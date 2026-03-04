Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Семёнова

Ягоды сами идут в руки: новый способ посадки превращает участок в малиновый конвейер

Садоводство

Малина — любимая ягода многих дачников. Она неприхотлива, дает хороший урожай и радует вкусом. Но густые посадки часто превращают малинник в непроходимые заросли, усложняя обрезку и сбор ягод. Стандартная схема высаживания приводит к тому, что старые кусты душат молодые, а урожайность падает.

Малина в каплях росы
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Малина в каплях росы

Дачники нашли выход: арочный метод посадки. Кусты растут по дугам, не мешая друг другу. Это упрощает уход, повышает урожай и делает малинник аккуратным. С такой схемой собирают ягоды вёдрами без лишних хлопот.

Метод опробовали на практике. Металлические прутья формируют арки, кусты фиксируют сверху. Результат — обильный урожай и минимум проблем с загущением.

В этом материале:

Проблемы традиционной посадки малины

В обычных рядах малина быстро загущается. Молодые побеги борются за свет и пространство с ветхими стволами. Обрезка становится настоящим испытанием: приходится прорубаться сквозь чащу, рискуя повредить растения.

Из-за тесноты снижается проветривание. Это провоцирует болезни и вредителей. Урожай падает, ягоды мельчают. Многие дачники тратят часы на прополку и формирование кустов, но результат не радует.

Традиционная схема хороша для начинающих, но не масштабируется. Малинник превращается в джунгли, если не менять подход.

"Арки решают проблему загущения с самого начала, кусты растут вертикально и не плетутся по земле", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по ягодным культурам Екатерина Мартынова.

Что такое арочный метод

Суть в переориентации роста. Вместо горизонтального разрастания кусты ведут вверх по аркам. Это создает вертикальную структуру, где каждый побег имеет свое место.

Метод вдохновлен промышленным выращиванием. Но адаптирован для дач: минимум материалов, максимум удобства. Кусты не падают, ягоды свисают на уровне рук.

Дачники отмечают: с арками урожай малины растет без лишних подкормок.

Материалы и конструкция арки

Берем прутья длиной 4 метра. Желательно металлические — они держат форму. Изгибаем в арку высотой 1,5 метра. Расстояние между основаниями — около 2 метров.

Закрепляем в грунте колышками или бетоном. Для надежности ставим арки через 1,5-2 метра. Проволока или стяжки фиксируют верхушки.

Параметр Значение
Длина прута 4 м
Высота арки 1,5 м
Расстояние между арками 1,5-2 м

Такая конструкция выдерживает ветер и снег. Зимой малина крепнет без поломок.

"Простые прутья дают опору лучше любой шпалеры, кусты не гнутся", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru агрохимик Роман Эдигаров.

Пошаговая посадка кустов

Высаживаем по одному кусту у основания каждой стороны арки. Саженцы выбираем здоровые, с корнями 30-40 см. Глубина лунки — 50 см.

Верхушки направляем друг к другу, подвязываем на высоте метра. Расстояние между арками оставляем для прохода. Полив обильный в первые недели.

Правильный полив ускоряет приживаемость.

Уход за малиной на арках

Обрезка упрощается: старые стебли срезают у основания, не задевая арку. Побеги распределяют равномерно. Подкормки стандартные, но урожай выше.

Вредители реже атакуют — хорошая вентиляция. Летом арки дают тень между рядами. Осенью снимают ягоды без грязи.

Метод сочетается с сортами крупной малины.

"Вертикальный рост снижает риск болезней, почва сохнет быстрее", — объяснил в беседе с Pravda. Ru почвовед Игорь Лыткин.

Преимущества и урожай

С арками собирают вдвое больше ягод. Кусты компактны, участок экономит место. Сбор удобный — ягоды на уровне пояса.

Урожайность растет за счет света и воздуха. Дачники хвалят: вагон и тележку без химии. Метод долговечен, арки служат годы.

Ответы на популярные вопросы о выращивании малины на арках

Подходит ли метод для всех сортов малины?

Да, особенно для ремонтантных и крупных. Низкорослые сорта тоже используют, но арку делают ниже.

Сколько арки ставить на 10 соток?

На стандартный участок — 20-30 арок в два ряда. Это дает проходы и вентиляцию.

Что делать зимой с арками?

Прутья оставляют, кусты укрывают спанбондом при морозах ниже -25°C.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по ягодным культурам Екатерина Мартынова, агрохимик Роман Эдигаров, почвовед Игорь Лыткин

Автор Ольга Семёнова
Ольга Семёнова — агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы дача малина огород урожай советы
Новости Все >
Секретная Волга от КГБ: взлетевшее купе с японским двигателем 2JZ-GE за 4 миллиона рублей
Комментаторы спорят о том, когда начнется война в Ираке и сколько при этом будет убито людей... — писала газета Аргументы и факты 5 марта 2003 года
Кошелёк трещит по швам: сколько теперь придётся платить за проезд по трассе М-12
Ловушка в песках: долгожданный отпуск в Эмиратах обернулся для семьи настоящей борьбой за выживание
Сладость без сахара может оказаться ещё хитрее: этот состав делает конфеты коварнее
Сочи бросает вызов Мальдивам: отечественный сервис догнал экзотические острова по стоимости путевок
Тишина становится роскошью: как привычка слушать музыку в наушниках скрытно разрушает клетки мозга
Ювелирная работа вместо скальпеля: хирурги нашли способ удалять новообразования без лишних разрезов
Протянуть руку и не соврать: Андрей Ургант и Андрей Косинский открывают цикл творческих встреч в Театре Всеволода Шиловского
Праздничный ужин по сигналу таймера: северные рестораны вводят жесткий регламент для всех гостей
Сейчас читают
Углеводородный развод по-русски: Москва готова опередить санкции и прекратить экспорт газа
Экономика и бизнес
Углеводородный развод по-русски: Москва готова опередить санкции и прекратить экспорт газа
12 оттенков, что диктуют стиль весны и лета: мода выбирает новые символы свободы
Красота и стиль
12 оттенков, что диктуют стиль весны и лета: мода выбирает новые символы свободы
Популярное
Зелёное перо больше не желтеет: одна простая подкормка для лука в начале сезона спасает грядку от болезней

Узнайте экспертные секреты выращивания крупного репчатого лука: от правильной глубины посадки до защиты от луковой мухи и пожелтения пера.

Зелёное перо больше не желтеет: одна простая подкормка для лука в начале сезона спасает грядку от болезней
Пещера за Полярным кругом открыла портал в прошлое: кто обитал в Арктике 75 000 лет назад
Пещера за Полярным кругом открыла портал в прошлое: кто обитал в Арктике 75 000 лет назад
Слепота за миллиард: удар по радарам США лишил американскую армию главного преимущества в регионе
Помидорный гороскоп на 2026 год: когда сеять томаты, чтобы получить урожай мечты
Атака на российский газовоз: Мальта может стать обвинителем Киева и создать прецедент Любовь Степушова От гусеничных монстров до обычных поездов: как гиганты добираются до космоса Сергей Милешкин Норвегия отказала Европе в увеличении поставок газа Олег Артюков
Крыжовник рвёт кусты урожаем: щепотка весеннего удобрения даёт эффект, который шокирует
Газа не будет: дерзкая позиция Мадрида может похоронить планы Штатов на Ближнем Востоке
Атака на российский газовоз: Мальта может стать обвинителем Киева и создать прецедент
Атака на российский газовоз: Мальта может стать обвинителем Киева и создать прецедент
Последние материалы
Что древние скрывали под солнцем Солсбери: найдено доказательство невероятной экспедиции неолита
Ликвидность жилья начинается с порога: простая привычка защищает дерево от почернения и гнили в коридоре
5 марта: снимок Че Гевары и смерть "отца народов"
Кошелёк трещит по швам: сколько теперь придётся платить за проезд по трассе М-12
Цена имиджа кусается: кроссоверы сжигают на пятую часть больше топлива из-за лишнего веса и формы
Отпуска отменены, а пушки расчехлены: странная военная суета в Азербайджане на границе с Ираном
Игра ва-банк на выживание: Тегеран приготовил ловушку, в которую уже угодили западные ракеты
Золотой квадрат Москвы не дешевеет: вторичное жилье в центре города показало неожиданный рост
Ловушка в песках: долгожданный отпуск в Эмиратах обернулся для семьи настоящей борьбой за выживание
Европейцы ушли, а замена нашлась под боком: нижегородский микроавтобус бросает вызов дефициту
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.