Свежевыкопанная молодая картошка с тонкой кожицей, которая легко снимается, и нежным сладковатым вкусом — это настоящее летнее лакомство. Получить такой урожай к началу июня реально, если выбрать правильный сорт и вовремя посадить. Ультраранние и ранние разновидности успевают сформировать клубни, пока другие культуры только набирают силу.
Ранний картофель решает сразу несколько задач: освобождает грядку для повторной посадки, уходит от фитофторы и радует неповторимым вкусом. Посадите в конце апреля — и уже в июне собирайте первый урожай, опередив соседей на пару месяцев.
Давайте разберемся, какие сорта выбрать, чтобы результат не заставил себя ждать.
В этом материале:
Ранний урожай позволяет высвободить место на грядках для других культур, как в случае с расчетом посадок на семью. Пока фитофтора не добралась до участка в августе, клубни уже в копках. Вкус молодой картошки уникален — сладкий, с плотной мякотью.
В южных регионах ультраранние сорта дают два урожая за сезон: весенний и осенний. Это особенно удобно для тех, кто планирует урожай даже в короткое лето.
"Ранние сорта картофеля идеальны для ротации культур, они быстро освобождают грядку без потери продуктивности", — рассказал в беседе с Pravda. Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.
Эти сорта созданы для нетерпеливых дачников. Клубни формируются стремительно, подходят для молодой картошки. Импала, Ривьера, Коломбо, Ариэль и Жуковский ранний — лидеры по скорости. Кусты компактные, урожай стабильный даже в прохладное лето.
Импала дает ровные желтые клубни с светлой мякотью, не темнеющей при резке. Ривьера бьет рекорды — товарные клубни через 35 дней. Коломбо устойчив к повреждениям, Ариэль поражает урожайностью до 18 клубней на куст.
Жуковский ранний — российский фаворит, адаптирован к любой почве и погоде, клубни розовые с белой плотной мякотью.
Созревают за 55-70 дней, превосходят ультраранние по выходу и хранению. Ред Скарлет с красной кожурой, Удача с крупными клубнями, Беллароза для пюре, Розара универсальная, Гала выровненная, Любава для засушливых зон.
Эти сорта успевают накопить крахмал, переносят перепады температур. Идеальны для дачников с нечастыми визитами на участок. Ранние гибриды аналогично позволяют растянуть сезон.
"Для ранних сортов важно подобрать почву с правильной кислотностью, иначе урожай снизится", — отметил в беседе с Pravda. Ru почвовед Игорь Лыткин.
Красота клубней Ред Скарлет привлекает на рынках, Удача неприхотлива, Беллароза дает гигантов до 800 г.
Вот ключевые характеристики лидеров в удобной таблице.
|Сорт
|Основные характеристики
|Импала
|40-50 дней; 180-360 кг/сотка; 12-16 клубней; высокая устойчивость к раку, нематоде; лёжкость 90-95%
|Ривьера
|35-45 дней; 200-450 кг/сотка; 10-12 клубней; устойчива к вирусам; лёжкость 94%
|Коломбо
|45-50 дней; 220-420 кг/сотка; 12-15 клубней; очень высокая к фитофторе; лёжкость 95%
|Ариэль
|40-50 дней; 250-490 кг/сотка; 14-18 клубней; отзывчива на органику
|Жуковский ранний
|40-50 дней; 150-380 кг/сотка; выдерживает заморозки; лёжкость 92-96%
Ранние сорта дают больше клубней и лучше хранятся.
|Сорт
|Основные характеристики
|Ред Скарлет
|55-65 дней; 160-460 кг/сотка; 15-20 клубней; лёжкость 98%; не боится повреждений
|Удача
|60-70 дней; 300-500 кг/сотка; крупные клубни; неприхотлива
|Беллароза
|55-65 дней; до 550 кг/сотка; рассыпчатая; засухоустойчивая
|Розара
|60-70 дней; 200-400 кг/сотка; сладковатая; для глины
|Гала
|65-75 дней; до 650 кг/сотка; требует подкормок
|Любава
|60-75 дней; 290-520 кг/сотка; для засухи; лёжкость 96-98%
Выбирайте по региону и задачам.
Для севера — Жуковский или Удача, для юга — Ривьера или Любава. Используйте цветы против вредителей рядом с грядками. Подкормки калием ускоряют рост, как для домашних овощей.
Окучивайте timely, поливайте равномерно. Для хранения проверьте влажность погреба и добавьте зелень в рацион после урожая.
"Калийные удобрения на ранних этапах повышают урожайность ультраранних сортов на 20-30%", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru агрохимик Роман Эдигаров.
Да, в южных регионах ультраранние сорта позволяют второй урожай после первой уборки в июне. Подготовьте семена заранее и обеспечьте полив.
Ранние вроде Ред Скарлет или Любава имеют лёжкость до 98%. Ультраранние лучше есть сразу.
Интенсивное питание и полив на старте. Окучивание обязательно, чтобы клубни не зеленели.
Жуковский ранний и Удача выдерживают похолодания. Выбирайте засухоустойчивые для короткого лета.
Экспертная проверка: специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, почвовед Игорь Лыткин, агрохимик Роман Эдигаров
К порту Янба на побережье Красного моря направляются 25 супертанкеров. Здесь они должны забрать 50 миллионов баррелей саудовской нефти.