Мечты о цветущем саде: как вдохнуть жизнь в сирень и превратить участок в райский уголок

Сирень вызывает теплые воспоминания у многих россиян. Этот кустарник встречается везде: в городских парках, вдоль дорог и на дачных участках. Пышные соцветия и сильный аромат предвещают тепло, но для ежегодного цветения нужна правильная забота. Мы разберем сорта, выбор саженцев, посадку и уход.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Лиловые бутоны сирени с каплями воды

Растение неприхотливо, но без внимания превращается в дикий куст без цветов. Выберем подходящий сорт, создадим условия — и сад наполнится ароматом на месяцы. Отечественные селекционеры вывели морозостойкие варианты, идеальные для средней полосы.

Сирень живет десятилетиями, достигая века. Правильный подход обеспечит стабильный урожай соцветий.

Что такое сирень

Сирень относится к семейству маслиновых и насчитывает десятки видов. Родина — Азия, Гималаи и Балканы. В Европу попала в XVI веке, в Россию — в XVIII. Основу сортов составляет сирень обыкновенная. Леонид Колесников внес вклад в отечественную селекцию.

Кустарник достигает 2-8 метров, живет 50-100 лет. Дикие формы имеют простые цветки сиреневого или белого оттенка. Культурные — махровые, разнообразных тонов.

Интересно, что экземпляры выдерживают столетия: известен куст 1801 года с кроной 11 метров.

Популярные сорта сирени

Сорт Характеристики Бюффон Ранний гибрид гиацинтовой сирени, куст до 4 м, крупные розовато-сиреневые соцветия, морозостойкий. Мадам Абель Шатене Средний срок, белые махровые цветки, аккуратный куст 2-3 м, пышные соцветия. Сенсация Поздний, пурпурно-белые цветки, куст до 3 м, неприхотливый. Мулатка Коричневато-лиловые цветки, прямостоячий куст 2,5-3 м, ранний. Мадам Лемуан Старинный, белые махровые цветки, мощный куст до 4 м.

Мировой ассортимент превышает 2000 сортов. Выбирайте по высоте, цвету и срокам цветения. Как и у пионов, обильное цветение зависит от сорта и ухода.

Французские и голландские новинки сочетают красоту с выносливостью. Отечественные — адаптированы к климату.

Как выбрать саженцы

В продаже корнесобственные (цветут через 3-5 лет) и привитые (на следующий год, но с порослью). Осматривайте: без пятен, плесени, с развитыми корнями.

ЗКС — с землей, возможны листья; ОКС — спящие почки. Избегайте поврежденных — они плохо приживаются. Похоже на выбор рассады томатов.

Предпочтите проверенные садовые центры.

Посадка сирени

Сроки: август-сентябрь для ОКС, весна до почек или теплое лето для ЗКС. Место: солнце, защита от ветра, pH 6-7, глубокие воды.

Ямы 50-60 см, с перегноем, золой, суперфосфатом. Дренаж при тяжелой почве. Расстояние 2,5-3 м, для изгороди — 1,5-2 м.

"Солнечное место с рыхлой почвой — ключ к быстрому укоренению сирени", — рассказал в беседе с Pravda. Ru садовник-практик Сергей Михеев.

Уход за сиренью

Полив: 25-30 л летом, влагозарядка осенью. Рыхление 4-5 раз, мульча. Подкормки: весна — комплекс, осень — зола, фосфор, калий. Как для ягодных кустов.

Обработка: фунгициды весной-осенью, инсектициды от вредителей. Меняйте препараты. Бархатцы рядом отпугивают насекомых.

Обрезка: весной санитарная, формирующая, удаление соцветий после цветения.

Размножение сирени

Порослью — проще всего весной или июле. Отводки: весной пригибают побег. Черенки: во время цветения, с стимулятором.

Семена и прививка сложнее. Сохраняют сорт. Похоже на посадку малины.

"Отводки дают сильные саженцы без потери качеств", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Распространенные проблемы

Поросль: выбирайте сорта вроде Красавица Москвы. Высокий рост: компактные как Мадам Шатене. Нет цветения: тень, ошибки обрезки, вредители.

Проверьте полив, подкормки, зимовку. Уход как за розами.

Подготовка к зиме

Очистка коры, побелка с купоросом. Влагозарядка, мульча. Молодые — лапник. Отечественные сорта морозостойки.

Комбинируйте с декоративно-лиственными растениями для дизайна.

"Мульча и полив осенью спасают корни от морозов", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru ландшафтный дизайнер Анна Беспалова.

Ответы на популярные вопросы о сирени

Когда сажать сирень?

Август-сентябрь для открытой корневой системы, весна до почек или лето для контейнерных.

Почему сирень не цветет?

Тень, неправильная обрезка, переувлажнение, вредители или суровая зима без снега.

Нужна ли обрезка?

Да, весной санитарная и формирующая для пышного цветения.

Как размножить сирень?

Порослью, отводками или черенками — просто и эффективно.

