Сергей Михеев

Клумба мечты своими руками: какие цветы посадить в марте, чтобы завидовали все вокруг

Садоводство

Март открывает сезон посева цветов на рассаду. Световой день удлинился, солнце набирает силу, и многие однолетники успевают зацвести к лету. Главное — выбрать подходящие культуры и учесть условия на подоконнике, чтобы избежать вытягивания сеянцев.

Цветущий алиссум в саду
Фото: Pravda.Ru by Сергей Михеев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цветущий алиссум в саду

Не все цветы годятся для мартовского старта. Ранние посевы подходят светолюбивым и теплолюбивым видам вроде петунии или сальвии. Прохладолюбивые, такие как виола или львиный зев, тоже выигрывают от мартовского посева, но требуют особого ухода. В этой статье разберем, кого сеять когда и как обеспечить успех.

Правильный подход гарантирует крепкую рассаду без хлопот. Используйте рыхлый грунт, обеспечьте свет и умеренную температуру — и клумбы расцветут вовремя.

Что учесть перед посевом в марте

Световой день в марте достигает 10-12 часов, что упрощает дело по сравнению с зимой. На южных окнах многие культуры растут без досветки, особенно после 15 числа. Северные окна или начало месяца требуют ламп на 2-4 часа вечером. Петуния и лобелия особенно чувствительны к дефициту света — без него сеянцы вытягиваются.

Температура на подоконниках колеблется: днем до +25°C, ночью +15°C. После всходов держите +18…+20°C. Прохладолюбивые цветы вроде виолы предпочитают +15…+17°C. Изолируйте емкости от батарей пенопластом, чтобы корни не страдали от жара.

Выбирайте легкий грунт с дренажем. Мелкие семена сеют на поверхность, средние — на 0,5 см, крупные — глубже. Накрывайте пленкой до всходов, потом проветривайте.

"Март — идеальное время для старта, если окна светлые. Главное — не перегревать рассаду и следить за влажностью", — в беседе с Pravda. Ru  рассказала консультант по сезонным работам в саду Ирина Колесникова.

Цветы для посева в начале марта

Петуния в марте дает крепкую рассаду, которая зацветает к июню. Сеянцы меньше болеют и не вытягиваются при достаточном свете. Если петунии приелись, попробуйте альтернативы, но март — ее время.

Лобелия формирует пышные облака для балконов. Снижайте температуру после всходов до +16…+18°C — она любит прохладу. Сальвия развивается медленно, но ранний посев компенсирует это мощным цветением.

Колеус радует яркой листвой, растет быстро. Эти культуры требуют 12-14 часов света и пикировки через 3-4 недели.

Цветы для посева в середине марта

Агератум создает пушистые кустики для бордюров. Вербена устойчива к засухе, подходит для солнечных мест. Обе культуры неприхотливы и не перерастают при мартовском посеве.

Виола зацветает в мае, выдерживает заморозки. Подробнее о ее уходе в холодостойких анютиных глазках. Львиный зев и флокс Друммонда тоже любят прохладу +15…+18°C.

Пикируйте timely, прищипывайте для кущения. Подкормки — раз в 10-14 дней.

Цветы для посева в конце марта

Астра, бархатцы и алиссум — для конца месяца. Бархатцы отпугивают вредителей, как в живом щите на грядках. Они растут стремительно, не требуют досветки.

Календула и иберис формируют плотные подушки. Душистый горошек сеют в глубокие емкости — он плохо переносит пересадку. Космея дает ажурные высокие растения.

Эти культуры успевают без перерастания и зацветают к июню-июлю.

"Для конца марта выбирайте быстрые культуры вроде бархатцев — они прощают ошибки новичкам и быстро дают результат", — в беседе с Pravda. Ru отметил специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Календарь посева цветов

Культура Сроки посева, всходы, высадка
Петуния 1-15 марта, 7-10 дней, конец мая
Лобелия 1-15 марта, 10-14 дней, конец мая
Сальвия 1-10 марта, 10-14 дней, начало июня
Виола 10-20 марта, 7-14 дней, конец апреля
Астра 20-31 марта, 7-10 дней, май
Бархатцы 20-31 марта, 5-7 дней, конец мая

Таблица охватывает ключевые культуры. Адаптируйте под ваши окна и опыт.

Практические советы по выращиванию

Полив умеренный — верхний слой грунта должен подсыхать. Проветривайте ежедневно против черной ножки. После пикировки подкармливайте комплексом раз в 10 дней. Секреты обрезки пригодятся позже для кущения.

Прищипывайте над 4-6 листом. Закаливайте за 2 недели до высадки, начиная с часа на балконе.

Когда высаживать рассаду в грунт

Холодостойкие виола и львиный зев — в конце апреля. Теплолюбивые петуния и сальвия — конец мая. Душистый горошек переваливайте с комом. Следите за прогнозом — заморозки губительны.

Расстояния: 20-30 см для кустов, 10-15 см для низких. Акклиматизируйте постепенно.

"Высадка — ключевой этап. Начинайте закаливание заранее, чтобы растения не шокировались", — в беседе с Pravda. Ru рассказала ландшафтный дизайнер Анна Беспалова.

Ответы на популярные вопросы о посеве цветов на рассаду в марте

Нужна ли досветка в марте?

На южных окнах во второй половине месяца — нет. В начале или на северных — да, 12-14 часов. Петуния и лобелия особенно требовательны.

Какая температура для всходов?

До всходов +20…+24°C, после — +16…+20°C. Прохладолюбивые — +15…+17°C.

Как избежать вытягивания?

Обеспечьте свет, снижайте температуру после всходов, проветривайте. Пикируйте timely.

Экспертная проверка: консультант по сезонным работам в саду Ирина Колесникова, специалист по уходу за садом Павел Корнеев, ландшафтный дизайнер Анна Беспалова
Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
