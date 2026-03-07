Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Семёнова

Яды больше не нужны: это натуральное средство из шкафа выселяет муравьиные семьи за считанные дни

Садоводство

Когда муравьи облепляют молодые пионы и начинают пасти тлю на самых нежных побегах, многие дачники совершают ошибку, хватаясь за тяжелые инсектициды. Тотальная химическая обработка уничтожает полезную микрофлору участка, но не всегда гарантирует избавление от насекомых в долгосрочной перспективе. Однако природа сама предлагает изящный способ защиты, основанный на ароматических свойствах обычных растений.

Муравьи
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Муравьи

Обычный лавровый лист, который найдется на каждой кухне, способен решить проблему засилья муравьев мягко и без капли яда. Этот метод особенно актуален для тех, кто предпочитает органическое земледелие и заботится о безопасности плодов и домашних животных. Эфирные масла, содержащиеся в лавре, становятся непреодолимым барьером для насекомых, заставляя их искать более подходящие места для колоний.

Почему лавровый лист отпугивает муравьев

Муравьи в своей деятельности крайне зависимы от запахов: они оставляют за собой феромонные тропы, по которым ориентируются другие особи. Резкий и насыщенный аромат лавра перекрывает эти сигналы, дезориентируя колонию. Насекомые на дух не переносят концентрированные ароматические соединения, содержащиеся в листьях лавра, и при их появлении быстро покидают обжитую территорию.

"Муравьи крайне чувствительны к сильным запахам. Лавровый лист работает как мощный репеллент, не убивая насекомых, а просто делая их пребывание на ваших грядках невыносимым", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Такой подход позволяет сохранить садовый декор и здоровье растений, не прибегая к радикальным мерам. В отличие от химии, лавр не накапливается в почве и не влияет на качество будущего урожая, что делает его идеальным помощником садовода.

Как правильно использовать лавр в саду

Чтобы метод сработал максимально эффективно, достаточно разложить целые или слегка разломанные листья лавра непосредственно в муравейник и вокруг него. Особое внимание стоит уделить дорожкам, по которым насекомые перемещаются к ягодным кустам за сладким падевым медом. Обычно через пару дней колония снимается с места и уходит искать новое жилье.

Важно помнить, что свежий лавр работает значительно интенсивнее сухого. Если у вас есть возможность купить пучок свежей зелени на рынке, эффект будет заметен гораздо быстрее. Сухие листья перед использованием рекомендуется немного помять в руках, чтобы "разбудить" маслянистые фракции внутри пластины.

Защита молодой рассады от вредителей

Лавр можно эффективно использовать и при выращивании рассады томатов. Почвенные мушки часто становятся настоящим бедствием в домашних условиях. Разложив листья прямо на поверхности грунта в ящиках, вы создадите защитный экран. Мошки не рискнут откладывать яйца в землю, пахнущую лавром, и нежные корни растений останутся в целости.

"Для молодых всходов муравьи и мошки представляют серьезную угрозу. Использование натуральных средств, таких как лавр или чеснок, позволяет пройти критический период роста без потерь в качестве рассады", — отметил в беседе с Pravda. Ru энтомолог Дмитрий Савельев.

Данный метод также помогает при посеве цветов в марте, когда солнечного света еще недостаточно и растения особенно уязвимы. Лавр не мешает доступу кислорода к почве и не провоцирует развитие плесени, в отличие от многих других народных средств.

Нюансы сезонного применения метода

Основным ограничением метода является погодный фактор. После сильных дождей эфирные масла вымываются водой, запах исчезает, а вместе с ним уходит и защита. Поэтому после каждых осадков листья необходимо обновлять. Это небольшая плата за экологическую чистоту вашего участка.

"Системный подход к защите растений без химии всегда требует регулярности. Если вы решили отказаться от инсектицидов, будьте готовы обновлять барьерные средства после каждого полива или дождя", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по защите растений Андрей Зорин.

Комплексная защита от вредителей должна сочетаться с правильной агротехникой. Важно не допускать переувлажнения почвы, которое привлекает насекомых, и своевременно удалять сорняки, служащие базой для тли.

Сравнение натуральных средств защиты

Метод Преимущества
Лавровый лист Безопасен для экологии, легкий в применении, отпугивает муравьев и мошек.
Сосновые шишки Создают идеальный дренаж и механическую преграду для насекомых.

Ответы на популярные вопросы о защите сада

Поможет ли лавровый лист от колорадского жука?

К сожалению, на колорадского жука аромат лавра действует слабо. Здесь эффективнее использовать специализированные сорта и методы посадки, которые обычно применяют при выращивании рассады помидоров и других пасленовых.

Можно ли использовать молотый лавр?

Можно, эффект будет даже более быстрым из-за мгновенного высвобождения эфирных масел. Однако срок действия молотого листа значительно короче — запах улетучивается уже через несколько часов.

Безопасен ли лавр для кошек и собак?

Да, лавровый лист целиком безопасен для домашних питомцев. В отличие от гранулированных ядов от муравьев, он не представляет угрозы при случайном заглатывании.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по овощным культурам Алексей Данилов, энтомолог Дмитрий Савельев, специалист по защите растений Андрей Зорин
Автор Ольга Семёнова
Ольга Семёнова — агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача огород насекомые садоводство
Новости Все >
Энергетический прорыв Тувы: как новая программа собирается изменить жизнь в суровых селах
Мерзлота в тисках тепла: как города Арктики выживают, когда земля уходит из-под ног
Двое суток главным начальником в России был вице-премьер А. Кудрин... — писала газета Аргументы и факты 7 марта 2001 года
Тайное становится явным спустя годы: музейный экспонат оказался яйцом монстра десятиметровой длины
Праздник женской заботы: как барнаульцы готовятся к 8 Марта и что считают лучшими подарками
Отдых в ОАЭ сорвался: куда бегут томичи, спасаясь от политических рисков в Персидском заливе
Омск в дефиците: семь вакансий в судах, которые помогут разгрузить систему правосудия
Волейбольные страсти на пределе: кто станет творцом сенсации на полуфинале в Томске
Свет погаснет в будни: подробный график отключений электроэнергии в Чите с 10 марта
Букеты из 10 роз: как цена на классический подарок колеблется в Чите перед праздником
Сейчас читают
Рой стальных саранчей ломает ПВО: дешевые дроны Тегерана обнулили западные системы защиты
Мир. Новости мира
Рой стальных саранчей ломает ПВО: дешевые дроны Тегерана обнулили западные системы защиты
Пещера за Полярным кругом открыла портал в прошлое: кто обитал в Арктике 75 000 лет назад
Наука и техника
Пещера за Полярным кругом открыла портал в прошлое: кто обитал в Арктике 75 000 лет назад
Игра ва-банк на выживание: Тегеран приготовил ловушку, в которую уже угодили западные ракеты
Мир. Новости мира
Игра ва-банк на выживание: Тегеран приготовил ловушку, в которую уже угодили западные ракеты
Популярное
Сытые годы уходят в историю: даже Москва начинает урезать свои триллионные расходы на развитие

Власти столкнулись с необходимостью резкого пересмотра трат из-за замедления доходов, что ставит под угрозу масштабные стройки и социальные программы в стране.

Сытые годы уходят в историю: даже Москва начинает урезать свои триллионные расходы на развитие
Планы грандиозные, цифры — космические: почему Цитадель Михалкова осталась декорацией
Планы грандиозные, цифры — космические: почему Цитадель Михалкова осталась декорацией
Западные авиакомпании отказались от полётов через Россию. Теперь это ещё раз аукнулось
Российскую нефть перестали продавать со скидками
Архитектура антироссийских санкций рушится после авантюры США на Ближнем Востоке Любовь Степушова Российскую нефть перестали продавать со скидками Олег Артюков Залили маловязкое масло в старый двигатель — готовьтесь к дорогому ремонту Александр Приходько
Королевский флагман не прошёл и мили: загадочная трагедия Васы потрясла всю Европу
Европейская ценность — это фашизм. Калининградский журналист о том, что нас ждёт к 2030 году
Нефтяные споры и золото Украины: инцидент в Будапеште поставил Киев в сложное положение
Нефтяные споры и золото Украины: инцидент в Будапеште поставил Киев в сложное положение
Последние материалы
Яды больше не нужны: это натуральное средство из шкафа выселяет муравьиные семьи за считанные дни
Постные пирожки всё равно заблестят: хозяйки давно нашли замену яичному желтку
Энергетический прорыв Тувы: как новая программа собирается изменить жизнь в суровых селах
Мерзлота в тисках тепла: как города Арктики выживают, когда земля уходит из-под ног
Медовый вкус без лишних усилий: этот сорт накапливает фруктозу под прямым солнцем
Жертва ради будущего успеха: метод, который заставляет огурцы давать больше урожая
Нежнее облака: секретный ингредиент делает сметанную начинку в ватрушках густой и шелковистой
Минимум действий — максимум восторга: быстрый Наполеон превращается в десерт ресторанного уровня
Генетический феномен выносливости: редкая культура восстанавливает свежесть за пару часов
Двое суток главным начальником в России был вице-премьер А. Кудрин... — писала газета Аргументы и факты 7 марта 2001 года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.