Мечты о цветущем саде: как вдохнуть жизнь в сирень и превратить участок в райский уголок

Сирень вызывает теплые воспоминания у многих россиян. Этот кустарник встречается везде: в городских парках, вдоль дорог и на дачных участках. Пышные соцветия и сильный аромат предвещают тепло, но для ежегодного цветения нужна правильная забота. Мы разберем сорта, выбор саженцев, посадку и уход.
Растение неприхотливо, но без внимания превращается в дикий куст без цветов. Выберем подходящий сорт, создадим условия — и сад наполнится ароматом на месяцы. Отечественные селекционеры вывели морозостойкие варианты, идеальные для средней полосы.
Сирень живет десятилетиями, достигая века. Правильный подход обеспечит стабильный урожай соцветий.
Сирень относится к семейству маслиновых и насчитывает десятки видов. Родина — Азия, Гималаи и Балканы. В Европу попала в XVI веке, в Россию — в XVIII. Основу сортов составляет сирень обыкновенная. Леонид Колесников внес вклад в отечественную селекцию.
Кустарник достигает 2-8 метров, живет 50-100 лет. Дикие формы имеют простые цветки сиреневого или белого оттенка. Культурные — махровые, разнообразных тонов.
Интересно, что экземпляры выдерживают столетия: известен куст 1801 года с кроной 11 метров.
|Сорт
|Характеристики
|Бюффон
|Ранний гибрид гиацинтовой сирени, куст до 4 м, крупные розовато-сиреневые соцветия, морозостойкий.
|Мадам Абель Шатене
|Средний срок, белые махровые цветки, аккуратный куст 2-3 м, пышные соцветия.
|Сенсация
|Поздний, пурпурно-белые цветки, куст до 3 м, неприхотливый.
|Мулатка
|Коричневато-лиловые цветки, прямостоячий куст 2,5-3 м, ранний.
|Мадам Лемуан
|Старинный, белые махровые цветки, мощный куст до 4 м.
Мировой ассортимент превышает 2000 сортов. Выбирайте по высоте, цвету и срокам цветения. Как и у пионов, обильное цветение зависит от сорта и ухода.
Французские и голландские новинки сочетают красоту с выносливостью. Отечественные — адаптированы к климату.
В продаже корнесобственные (цветут через 3-5 лет) и привитые (на следующий год, но с порослью). Осматривайте: без пятен, плесени, с развитыми корнями.
ЗКС — с землей, возможны листья; ОКС — спящие почки. Избегайте поврежденных — они плохо приживаются. Похоже на выбор рассады томатов.
Предпочтите проверенные садовые центры.
Сроки: август-сентябрь для ОКС, весна до почек или теплое лето для ЗКС. Место: солнце, защита от ветра, pH 6-7, глубокие воды.
Ямы 50-60 см, с перегноем, золой, суперфосфатом. Дренаж при тяжелой почве. Расстояние 2,5-3 м, для изгороди — 1,5-2 м.
"Солнечное место с рыхлой почвой — ключ к быстрому укоренению сирени", — рассказал в беседе с Pravda. Ru садовник-практик Сергей Михеев.
Полив: 25-30 л летом, влагозарядка осенью. Рыхление 4-5 раз, мульча. Подкормки: весна — комплекс, осень — зола, фосфор, калий. Как для ягодных кустов.
Обработка: фунгициды весной-осенью, инсектициды от вредителей. Меняйте препараты. Бархатцы рядом отпугивают насекомых.
Обрезка: весной санитарная, формирующая, удаление соцветий после цветения.
Порослью — проще всего весной или июле. Отводки: весной пригибают побег. Черенки: во время цветения, с стимулятором.
Семена и прививка сложнее. Сохраняют сорт. Похоже на посадку малины.
"Отводки дают сильные саженцы без потери качеств", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.
Поросль: выбирайте сорта вроде Красавица Москвы. Высокий рост: компактные как Мадам Шатене. Нет цветения: тень, ошибки обрезки, вредители.
Проверьте полив, подкормки, зимовку. Уход как за розами.
Очистка коры, побелка с купоросом. Влагозарядка, мульча. Молодые — лапник. Отечественные сорта морозостойки.
Комбинируйте с декоративно-лиственными растениями для дизайна.
"Мульча и полив осенью спасают корни от морозов", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru ландшафтный дизайнер Анна Беспалова.
Август-сентябрь для открытой корневой системы, весна до почек или лето для контейнерных.
Тень, неправильная обрезка, переувлажнение, вредители или суровая зима без снега.
Да, весной санитарная и формирующая для пышного цветения.
Порослью, отводками или черенками — просто и эффективно.
