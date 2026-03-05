Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Михеев

Новые горизонты садоводства: проверенные сорта персиков для юга и средней полосы России

Садоводство

Персик давно вышел за рамки южных регионов и уверенно осваивает сады средней полосы. Современная селекция создала сорта, которые выдерживают морозы до минус 27 градусов и дают стабильный урожай даже в непростом климате. Главное — выбрать проверенный вариант, подходящий по срокам созревания, вкусу и устойчивости.

Персик
Фото: unsplash.com by Ian Baldwin is licensed under Free to use under the Unsplash License
Персик

В подборке десять надежных сортов, от ранних до поздних. Они различаются по размеру плодов, транспортабельности и требованиям к уходу. С таким набором свежие персики будут на столе с июля по сентябрь.

Разберем каждый сорт по характеристикам, чтобы облегчить выбор. Учтем зимостойкость, урожайность и регионы выращивания.

Ранние сорта персиков

Киевский ранний стартует сезон в конце июня — начале июля. Плоды массой 100-130 граммов, сочные, с классическим сладко-кислым вкусом. Дерево среднерослое, урожай 25-35 кг с экземпляра. Подходит для юга России, выдерживает до -25°C.

Вулкан сербской селекции дает крупные плоды 150-200 граммов в первой декаде июля. Стабильный урожай до 50 кг, плотная мякоть удобна для перевозки. Требует летней обрезки и обработок от вредителей.

Флеминг Фьюри компактный, плодоносит во второй декаде июля плодами 140-180 граммов. Насыщенный вкус, хорошая лежимость. Идеален для небольших участков.

"Ранние сорта вроде Киевского раннего дают первый урожай без задержек, но требуют своевременной профилактики курчавости", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по защите растений Андрей Зорин.

Среднеранние сорта

Редхейвен — классика конца июля. Плоды 130-170 граммов с ярким румянцем, урожай до 55 кг. Косточка легко отделяется, мякоть сочная для варенья.

Сатурн выделяется плоской формой плодов 120-160 граммов. Очень сладкий, без кислоты, нежная белая мякоть. Урожай 25-35 кг, для свежего потребления.

Харнас польского происхождения созревает в начале августа. Плоды 120-150 граммов, зимостойкий до -27°C. Стабильный в умеренном климате.

Поздние сорта персиков

Белый Лебедь во второй декаде августа дает крупные плоды 150-200 граммов с кремовой мякотью. Урожай до 60 кг, мягкая текстура для стола.

Посол Мира в конце августа — плоды 150-190 граммов с плотной мякотью. Лежит несколько дней, урожай 35-50 кг. Нетребователен к почве.

Фрост и Твард Твардив завершают сезон в сентябре. Фрост устойчив к заморозкам, плоды 160-220 граммов. Твард Твардив с плотной мякотью для консервации.

"Поздние сорта как Фрост спасают урожай от весенних холодов благодаря позднему цветению", — объяснил в беседе с Pravda. Ru агрохимик Роман Эдигаров.

Характеристики в сравнении

Сравним ключевые сорта по основным параметрам. Это поможет быстро оценить урожайность и сроки.

Сорт Срок, масса плода, урожай (кг)
Киевский ранний Конец июня — начало июля, 100-130 г, 25-35
Вулкан 1 декада июля, 150-200 г, 35-50
Редхейвен Конец июля, 130-170 г, 40-55
Фрост Конец августа, 160-220 г, 40-60

Таблица показывает разброс по срокам и размеру. Для коллекции берите по одному из групп.

Зимостойкость и регионы

Большинство сортов выдерживают -25°C, Харнас и Редхейвен — до -27°C. На юге (Краснодарский край, Ставрополье) сажают без укрытия. В центре — с защитой, выбирайте Фрост или Харнас. Учитывайте снежный покров для дополнительной изоляции.

Правильный участок — защищенный от ветра, с хорошим дренажем.

Как выбрать подходящий сорт

Для новичков — Редхейвен: неприхотливый, урожайный. Любителям сладкого без кислоты — Сатурн. Для консервации — Твард Твардив. На рынок — Вулкан и Фрост за крупные плоды. Рассчитайте по нормам посадок на семью.

Сочетайте ранние и поздние для длительного сезона.

"При выборе учитывайте болезни листьев, профилактика обязательна для всех персиков", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru фитопатолог Наталья Дроздова.

Уход и защита от болезней

Обрезка весной, полив в жару, подкормки по схеме. От курчавости — фунгициды весной. Мульчируйте приствольный круг для плодородия. Избегайте ошибок вроде позднего опрыскивания.

Для сладости плодов ограничивайте полив на стадии созревания, как для томатов.

Ответы на популярные вопросы о персиках

Можно ли выращивать персики в средней полосе?

Да, с укрытием на зиму. Выбирайте Харнас или Фрост — они выдерживают морозы и позднее цветут.

Как защитить от курчавости листьев?

Профилактические обработки фунгицидами весной и осенью. Удаляйте пораженные листья timely.

Сколько места нужно одному дереву?

4-5 метров между стволами для среднерослых сортов. Компактные как Флеминг Фьюри экономят пространство.

Когда лучше сажать персик?

Весной или осенью в теплых регионах. Готовьте яму с дренажом и органикой.

Читайте также

Экспертная проверка: агрохимик Роман Эдигаров, фитопатолог Наталья Дроздова, специалист по защите растений Андрей Зорин
Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы растения
Новости Все >
Секретная Волга от КГБ: взлетевшее купе с японским двигателем 2JZ-GE за 4 миллиона рублей
Комментаторы спорят о том, когда начнется война в Ираке и сколько при этом будет убито людей... — писала газета Аргументы и факты 5 марта 2003 года
Кошелёк трещит по швам: сколько теперь придётся платить за проезд по трассе М-12
Ловушка в песках: долгожданный отпуск в Эмиратах обернулся для семьи настоящей борьбой за выживание
Сладость без сахара может оказаться ещё хитрее: этот состав делает конфеты коварнее
Сочи бросает вызов Мальдивам: отечественный сервис догнал экзотические острова по стоимости путевок
Тишина становится роскошью: как привычка слушать музыку в наушниках скрытно разрушает клетки мозга
Ювелирная работа вместо скальпеля: хирурги нашли способ удалять новообразования без лишних разрезов
Протянуть руку и не соврать: Андрей Ургант и Андрей Косинский открывают цикл творческих встреч в Театре Всеволода Шиловского
Праздничный ужин по сигналу таймера: северные рестораны вводят жесткий регламент для всех гостей
Сейчас читают
Транссиб перестает резать город пополам: Благовещенский путепровод соединяет северные кварталы с центром
Новости Благовещенска сегодня
Транссиб перестает резать город пополам: Благовещенский путепровод соединяет северные кварталы с центром
Газа не будет: дерзкая позиция Мадрида может похоронить планы Штатов на Ближнем Востоке
Газ
Газа не будет: дерзкая позиция Мадрида может похоронить планы Штатов на Ближнем Востоке
Трасса «Восток» тянет щупальца к Уралу: единый бесшовный коридор скоро дойдёт до самой Тюмени
Новости Казани
Трасса «Восток» тянет щупальца к Уралу: единый бесшовный коридор скоро дойдёт до самой Тюмени
Популярное
Пещера за Полярным кругом открыла портал в прошлое: кто обитал в Арктике 75 000 лет назад

В норвежской пещере нашли останки животных, датируемые 75 тысячами лет, что меняет представление о климате и фауне Арктики прошлого.

Пещера за Полярным кругом открыла портал в прошлое: кто обитал в Арктике 75 000 лет назад
Зелёное перо больше не желтеет: одна простая подкормка для лука в начале сезона спасает грядку от болезней
Зелёное перо больше не желтеет: одна простая подкормка для лука в начале сезона спасает грядку от болезней
Слепота за миллиард: удар по радарам США лишил американскую армию главного преимущества в регионе
Помидорный гороскоп на 2026 год: когда сеять томаты, чтобы получить урожай мечты
Атака на российский газовоз: Мальта может стать обвинителем Киева и создать прецедент Любовь Степушова От гусеничных монстров до обычных поездов: как гиганты добираются до космоса Сергей Милешкин Норвегия отказала Европе в увеличении поставок газа Олег Артюков
Углеводородный развод по-русски: Москва готова опередить санкции и прекратить экспорт газа
Крыжовник рвёт кусты урожаем: щепотка весеннего удобрения даёт эффект, который шокирует
Игра ва-банк на выживание: Тегеран приготовил ловушку, в которую уже угодили западные ракеты
Игра ва-банк на выживание: Тегеран приготовил ловушку, в которую уже угодили западные ракеты
Последние материалы
Саккара снова удивила: под известняком нашли камеру, не похожую ни на одну гробницу Египта
Тайны красивой кожи после 35: что реально влияет на свежесть и здоровье, а что — пустая трата денег
Природный фильтр у порога: один простой прием превращает обычную дверь в умный освежитель воздуха
Март обманывает дачников: посев в эти дни заканчивается хилой, болезненной рассадой
Хищник, которого не должно было существовать: океан поднял на поверхность настоящего морского титана
Мясо тает, а косточка сама выпрыгивает: секрет томления рёбрышек в обычном кухонном рукаве
Бумажный хаос ворует время: эта простая система папок помогает найти любой документ ровно за одну минуту
Аленький цветочек существует: мексиканская гостья превращает обычную грядку в тропический рай
Посадите так — и урожай пропал: распространённая весенняя ошибка бьёт по томатам сильнее всего
На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.