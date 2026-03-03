Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Колесникова

Борьба за живучесть растений: календарь мартовских работ поможет обойти природные ловушки зимы

На фоне аномальных сугробов, выросших этой зимой, дачники все чаще задаются вопросом: не станет ли рекордный снежный покров причиной катастрофического нашествия вредителей весной? Пока за окном белое безмолвие, в теплых квартирах уже начинается посевная кампания, но тревога за будущий урожай заставляет садоводов внимательнее присматриваться к прогнозам специалистов и агрономов.

Белокрылка на листе
Фото: Pravda.Ru by Ирина Колесникова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белокрылка на листе

Снежное одеяло, укрывшее землю почти метровым слоем, действительно создает специфические условия для зимующих форм жизни. Однако паниковать преждевременно не стоит. Природа обладает сложными механизмами регуляции, и то, что кажется идеальным инкубатором для насекомых, может обернуться для них ловушкой при определенных погодных сценариях в начале сезона.

Снег как природный термос

Для большинства садовых обитателей обильный снег — это не угроза, а надежная защита от экстремальных условий. Под толстым слоем осадков температура почвы остается стабильной и значительно превышает показатели открытого воздуха. Там формируется особый микроклимат с высокой влажностью, защищенный от иссушающих ледяных ветров и резких температурных скачков. Это особенно важно для выживания яиц, личинок и куколок насекомых.

"Высокий снежный покров действительно повышает шансы на успешную зимовку вредителей. Но не забывайте, что мороз также помогает аграриям. Например, мороз показывает слабые места деревьев, позволяя вовремя выявить пораженные участки коры, где часто прячутся личинки", — отмечает в беседе с Pravda. Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Важно помнить, что стабильное тепло под снегом сохраняет жизнь не только вредителям, но и полезным энтомофагам — жужелицам и паукам, которые являются естественными врагами садовых паразитов. Поэтому баланс сил в экосистеме участка может сохраниться даже после мягкой зимовки.

Решающая роль весенней погоды

Несмотря на успешную зимовку, финальную точку в численности насекомых поставит весна. Если пробуждение природы будет затяжным, холодным и влажным, большая часть проснувшихся вредителей погибнет от грибковых заболеваний или бескормицы. Напротив, резкое потепление и отсутствие осадков в апреле станут идеальным стартом для их активного размножения. Садоводам важно вовремя заметить момент пробуждения сада, чтобы эффективно выбрать кустарники и обработать их до массового выхода насекомых.

Особое внимание стоит уделить прогнозам по клещам. Считается, что обилие влаги и тепла под сугробами позволит иксодовым клещам начать охоту раньше обычного. Это касается и вредителей декоративных культур. Например, если вы планируете, что розы сформируют пространство сада, начинать инспекцию кустов нужно сразу после схода снега.

"Весеннее пробуждение вредителей — процесс предсказуемый. Главное — не пропустить фазу 'зеленого конуса'. В этот период активизируются яблонный цветоед и долгоносики", — подчеркивает в беседе с Pravda. Ru специалист по защите растений Андрей Зорин.

График весенней защиты сада

Профилактика всегда эффективнее борьбы с уже расплодившимися насекомыми. Первая обработка должна пройти в начале марта, когда дневная температура достигнет отметки +5 °C. В этот период работают по закрытым почкам, используя фунгициды — медный купорос или бордоскую смесь. Это поможет уничтожить споры грибков, перезимовавших в трещинах коры.

Период Вид обработки и цели
Нач. марта (+5°C) Медный купорос, мочевина — защита от болезней и грибков.
Кон. марта (+6°C) Инсектициды против цветоеда, моли и почкового клеща.

Через две недели после искореняющего опрыскивания переходят к защите от насекомых. К этому времени активируются трубковерты, галлицы и другие любители молодых побегов. Если вы выращиваете капризные культуры, такие как метельчатые гортензии с меняющимися оттенками, системные препараты помогут сохранить здоровье куста на весь сезон.

Что пора сеять: календарь рассады

Пока сад спит, на подоконниках вовсю кипит работа. Февраль и март — ключевые месяцы для закладки фундамента будущего урожая. В это время сеют культуры с длительным периодом вегетации. Если вы любите необычные формы, стоит обратить внимание на такое растение, как яркая целозия, которая эффектно оживляет клумбы.

Список культур для посева в конце февраля — первой половине марта:

  • Земляника и садовая клубника;
  • Позднеспелые томаты и баклажаны;
  • Сладкий и острый перец;
  • Корневой сельдерей;
  • Цветочные культуры: петуния, бегония, скабиоза из семян.

"Качество рассады зависит от правильного грунта и освещения. Помните, что крепкие растения меньше подвержены атакам вредителей после высадки в грунт", — напоминает в беседе с Pravda. Ru специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Для тех, кому не терпится получить первый урожай, отличным решением станет микрозелень за 5 дней. Это простой способ добавить витамины в рацион, пока основные посадки только набирают силу.

Ответы на популярные вопросы о вредителях

Поможет ли сильный мороз без снега убить всех вредителей?

Нет, многие насекомые выработали механизмы глубокого анабиоза. Однако отсутствие снега при -30°C ведет к промерзанию почвы на большую глубину, что существенно снижает популяцию тех, кто зимует в верхних слоях грунта.

Как понять, что вредители уже проснулись?

Первый признак — появление характерных повреждений на набухших почках. Если почка выглядит "проколотой" или засыхает не раскрываясь, пора применять защитные средства.

Можно ли совмещать обработку от болезней и насекомых?

Существуют баковые смеси, позволяющие проводить комплексную обработку. Однако важно строго следовать инструкции препаратов, чтобы избежать химических ожогов растений.

Экспертная проверка: агроном-консультант Ольга Семёнова, специалист по защите растений Андрей Зорин, специалист по овощным культурам Алексей Данилов
Автор Ирина Колесникова
Ирина Колесникова — консультант по сезонным работам в саду, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
