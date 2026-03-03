Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Семь гортензий, превращающих участок в облако роскоши: эти сорта покоряют с первого цветения

Метельчатая гортензия превращает сад в симфонию оттенков, где каждый куст — это холст, оживающий от летнего зова до осенних прощаний. Ее соцветия, напоминающие воздушные метелки, раскрываются волнами цвета: от нежной зелени к кремовому сиянию и глубокому розовому. Этот кустарник покоряет не только видом, но и выносливостью, адаптируясь к полутени и меняя палитру несколько раз за сезон, словно следуя ритму природы.

Пышное цветение гортензий
Фото: Pravda.Ru by Ольга Семёнова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Селекционеры создали десятки сортов, от миниатюрных шаров до высоких колонн, чтобы вписать гортензию в любой уголок участка. Выбор зависит от пространства, климата и желаемого эффекта: компактные для бордюров, раскидистые для акцентов. В подборке — семь сортов, которые станут жемчужинами вашего сада, сочетая красоту с простотой ухода.

Эти растения не просто украшают, они структурируют пространство, создавая живые экраны или фокусные точки. Их секрет — в плотных соцветиях, устойчивых к ветру и дождю, и способности сохранять форму годами.

Сандей Фрайз

Этот сорт, выведенный французским селекционером Жаном Рено в 2010 году, сразу завоевал признание на выставке Plantarium, получив серебро. Куст компактный, высотой 1-1,2 м, с густой кроной диаметром до 1 м. Соцветия массивные, 20-30 см, широкопирамидальные, раскрываются с июля по сентябрь. Сначала они зеленовато-белые, затем переходят в розовый с кремовой вершиной, создавая эффект десертной розы.

В уходе сорт требует укрытия на зиму, так как выдерживает до -20 °C. Идеален для небольших садов, где нужен яркий акцент без лишнего места. Обрезка весной стимулирует пышность, как у многих многолетников.

"Сандей Фрайз идеальна для новичков — компактная и меняет цвет, не требуя много сил", — в беседе с Pravda. Ru рассказал садовник-практик Сергей Михеев.

Бобо

Миниатюрный лидер с забавным именем, чемпион Florall-2011 в Бельгии. Высота 60-70 см, диаметр 50-55 см, идеален для переднего плана или контейнеров. Соцветия ширококонические, 15-25 см, цветут с конца июля по сентябрь: от лимонно-зеленого через фисташковый к белому и розовому. Крупные цветки плотно сидят, создавая пушистый шар.

Зимостойкий, неприхотливый, подходит для холодных регионов. Его компактность позволяет сажать группами, усиливая эффект ковра.

Параметр Значение
Высота куста 60-70 см
Диаметр кроны 50-55 см
Длина соцветий 15-25 см
Период цветения Конец июля — сентябрь

Такие параметры делают Бобо универсальным для миксбордеров.

Сильвер Доллар

Неприхотливый раскидистый куст до 1,5-2 м, выведен Питером Цвейненбургом. Соцветия овальные, 25-35 см, белые с серебристым отливом, иногда розовеют к осени. Цветет с июля по сентябрь, держит форму в ветре.

Подходит для заднего плана, сочетается с высокими многолетниками.

Голиаф

Мощный великан до 2,5 м, с кружевными соцветиями 15-17 см, рыхлыми, ароматными. Цветет поздно, с конца июля по октябрь: белый переходит в персиково-розовый. Прирост 30 см за сезон.

Литл Роуз

Низкорослый шар 50-70 см, для кадок, выдерживает -30 °C. Соцветия покрывают куст, от белого к рубиновому. Цветет июль-сентябрь.

"Литл Роуз — находка для контейнеров, зимует надежно при укрытии", — поделился садовод-агроном Ковалев Максим.

Лаймлайт

Среднерослый 1,8-2,4 м, с прочными побегами. Соцветия 25-30 см, от бежево-зеленого через лимонный к розовому. Популярен с 2002 года за зимостойкость.

Хорош в миксбордерах с первоцветами.

Граффити

Компактный 1x1 м, новый с 2019 года. Соцветия 25-30 см, бархатистые, от лайма к вишневому. Морозостойкий до -30 °C.

Балуют палитрой, не поникают.

Гортензия в садовом дизайне

Универсальна: солитер, изгородь, бордюр, горшок. Высокие — акценты, низкие — обрамление. Соседи: азалии, хвойники. На штамбе — для восточного стиля.

В ландшафте усиливает защиту от вредителей с цветами. Морозостойкие многолетники дополняют.

"Гортензии решают задачи дизайна — от изгороди до акцента", — объяснила ландшафтный дизайнер Анна Беспалова.

Ответы на популярные вопросы о метельчатых гортензиях

Как обрезать метельчатую гортензию?

Весной на 1/3, удаляя слабые побеги. Секреты обрезки помогут избежать ошибок.

Какие сорта самые зимостойкие?

Лаймлайт, Граффити, Бобо — до -30 °C. Укрывайте молодые кусты.

Можно ли сажать в полутень?

Да, гортензия цветет в полутени лучше многих. Полив обильный, почва кислая.

Как меняется цвет соцветий?

От белого к розовому с сезоном, зависит от сорта и почвы.

Экспертная проверка: садовник-практик Сергей Михеев, садовод-агроном Ковалев Максим, ландшафтный дизайнер Анна Беспалова.
Автор Ольга Семёнова
Ольга Семёнова — агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы растения садоводство
