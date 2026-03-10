Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Мороз

Мечты о цветущем саде: как вдохнуть жизнь в сирень и превратить участок в райский уголок

Садоводство

Сирень вызывает теплые воспоминания у многих россиян. Этот кустарник встречается везде: в городских парках, вдоль дорог и на дачных участках. Пышные соцветия и сильный аромат предвещают тепло, но для ежегодного цветения нужна правильная забота. Мы разберем сорта, выбор саженцев, посадку и уход.

Лиловые бутоны сирени с каплями воды
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Лиловые бутоны сирени с каплями воды

Растение неприхотливо, но без внимания превращается в дикий куст без цветов. Выберем подходящий сорт, создадим условия — и сад наполнится ароматом на месяцы. Отечественные селекционеры вывели морозостойкие варианты, идеальные для средней полосы.

Сирень живет десятилетиями, достигая века. Правильный подход обеспечит стабильный урожай соцветий.

Что такое сирень

Сирень относится к семейству маслиновых и насчитывает десятки видов. Родина — Азия, Гималаи и Балканы. В Европу попала в XVI веке, в Россию — в XVIII. Основу сортов составляет сирень обыкновенная. Леонид Колесников внес вклад в отечественную селекцию.

Кустарник достигает 2-8 метров, живет 50-100 лет. Дикие формы имеют простые цветки сиреневого или белого оттенка. Культурные — махровые, разнообразных тонов.

Интересно, что экземпляры выдерживают столетия: известен куст 1801 года с кроной 11 метров.

Популярные сорта сирени

Сорт Характеристики
Бюффон Ранний гибрид гиацинтовой сирени, куст до 4 м, крупные розовато-сиреневые соцветия, морозостойкий.
Мадам Абель Шатене Средний срок, белые махровые цветки, аккуратный куст 2-3 м, пышные соцветия.
Сенсация Поздний, пурпурно-белые цветки, куст до 3 м, неприхотливый.
Мулатка Коричневато-лиловые цветки, прямостоячий куст 2,5-3 м, ранний.
Мадам Лемуан Старинный, белые махровые цветки, мощный куст до 4 м.

Мировой ассортимент превышает 2000 сортов. Выбирайте по высоте, цвету и срокам цветения. Как и у пионов, обильное цветение зависит от сорта и ухода.

Французские и голландские новинки сочетают красоту с выносливостью. Отечественные — адаптированы к климату.

Как выбрать саженцы

В продаже корнесобственные (цветут через 3-5 лет) и привитые (на следующий год, но с порослью). Осматривайте: без пятен, плесени, с развитыми корнями.

ЗКС — с землей, возможны листья; ОКС — спящие почки. Избегайте поврежденных — они плохо приживаются. Похоже на выбор рассады томатов.

Предпочтите проверенные садовые центры.

Посадка сирени

Сроки: август-сентябрь для ОКС, весна до почек или теплое лето для ЗКС. Место: солнце, защита от ветра, pH 6-7, глубокие воды.

Ямы 50-60 см, с перегноем, золой, суперфосфатом. Дренаж при тяжелой почве. Расстояние 2,5-3 м, для изгороди — 1,5-2 м.

"Солнечное место с рыхлой почвой — ключ к быстрому укоренению сирени", — рассказал в беседе с Pravda. Ru садовник-практик Сергей Михеев.

Уход за сиренью

Полив: 25-30 л летом, влагозарядка осенью. Рыхление 4-5 раз, мульча. Подкормки: весна — комплекс, осень — зола, фосфор, калий. Как для ягодных кустов.

Обработка: фунгициды весной-осенью, инсектициды от вредителей. Меняйте препараты. Бархатцы рядом отпугивают насекомых.

Обрезка: весной санитарная, формирующая, удаление соцветий после цветения.

Размножение сирени

Порослью — проще всего весной или июле. Отводки: весной пригибают побег. Черенки: во время цветения, с стимулятором.

Семена и прививка сложнее. Сохраняют сорт. Похоже на посадку малины.

"Отводки дают сильные саженцы без потери качеств", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Распространенные проблемы

Поросль: выбирайте сорта вроде Красавица Москвы. Высокий рост: компактные как Мадам Шатене. Нет цветения: тень, ошибки обрезки, вредители.

Проверьте полив, подкормки, зимовку. Уход как за розами.

Подготовка к зиме

Очистка коры, побелка с купоросом. Влагозарядка, мульча. Молодые — лапник. Отечественные сорта морозостойки.

Комбинируйте с декоративно-лиственными растениями для дизайна.

"Мульча и полив осенью спасают корни от морозов", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru ландшафтный дизайнер Анна Беспалова.

Ответы на популярные вопросы о сирени

Когда сажать сирень?

Август-сентябрь для открытой корневой системы, весна до почек или лето для контейнерных.

Почему сирень не цветет?

Тень, неправильная обрезка, переувлажнение, вредители или суровая зима без снега.

Нужна ли обрезка?

Да, весной санитарная и формирующая для пышного цветения.

Как размножить сирень?

Порослью, отводками или черенками — просто и эффективно.

Читайте также

Экспертная проверка: садовник-практик Сергей Михеев, ландшафтный дизайнер (частные сады) Анна Беспалова, специалист по уходу за садом Павел Корнеев
Автор Елена Мороз
Мороз Елена Юрьевна — садовод-агроном с 16-летним стажем. Разбирает методы защиты овощных культур и агротехнику выращивания в закрытом грунте.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы садоводство
Новости Все >
Гены не приговор: эти простые привычки очищают ткани мозга от опасных токсинов
Организация, которую пытались обезглавить: почему Хезболла всё ещё остаётся сильной
Собака воет — соседи пишут жалобы: когда ситуация выходит за рамки бытовой ссоры
Автотранзит в Калининград исчезает: санкции готовят новый удар по грузам
Глаза зеркало души, но только не у манипуляторов: прямой взгляд стал оружием хитрых обманщиков
В Томске новый бум: как город привлекает студентов и уверенно держит лидерство в рейтинге
Море захватывают новые охотники: у военных кораблей появился неожиданный противник
Тень Второй мировой падает на Берлин: история без финальной подписи напомнила о себе
Хезболла закрепилась в Ливане — последствия чувствует весь Ближний Восток
Кувшины полны историй о былом: татарский быт в Кемерово приглашает на уроки языка и праздники
Сейчас читают
Сахара выплюнула монстра с ятаганом: как один гребень на черепе перечеркнул учебники истории
Наука и техника
Сахара выплюнула монстра с ятаганом: как один гребень на черепе перечеркнул учебники истории
Вкус лесного десерта в каждом плоде: сорта-эталоны превращают обычный сад в ягодный рай
Садоводство, цветоводство
Вкус лесного десерта в каждом плоде: сорта-эталоны превращают обычный сад в ягодный рай
Волосы растут, а стиль остается: 10 модных стрижек для тех, кто отращивает волосы
Красота и стиль
Волосы растут, а стиль остается: 10 модных стрижек для тех, кто отращивает волосы
Популярное
Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро

Венгерские власти пресекли попытку скрытого ввоза огромной партии наличности и золотых слитков, за которой стояли сотрудники государственного банка под охраной.

Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро
Вкус лесного десерта в каждом плоде: сорта-эталоны превращают обычный сад в ягодный рай
Вкус лесного десерта в каждом плоде: сорта-эталоны превращают обычный сад в ягодный рай
Тайный диалог по телефону: часовая беседа президентов изменила расклад сил в глобальной политике
Мирное здание превратилось в руины: авиация нанесла удар по российскому представительству в Ливане
Блицкриг провалился: США и Иран сходятся в долгом клинче — мир ждет новая игра сил Михаил Дёмин Мерц выступил против ослабления антироссийских санкций. Так что немцы будут платить Олег Артюков Тайный диалог по телефону: часовая беседа президентов изменила расклад сил в глобальной политике Любовь Степушова
Эхо одного звонка меняет котировки: нефтяной рынок замер в ожидании большой сделки сверхдержав
Золото под слоем ила: Исеть превратилась в сейф с драгоценностями древнего народа
Глава Еврокомиссии назвала стратегической ошибкой отказ от АЭС
Глава Еврокомиссии назвала стратегической ошибкой отказ от АЭС
Последние материалы
Гены не приговор: эти простые привычки очищают ткани мозга от опасных токсинов
Мечты о цветущем саде: как вдохнуть жизнь в сирень и превратить участок в райский уголок
Организация, которую пытались обезглавить: почему Хезболла всё ещё остаётся сильной
Усталость есть, а промахов нет: этот обычный продукт из супермаркета поддерживает работу мозга
Собака воет — соседи пишут жалобы: когда ситуация выходит за рамки бытовой ссоры
Нагар на чайнике исчезнет без ножей и щёток: паста из трёх ингредиентов творит чудо
Свобода с двойным дном: какие скрытые ловушки сохранил техосмотр в 2026 году для обычных водителей
Россияне могут не заметить главное — долги за ЖКУ начнут взыскивать по-новому
Автотранзит в Калининград исчезает: санкции готовят новый удар по грузам
Глаза зеркало души, но только не у манипуляторов: прямой взгляд стал оружием хитрых обманщиков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.