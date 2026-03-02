200 граммов весной — и груша кормит как сумасшедшая: урожай с дерева становится в разы крупнее

Весна пробуждает сад, и грушевые деревья первыми тянутся к теплу. После долгой зимы им требуется точная поддержка, чтобы набухли почки и сформировались сочные плоды. Простой ритуал с 200 граммами удобрения сразу после таяния снега превращает обычную грушу в источник урожая, достойного лучших садов.

Фото: commons.wikimedia. org by Brian Robert Marshall, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Груша

Опытные садоводы знают: своевременная подкормка азотом запускает рост без риска перегрузки. Земля еще хранит влагу от снега, корни готовы впитывать питание, а крона оживает. Этот подход проверен годами и дает плоды слаще меда, сочнее арбуза.

Расскажем, как подготовить грушу к сезону шаг за шагом, опираясь на практику участка.

Когда начинать подкормку

Подкормку груши проводят сразу после полного схода снега, когда земля прогреется на 5-10 сантиметров в глубину. Обычно это середина марта или начало апреля, в зависимости от региона. В это время корни активизируются, но еще не тратят силы на рост побегов.

Сначала обильно полейте приствольный круг — 20-30 литров воды на взрослое дерево. Влага размягчает почву и помогает удобрению проникнуть к корням. Без полива гранулы останутся на поверхности, и эффект будет слабым. В прошлом сезоне пропуск этого шага привел к замедленному пробуждению дерева.

"Аммиачная селитра идеально подходит для весеннего старта, она быстро дает азот для зелени листьев и набухания почек", — в беседе с Pravda. Ru рассказал агрохимик Роман Эдигаров.

Какой удобрением выбрать для весны

Для первой весенней подкормки груши выбирают аммиачную селитру - источник азота, который стимулирует вегетацию. На дерево высотой 3 метра уходит 200 граммов: это норма, проверенная практикой, без риска ожога корней.

Для молодых саженцев дозу уменьшают до 100 граммов, чтобы не спровоцировать чрезмерный рост зелени в ущерб плодам. Альтернативы вроде мочевины работают медленнее, а селитра растворяется мгновенно, питая дерево в нужный момент.

Дерево Доза аммиачной селитры Молодое (1-2 года) 100 г Взрослое (3+ года) 200 г

Таблица показывает точные пропорции, чтобы избежать ошибок. Соблюдайте их, и груша откликнется пышной листвой.

Как внести удобрение правильно

Раскидайте гранулы равномерно под кроной на площадь около 5 квадратных метров — по 40 граммов на метр квадратный. Затем полейте шлангом, пока селитра полностью не растворится. Вода доставит азот к корням за считанные часы.

Этот метод минимизирует потери и обеспечивает равномерное питание. В сочетании с весенним уходом дерево укрепляется, как после глубокого сна.

Признаки успеха и дальнейший уход

Через 7-14 дней наблюдайте за листьями: яркий зеленый цвет и густота подтверждают успех. Груши в такие годы дают 20-30 плодов с дерева, сладких и крупных. Если листва тускнеет, повторите подкормку через месяц полудозой.

Регулярные проверки спасают урожай после суровой зимы. Дерево становится устойчивым к вредителям, плоды наливаются соком. Это основа для урожая дынной груши.

"Повторная подкормка в полдозе при бледных листьях восстанавливает баланс и предотвращает истощение", — поделился садовод-агроном Ковалев Максим в разговоре с Pravda. Ru.

Такой уход делает сад надежным источником радости.

"Сочетайте азот с микроэлементами позже, чтобы плоды выросли крупнее", — объяснила садовод-агроном Мороз Елена в беседе с Pravda. Ru.

Ответы на популярные вопросы о подкормке груш весной

Можно ли подкормить грушу раньше схода снега?

Нет, дождитесь полного таяния — иначе удобрение не проникнет к корням и вызовет ожог.

Что если листья пожелтели после подкормки?

Это признак переизбытка или недостатка влаги. Полейте обильно и подождите неделю, состояние нормализуется.

Подходит ли аммиачная селитра для всех сортов груш?

Да, универсальна, но для карликовых — уменьшите дозу вдвое.

