Картошка как с картинки: сорта, которые порадуют ранним урожаем

Свежевыкопанная молодая картошка с тонкой кожицей, которая легко снимается, и нежным сладковатым вкусом — это настоящее летнее лакомство. Получить такой урожай к началу июня реально, если выбрать правильный сорт и вовремя посадить. Ультраранние и ранние разновидности успевают сформировать клубни, пока другие культуры только набирают силу.

Фото: Pravda.ru by Сергей Михеев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Урожайный картофель

Ранний картофель решает сразу несколько задач: освобождает грядку для повторной посадки, уходит от фитофторы и радует неповторимым вкусом. Посадите в конце апреля — и уже в июне собирайте первый урожай, опередив соседей на пару месяцев.

Давайте разберемся, какие сорта выбрать, чтобы результат не заставил себя ждать.

В этом материале:

Почему стоит сажать ранний картофель

Ранний урожай позволяет высвободить место на грядках для других культур, как в случае с расчетом посадок на семью. Пока фитофтора не добралась до участка в августе, клубни уже в копках. Вкус молодой картошки уникален — сладкий, с плотной мякотью.

В южных регионах ультраранние сорта дают два урожая за сезон: весенний и осенний. Это особенно удобно для тех, кто планирует урожай даже в короткое лето.

"Ранние сорта картофеля идеальны для ротации культур, они быстро освобождают грядку без потери продуктивности", — рассказал в беседе с Pravda. Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Ультраранние сорта: урожай через 40-50 дней

Эти сорта созданы для нетерпеливых дачников. Клубни формируются стремительно, подходят для молодой картошки. Импала, Ривьера, Коломбо, Ариэль и Жуковский ранний — лидеры по скорости. Кусты компактные, урожай стабильный даже в прохладное лето.

Импала дает ровные желтые клубни с светлой мякотью, не темнеющей при резке. Ривьера бьет рекорды — товарные клубни через 35 дней. Коломбо устойчив к повреждениям, Ариэль поражает урожайностью до 18 клубней на куст.

Жуковский ранний — российский фаворит, адаптирован к любой почве и погоде, клубни розовые с белой плотной мякотью.

Ранние сорта: больше урожая и вкуса

Созревают за 55-70 дней, превосходят ультраранние по выходу и хранению. Ред Скарлет с красной кожурой, Удача с крупными клубнями, Беллароза для пюре, Розара универсальная, Гала выровненная, Любава для засушливых зон.

Эти сорта успевают накопить крахмал, переносят перепады температур. Идеальны для дачников с нечастыми визитами на участок. Ранние гибриды аналогично позволяют растянуть сезон.

"Для ранних сортов важно подобрать почву с правильной кислотностью, иначе урожай снизится", — отметил в беседе с Pravda. Ru почвовед Игорь Лыткин.

Красота клубней Ред Скарлет привлекает на рынках, Удача неприхотлива, Беллароза дает гигантов до 800 г.

Сравнение ультраранних сортов

Вот ключевые характеристики лидеров в удобной таблице.

Сорт Основные характеристики Импала 40-50 дней; 180-360 кг/сотка; 12-16 клубней; высокая устойчивость к раку, нематоде; лёжкость 90-95% Ривьера 35-45 дней; 200-450 кг/сотка; 10-12 клубней; устойчива к вирусам; лёжкость 94% Коломбо 45-50 дней; 220-420 кг/сотка; 12-15 клубней; очень высокая к фитофторе; лёжкость 95% Ариэль 40-50 дней; 250-490 кг/сотка; 14-18 клубней; отзывчива на органику Жуковский ранний 40-50 дней; 150-380 кг/сотка; выдерживает заморозки; лёжкость 92-96%

Сравнение ранних сортов

Ранние сорта дают больше клубней и лучше хранятся.

Сорт Основные характеристики Ред Скарлет 55-65 дней; 160-460 кг/сотка; 15-20 клубней; лёжкость 98%; не боится повреждений Удача 60-70 дней; 300-500 кг/сотка; крупные клубни; неприхотлива Беллароза 55-65 дней; до 550 кг/сотка; рассыпчатая; засухоустойчивая Розара 60-70 дней; 200-400 кг/сотка; сладковатая; для глины Гала 65-75 дней; до 650 кг/сотка; требует подкормок Любава 60-75 дней; 290-520 кг/сотка; для засухи; лёжкость 96-98%

Выбирайте по региону и задачам.

Советы по выбору и выращиванию

Для севера — Жуковский или Удача, для юга — Ривьера или Любава. Используйте цветы против вредителей рядом с грядками. Подкормки калием ускоряют рост, как для домашних овощей.

Окучивайте timely, поливайте равномерно. Для хранения проверьте влажность погреба и добавьте зелень в рацион после урожая.

"Калийные удобрения на ранних этапах повышают урожайность ультраранних сортов на 20-30%", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru агрохимик Роман Эдигаров.

Ответы на популярные вопросы о раннем картофеле

Можно ли сажать ранний картофель два раза за сезон?

Да, в южных регионах ультраранние сорта позволяют второй урожай после первой уборки в июне. Подготовьте семена заранее и обеспечьте полив.

Какой сорт выбрать для хранения?

Ранние вроде Ред Скарлет или Любава имеют лёжкость до 98%. Ультраранние лучше есть сразу.

Нужен ли особый уход для ультраранних?

Интенсивное питание и полив на старте. Окучивание обязательно, чтобы клубни не зеленели.

Подходят ли эти сорта для севера?

Жуковский ранний и Удача выдерживают похолодания. Выбирайте засухоустойчивые для короткого лета.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, почвовед Игорь Лыткин, агрохимик Роман Эдигаров