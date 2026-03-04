Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игорь Лыткин

Крыжовник рвёт кусты урожаем: щепотка весеннего удобрения даёт эффект, который шокирует

Садоводство

Снег сошел, и ягодные кусты — крыжовник, смородина, клубника — выходят из спячки. В этот момент им нужна подкормка, чтобы набрать силу для цветения и завязывания плодов. Один простой прием с щепоткой удобрения в грунт запускает мощный рост и гарантирует обильный урожай.

Крыжовник
Фото: commons.wikimedia.org by Calle Eklund, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Крыжовник

Органика и минералы работают по-разному: первые питают мягко, вторые — быстро. Главное — выбрать подходящее для вашего грунта и не переборщить с дозой. Так кусты не только выживут весенние стрессы, но и порадуют крупными сладкими ягодами.

Дачники знают: своевременная подкормка весной решает половину успеха. Разберем, что именно внести и как.

Почему весенняя подкормка обязательна

После зимы растения истощены. Корни просыпаются первыми, требуя азота для зелени и калия для иммунитета. Без поддержки смородина и крыжовник дают мелкие ягоды, клубника слабеет.

Щепотка удобрения в грунт запускает рост. Это особенно важно на бедных почвах, где естественных запасов не хватает.

Подкормка закладывает урожай: сильные побеги — больше завязей, крепкие корни — устойчивость к засухе.

Органические удобрения для мощного старта

Биогумус — лидер для легких почв. Он богат доступным азотом и стимулирует микрофлору. Вносите под кусты, слегка заделывая.

Коровий навоз рыхлит тяжелые грунты. Одно ведро на квадратный метр — норма. Он питает постепенно, без риска ожога корней.

Тип удобрения Применение
Биогумус Легкие почвы, 3-5 кг/м²
Коровий навоз Тяжелые грунты, 1 ведро/м²

Чередуйте с минералами: осенью — органику, весной — наоборот.

"Органика — основа для ягодных, она улучшает структуру почвы и дает стабильный урожай", — сказала в беседе с Pravda. Ru специалист по ягодным культурам Екатерина Мартынова.

Минеральные варианты подкормки

Аммиачная селитра — быстрый азот. 15 г на квадратный метр растворяют в воде и поливают. Работает за сутки.

Мочевина в порошке — 20 г на м². Щепотка под куст — и крыжовник с смородиной зеленеют.

Готовые комплексы "Весеннее" для ягод — удобный выбор новичкам. Следуйте инструкции.

Дозировки и нормы внесения

Рассчитывайте на площадь, не на куст. Переизбыток азота тянет рост в зелень, а не в ягоды.

Полив после внесения обязателен — удобрения доходят до корней.

"Соблюдайте дозы минералов — они дают толчок, но без фанатизма", — сказал в беседе с Pravda. Ru агрохимик Роман Эдигаров.

Для клубники — половина нормы от кустарников.

Дополнительная защита кустов

До распускания листьев опрыскивайте от вредителей. Это время для профилактики грибков на смородине и крыжовнике.

Средства из магазина сочетают с подкормкой — комплексный подход.

Общие советы по уходу

Разрыхлите приствольный круг перед подкормкой. Мульчируйте торфом — влага сохранится.

Следите за погодой: в дождь удобрения вымоет, в жару — сожжет.

"Весенний уход — это подкормка плюс обрезка, тогда кусты отплатят урожаем", — сообщил в беседе с Pravda. Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Проверяйте почву на кислотность — ягодники любят слабокислую.

Ответы на популярные вопросы о подкормке ягодных

Можно ли подкормить сразу после снега?

Да, как только грунт оттает. Корни активны, удобрения усвоятся.

Что лучше: органика или минералы?

Чередование. Органика для почвы, минералы для быстрого эффекта.

Перекормить опасно?

Да, избыток азота ослабляет кусты перед зимой. Строго по нормам.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по ягодным культурам Екатерина Мартынова, агрохимик Роман Эдигаров, специалист по уходу за садом Павел Корнеев
Автор Игорь Лыткин
Игорь Лыткин — почвовед (дачные почвы), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача ягоды весна советы огород урожай подкормка удобрения
Новости Все >
Попытка обезглавить Иран сорвалась — произошло то, чего не смогли просчитать
Ракеты и дроны США не бесконечны? Вот сколько продлится давление на Иран
Камни заговорили спустя тысячи лет: в степях Хакасии нашли плиты с застывшими сценами охоты
Чёрное золото стало чёрной дырой для денег: почему нефть Венесуэлы работает в минус
Правда о начислениях в квитанциях ЖКХ: как избежать переплат и не попасть в ловушку неправильных расчетов
Клеточные электростанции на диете: этот секрет выживания медведя может спасти лежачих пациентов
Не оставлять никаких лазеек для врагов, для шпионов, покончить с идиотской болезнью - ротозейством… - писала газета Вечерняя Москва 4 марта 1953 года
Базы США в Персидском заливе под огнём — реакция арабского мира ломает шаблон
Стабильность оси под угрозой: уходящий спутник может лишить планету привычной смены времен года
Партнер БРИКС тонет в беде: иранская кампания США разоблачила агрессию Израиля против соседей
Сейчас читают
Жизнь приковала к постели — тело не сдаётся: как запустить восстановление даже лёжа
Новости спорта
Жизнь приковала к постели — тело не сдаётся: как запустить восстановление даже лёжа
Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка
Новости Кудымкара
Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка
Малинник превращается в джунгли? Есть способ удержать кусты на месте без химии и нервов
Садоводство, цветоводство
Малинник превращается в джунгли? Есть способ удержать кусты на месте без химии и нервов
Популярное
Где теперь Европа возьмёт газ

Очевидный ответ на вопрос о том, где Европа будет брать газ — где же ещё, как не в США. Однако не всё так просто. Потому что придётся конкурировать с Азией.

Где теперь Европа возьмёт газ
200 граммов весной — и груша кормит как сумасшедшая: урожай с дерева становится в разы крупнее
200 граммов весной — и груша кормит как сумасшедшая: урожай с дерева становится в разы крупнее
Брови становятся гуще за пару недель: домашний состав творит эффект как после салона
То, что пылилось десятилетиями, стало снова в цене: мода повернулась лицом к забытому винтажу
Норвегия отказала Европе в увеличении поставок газа Олег Артюков Трон под израильским лобби в США раскачают новые поколения американцев Любовь Степушова Загадочная луковица под водой экономит миллионы: зачем она нужна кораблям Сергей Милешкин
Ягоды перестанут быть мелкой кислой россыпью: весенняя схема, которую дачники скрывали годами
Семь гортензий, превращающих участок в облако роскоши: эти сорта покоряют с первого цветения
Трасса «Восток» тянет щупальца к Уралу: единый бесшовный коридор скоро дойдёт до самой Тюмени
Трасса «Восток» тянет щупальца к Уралу: единый бесшовный коридор скоро дойдёт до самой Тюмени
Последние материалы
Крыжовник рвёт кусты урожаем: щепотка весеннего удобрения даёт эффект, который шокирует
Победа над сложными кремами: узнайте, как приготовить идеальный ганаш для кулинарных экспериментов
Стиль бабушкиной террасы: как собрать предметы для летних чаепитий и почувствовать себя дома
Попытка обезглавить Иран сорвалась — произошло то, чего не смогли просчитать
Мусор в пакетике или элитная высевка: скрытая правда о том, что попадает в чашку каждое утро
Помидорный гороскоп на 2026 год: когда сеять томаты, чтобы получить урожай мечты
От пельменей до кулинарного шедевра: как за 30 минут создать вкусную запеканку на ужин
Тренды обуви 2026: как выбрать универсальную пару, которая подойдет под любой гардероб и прослужит долго
Ракеты и дроны США не бесконечны? Вот сколько продлится давление на Иран
Камни заговорили спустя тысячи лет: в степях Хакасии нашли плиты с застывшими сценами охоты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.