом 2026 года
Цены как в богатых регионах, зарплаты — из другой реальности: сколько стоит жизнь в Кузбассе
Газон превратился в лунный ландшафт: почему кроты выбирают лучшие участки и что делать
Скромный ценник за тур-империю: участок под пермской Усть-Качкой может стать элитным речным кластером
Ягодная нежность в духовке: эта простая основа с творогом превращается в идеальный домашний десерт
Живая жатва Кургана: сотни тонн зерна и льна превратились в кишащую массу из-за волосатого клеща
В качестве будущего премьера рассматривается нынешний глава Пенсионного фонда М. Зурабов... — писала газета Аргументы и факты 14 марта 2001 года
