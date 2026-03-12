Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Михеев

Цветные облака вместо грядок: это растение превращает обычную дачу в дизайнерский сад

Садоводство

Современное садоводство постепенно уходит от строгих форм и трудозатратных культур в сторону природной естественности и "ленивых" цветников. В этом сезоне настоящим фаворитом стал кермек выемчатый — растение, которое долгое время оставалось в тени более популярных собратьев, но теперь претендует на звание главного украшения загородных участков. Его популярность объясняется уникальным сочетанием эстетики высокого стиля и поразительной выносливости.

Сухоцветы в вазе
Фото: Pravda.Ru by Сергей Михеев is licensed under publiс domain
Сухоцветы в вазе

Кермек, известный также как лимониум или статица, формирует на клумбе настоящие "цветные облака". Его соцветия обладают необычной текстурой: чашечки цветков кажутся сделанными из тончайшей гофрированной бумаги. Палитра поражает воображение — от нежного ультрамарина до лимонно-желтых и насыщенных розовых тонов. При этом растение сохраняет декоративность даже после окончания вегетации, становясь идеальной основой для сухих букетов.

Для тех, кто ценит современные компактные сорта и минимальный уход, появление новых трендов в ландшафтном дизайне стало настоящим спасением. Наряду с кермеком, внимание садоводов приковывают гаура Линдхеймера и энотера миссурийская. Эти культуры позволяют создать сад, который выглядит ухоженным при минимальном вмешательстве человека, высвобождая время для других важных задач, будь то подготовка семян или планирование посадок.

Кермек выемчатый: архитектура и цвет

Кермек выемчатый — это идеальное решение для территорий с дефицитом влаги. Его мощная корневая система уходит глубоко в почву, позволяя растению обходиться без полива даже в засушливые периоды. В отличие от прихотливых культур, которым требуется специальная весенняя подкормка для набора зеленой массы, кермек предпочитает умеренное питание. Избыток органики может привести к жированию куста и отсутствию цветения.

"Кермек — одно из немногих растений, которое фактически не боится прямых солнечных лучей и бедных почв. Его часто используют для укрепления склонов или в альпинариях, где другие цветы просто не выживают", — объяснил в беседе с Pravda. Ru почвовед Игорь Лыткин.

Особую ценность кермек представляет для любителей зимнего декора. В отличие от многих однолетников, его соцветия не выгорают на солнце и не теряют форму после срезки. Это делает его фаворитом флористов. Если вы планируете выращивать цветы для букетов, важно вовремя провести посев, ориентируясь на рекомендации, которые обычно дает лунный календарь посадки цветов, чтобы получить максимально крепкие стебли.

Гаура и энотера: воздушность и вечерние тайны

Гаура Линдхеймера привносит в сад динамику. Её тонкие, почти невидимые стебли усыпаны мелкими цветками, которые при малейшем дуновении ветра напоминают порхающих мотыльков. Это растение создаёт эффект "воздушного кружева", который отлично маскирует пустоты в цветнике. Чтобы гаура радовала глаз до осени, важно следить за состоянием грунта — она не терпит застоя воды, который может вызвать проблемы с корневой гнилью или привлекать нежелательных вредителей.

Энотера миссурийская, в свою очередь, является королевой сумерек. Её огромные золотистые чаши раскрываются в вечернее время, испуская тонкий аромат. Это растение стелющееся, поэтому оно идеально подходит для переднего плана миксбордеров. Как и морозостойкая хоста White Feather, энотера способна удивлять своей необычностью: пока одни цветы "засыпают", она только начинает свое шоу.

Секреты успешного выращивания неприхотливых новинок

Несмотря на общую неприхотливость, каждый из этих трендов имеет свои нюансы в уходе. Кермек лучше выращивать через рассаду, так как у него длительный период вегетации. Гаура же может давать самосев в южных регионах, но в средней полосе её часто выращивают как однолетник. Важно правильно выбрать место: солнечный участок — обязательное условие для всех трех растений.

"При посадке новых декоративных культур важно не перекормить их азотом. Это распространенная ошибка: дачники стараются удобрить все подряд, но для кермека или энотеры избыток азота губителен для цветения", — отметил в беседе с Pravda. Ru агрохимик Роман Эдигаров.

Характеристика Кермек выемчатый
Период цветения Июль — октябрь
Отношение к свету Полное солнце
Полив Редкий, засухоустойчив
Использование Клумбы, сухоцветы

При покупке посадочного материала следует проявлять осторожность. В садовых центрах часто встречаются яркие фото и пустые обещания, когда под видом экзотических сортов продают обычные дикорастущие формы. Всегда проверяйте латинское название вида на упаковке семян или этикетке контейнера.

Тренды и сочетаемость в саду

Ландшафтные дизайнеры рекомендуют использовать кермек в массовых посадках. Одиночное растение может потеряться, но группа из 5-7 штук создает то самое "облако", которое так эффектно смотрится на фотографиях. Он отлично сочетается со злаками, шалфеем и даже овощными культурами. Например, вкусные сорта свёклы с их темной ботвой могут стать глубоким фоном для ярких соцветий лимониума.

"Создавая композицию, ориентируйтесь на контраст текстур. Кермек с его жестким соцветием-щитком и гаура с мягкими колышущимися веточками создают необходимый объем и глубину сада", — рассказала в беседе с Pravda. Ru ландшафтный дизайнер Анна Беспалова.

Не забывайте, что планирование сада — это не только выбор цветов, но и забота о будущем урожае. Пока вы подбираете декоративные новинки, стоит заранее изучить лучшие сорта раннего картофеля или другие овощные культуры, чтобы ваш участок был не только красивым, но и продуктивным.

Ответы на популярные вопросы о новых садовых трендах

Нужно ли укрывать кермек на зиму?

Кермек выемчатый в большинстве регионов России выращивается как однолетник, так как он не переносит промерзания почвы. Однако его многолетние сородичи (например, кермек широколистный) зимуют хорошо при наличии легкого мульчирования.

Как правильно засушить кермек для букета?

Срезайте соцветия, когда в них раскрылось максимальное количество мелких цветков. Сушить нужно в темном, проветриваемом месте, подвесив пучки "головой вниз". Так стебли останутся прямыми, а краски — сочными.

Можно ли выращивать гауру в контейнерах?

Да, гаура отлично чувствует себя в вазонах и балконных ящиках. Важно лишь обеспечить ей хороший дренаж и не допускать переувлажнения, которое губительно для этой культуры.

Читайте также

Экспертная проверка: почвовед Игорь Лыткин, агрохимик Роман Эдигаров, ландшафтный дизайнер Анна Беспалова
Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача цветы огород растения садоводство
Новости Все >
Квадратные метры душат: ипотека превращает новоселье в финансовую ловушку с переплатой втрое
Давление на Telegram усиливается: у Роскомнадзора появился новый рычаг
Кресло жрёт бюджет как зверь: приём у стоматолога в миллионниках России взлетел до небес
Асфальтовый занавес поднимается: ключевые магистрали Благовещенска преобразятся до неузнаваемости
Листья тайги спрятали целую аптеку: сагаан-дали раскрывает более 50 соединений для борьбы с инфекциями
Охотский туман в квитанциях рассеивается: федеральный контроль фиксирует тарифы на тепло в Магадане
Хрущевки меняют статус: эти новые правила поддержки делают жилье в регионах ликвидным товаром
Сопки Приморья оживают в движении: круизная линия связывает Владивосток с берегами Камчатки
Квартиры на Арсеньева стоят без жильцов: администрация требует миллионы за задержку переселения на Камчатке
На Ближнем Востоке снова запускается знакомая схема — её финал уже однажды шокировал мир
Сейчас читают
В Красное море отправилась армада танкеров
Нефть
В Красное море отправилась армада танкеров
Блестящий доспех для яблони: простое приспособление из мусора защищает плоды от налётов
Садоводство, цветоводство
Блестящий доспех для яблони: простое приспособление из мусора защищает плоды от налётов
Авто после зимы: пять шагов, которые уберегут от дорогого ремонта и спасут двигатель
Авто
Авто после зимы: пять шагов, которые уберегут от дорогого ремонта и спасут двигатель
Популярное
В Красное море отправилась армада танкеров

К порту Янба на побережье Красного моря направляются 25 супертанкеров. Здесь они должны забрать 50 миллионов баррелей саудовской нефти.

В Красное море отправилась армада танкеров
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России
Блестящий доспех для яблони: простое приспособление из мусора защищает плоды от налётов
Архивы закрыли через сутки: что именно увидели американские спутники под Антарктидой в 1994-м
Бангладеш просит у США разрешить импорт нефти из России Олег Артюков Москвич-433 кормил школы пирожками: почему советский фургон прозвали стиралкой Сергей Милешкин Странная вакансия Пентагона всплыла во время войны с Ираном — детали настораживают Андрей Николаев
Крушение легенды: что на самом деле случилось с кораблями и самолетами в Бермудском треугольнике
Залить пожар бензином: МЭА вскрывает нефтяные закрома на фоне ближневосточного хаоса
Тайвань за три дня: Китай изучает опыт войны на Ближнем Востоке
Тайвань за три дня: Китай изучает опыт войны на Ближнем Востоке
Последние материалы
Готовая еда крадет завтраки: рестораны Калининграда ищут спасение в уникальных концепциях
Квадратные метры душат: ипотека превращает новоселье в финансовую ловушку с переплатой втрое
Давление на Telegram усиливается: у Роскомнадзора появился новый рычаг
Продукты в Карелии набирают цену как снежный ком: поставки бьют по карманам жителей
Кресло жрёт бюджет как зверь: приём у стоматолога в миллионниках России взлетел до небес
Асфальтовый занавес поднимается: ключевые магистрали Благовещенска преобразятся до неузнаваемости
Листья тайги спрятали целую аптеку: сагаан-дали раскрывает более 50 соединений для борьбы с инфекциями
Охотский туман в квитанциях рассеивается: федеральный контроль фиксирует тарифы на тепло в Магадане
Красота фасада рухнула: капремонт 2023 года не устоял перед карельскими ветрами
Хрущевки меняют статус: эти новые правила поддержки делают жилье в регионах ликвидным товаром
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.