Снег сошел, и ягодные кусты — крыжовник, смородина, клубника — выходят из спячки. В этот момент им нужна подкормка, чтобы набрать силу для цветения и завязывания плодов. Один простой прием с щепоткой удобрения в грунт запускает мощный рост и гарантирует обильный урожай.
Органика и минералы работают по-разному: первые питают мягко, вторые — быстро. Главное — выбрать подходящее для вашего грунта и не переборщить с дозой. Так кусты не только выживут весенние стрессы, но и порадуют крупными сладкими ягодами.
Дачники знают: своевременная подкормка весной решает половину успеха. Разберем, что именно внести и как.
После зимы растения истощены. Корни просыпаются первыми, требуя азота для зелени и калия для иммунитета. Без поддержки смородина и крыжовник дают мелкие ягоды, клубника слабеет.
Щепотка удобрения в грунт запускает рост. Это особенно важно на бедных почвах, где естественных запасов не хватает.
Подкормка закладывает урожай: сильные побеги — больше завязей, крепкие корни — устойчивость к засухе.
Биогумус — лидер для легких почв. Он богат доступным азотом и стимулирует микрофлору. Вносите под кусты, слегка заделывая.
Коровий навоз рыхлит тяжелые грунты. Одно ведро на квадратный метр — норма. Он питает постепенно, без риска ожога корней.
|Тип удобрения
|Применение
|Биогумус
|Легкие почвы, 3-5 кг/м²
|Коровий навоз
|Тяжелые грунты, 1 ведро/м²
Чередуйте с минералами: осенью — органику, весной — наоборот.
"Органика — основа для ягодных, она улучшает структуру почвы и дает стабильный урожай", — сказала в беседе с Pravda. Ru специалист по ягодным культурам Екатерина Мартынова.
Аммиачная селитра — быстрый азот. 15 г на квадратный метр растворяют в воде и поливают. Работает за сутки.
Мочевина в порошке — 20 г на м². Щепотка под куст — и крыжовник с смородиной зеленеют.
Готовые комплексы "Весеннее" для ягод — удобный выбор новичкам. Следуйте инструкции.
Рассчитывайте на площадь, не на куст. Переизбыток азота тянет рост в зелень, а не в ягоды.
Полив после внесения обязателен — удобрения доходят до корней.
"Соблюдайте дозы минералов — они дают толчок, но без фанатизма", — сказал в беседе с Pravda. Ru агрохимик Роман Эдигаров.
Для клубники — половина нормы от кустарников.
До распускания листьев опрыскивайте от вредителей. Это время для профилактики грибков на смородине и крыжовнике.
Средства из магазина сочетают с подкормкой — комплексный подход.
Разрыхлите приствольный круг перед подкормкой. Мульчируйте торфом — влага сохранится.
Следите за погодой: в дождь удобрения вымоет, в жару — сожжет.
"Весенний уход — это подкормка плюс обрезка, тогда кусты отплатят урожаем", — сообщил в беседе с Pravda. Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.
Проверяйте почву на кислотность — ягодники любят слабокислую.
Да, как только грунт оттает. Корни активны, удобрения усвоятся.
Чередование. Органика для почвы, минералы для быстрого эффекта.
Да, избыток азота ослабляет кусты перед зимой. Строго по нормам.
Очевидный ответ на вопрос о том, где Европа будет брать газ — где же ещё, как не в США. Однако не всё так просто. Потому что придётся конкурировать с Азией.