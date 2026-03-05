Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Михеев

Свёкла, которая не подводит: сорта, дающие идеальный срез, даже если лето выдалось капризным

Садоводство

Вы нарезаете свёклу для винегрета или борща и обнаруживаете внутри светлые кольца, жёсткие волокна и неравномерный цвет. Мякоть грубеет, вкус портится. Эта проблема знакома многим дачникам. Главная причина — нестабильные условия: перепады полива, жара или поздняя уборка урожая.

Свекла, только что выкопанная из земли
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова is licensed under Free for commercial use
Свекла, только что выкопанная из земли

Хорошая новость: существуют сорта и гибриды свёклы, которые устойчивы к таким стрессам. Они дают сочную, однородную мякоть без колец даже при неидеальном уходе. В этой статье — проверенные рекомендации по выбору и выращиванию таких корнеплодов.

Правильный сорт решает 70% задач. Остальное — в агротехнике, которая проста и надёжна. Получите сладкие, нежные плоды для салатов, супов и заготовок.

Откуда берутся кольца и жесткость

Свёкла формирует слои роста, и резкие изменения погоды или полива делают их видимыми. Жара чередуется с дождями — появляются светлые и тёмные круги, мякоть грубеет. Длительная засуха или поздний сбор усугубляют дело.

Старые сорта чувствительны к таким колебаниям. Современные гибриды устойчивее: они сохраняют однородность даже при ошибках. Выбор сорта минимизирует риски.

"Кольца возникают из-за неравномерного накопления веществ в тканях, но устойчивые сорта справляются лучше", — рассказал в беседе с Pravda. Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Факторы вроде кислой почвы или дефицита калия тоже влияют. Но с правильным сортом урожай остаётся качественным.

На что смотреть при выборе сорта

Ищите свёклу с плотной бордовой мякотью без жилок и сердцевины. На срезе — равномерный цвет. Сахаристость 10-14% даёт сладкий вкус без горечи.

Устойчивость к стрессам — ключевой плюс. Такие сорта подходят для средней полосы, где погода непредсказуема. Они сочные после варки и запекания, идеальны для кулинарии.

Читайте описания: акцент на "однородная мякоть" и "без колец". Гибриды часто лучше сортов по надёжности.

Лучшие сорта без колец и жесткости

Рекомендую "Бордо 237" — классика с нежной мякотью, устойчива к кольцам. "Цилиндра" даёт ровные корнеплоды, сладкие и сочные. Гибрид F1 "Баргузин" — безупречная однородность даже в жару.

Сорт/гибрид Характеристики
Бордо 237 Сочная мякоть, сахар 12%, урожайность высокая
Цилиндра Цилидрическая форма, без колец, вкус сладкий
F1 Баргузин Гибрид, однородная окраска, устойчив к стрессам
Патерсон Малиновый цвет, нежная текстура

Эти варианты прощают нерегулярный полив и дают стабильный результат. Сеять можно прямо в грунт или через рассаду.

Агротехника для мягкой и сочной свёклы

Высаживайте в рыхлую почву с pH 6-7. Семена на глубину 2-3 см, рядки 25 см. Полив регулярный, но без переувлажнения — это предотвратит кольца.

Подкормки калием и бором усиливают качество. Разреживание всходов на 7-10 см. Сбор в сентябре, когда корнеплоды 8-12 см.

"Для свёклы важен калий в подкормках — он делает мякоть нежной", — отметил в беседе с Pravda. Ru агрохимик Роман Эдигаров.

Избегайте азота в избытке — он провоцирует стрелкование. Мульчирование сохраняет влагу.

Куда применить отличную свёклу

Такая свёкла идеальна для салатов: "селёдка под шубой", винегрет. В борще цвет яркий, вкус насыщенный. Запекайте целиком — мякоть тает.

Заготовки: маринуйте, квасьте. Свежая в соках или смузи. Без колец — минимум отходов.

Экспериментируйте с сортами: "Цилиндра" для нарезки, "Баргузин" для пюре.

"Почва влияет на текстуру — рыхлая и нейтральная даёт лучшие корнеплоды", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru почвовед  Игорь Лыткин.

Подводим итоги

Выбирайте устойчивые сорта вроде "Бордо 237" или F1 "Баргузин". Соблюдайте базовую агротехнику — и кольца исчезнут. Урожай будет сочным и вкусным.

Начните с семян в этом сезоне. Результат порадует на столе.

Ответы на популярные вопросы о свёкле

Почему свёкла даёт кольца в мякоти?

Из-за перепадов полива и температуры. Устойчивые сорта минимизируют проблему.

Как избежать жесткости?

Собирайте вовремя, поливайте равномерно. Выбирайте гибриды без сердцевины.

Какие сорта самые сладкие?

"Баргузин" и "Патерсон" — сахар до 14%, вкус медовый.

Экспертная проверка: специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, агрохимик Роман Эдигаров, почвовед  Игорь Лыткин
Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
