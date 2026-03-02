Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игорь Лыткин

200 граммов весной — и груша кормит как сумасшедшая: урожай с дерева становится в разы крупнее

Садоводство

Весна пробуждает сад, и грушевые деревья первыми тянутся к теплу. После долгой зимы им требуется точная поддержка, чтобы набухли почки и сформировались сочные плоды. Простой ритуал с 200 граммами удобрения сразу после таяния снега превращает обычную грушу в источник урожая, достойного лучших садов.

Груша
Фото: commons.wikimedia. org by Brian Robert Marshall, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Груша

Опытные садоводы знают: своевременная подкормка азотом запускает рост без риска перегрузки. Земля еще хранит влагу от снега, корни готовы впитывать питание, а крона оживает. Этот подход проверен годами и дает плоды слаще меда, сочнее арбуза.

Расскажем, как подготовить грушу к сезону шаг за шагом, опираясь на практику участка.

Когда начинать подкормку

Подкормку груши проводят сразу после полного схода снега, когда земля прогреется на 5-10 сантиметров в глубину. Обычно это середина марта или начало апреля, в зависимости от региона. В это время корни активизируются, но еще не тратят силы на рост побегов.

Сначала обильно полейте приствольный круг — 20-30 литров воды на взрослое дерево. Влага размягчает почву и помогает удобрению проникнуть к корням. Без полива гранулы останутся на поверхности, и эффект будет слабым. В прошлом сезоне пропуск этого шага привел к замедленному пробуждению дерева.

"Аммиачная селитра идеально подходит для весеннего старта, она быстро дает азот для зелени листьев и набухания почек", — в беседе с Pravda. Ru рассказал агрохимик Роман Эдигаров.

Какой удобрением выбрать для весны

Для первой весенней подкормки груши выбирают аммиачную селитру - источник азота, который стимулирует вегетацию. На дерево высотой 3 метра уходит 200 граммов: это норма, проверенная практикой, без риска ожога корней.

Для молодых саженцев дозу уменьшают до 100 граммов, чтобы не спровоцировать чрезмерный рост зелени в ущерб плодам. Альтернативы вроде мочевины работают медленнее, а селитра растворяется мгновенно, питая дерево в нужный момент.

Дерево Доза аммиачной селитры
Молодое (1-2 года) 100 г
Взрослое (3+ года) 200 г

Таблица показывает точные пропорции, чтобы избежать ошибок. Соблюдайте их, и груша откликнется пышной листвой.

Как внести удобрение правильно

Раскидайте гранулы равномерно под кроной на площадь около 5 квадратных метров — по 40 граммов на метр квадратный. Затем полейте шлангом, пока селитра полностью не растворится. Вода доставит азот к корням за считанные часы.

Этот метод минимизирует потери и обеспечивает равномерное питание. В сочетании с весенним уходом дерево укрепляется, как после глубокого сна.

Признаки успеха и дальнейший уход

Через 7-14 дней наблюдайте за листьями: яркий зеленый цвет и густота подтверждают успех. Груши в такие годы дают 20-30 плодов с дерева, сладких и крупных. Если листва тускнеет, повторите подкормку через месяц полудозой.

Регулярные проверки спасают урожай после суровой зимы. Дерево становится устойчивым к вредителям, плоды наливаются соком. Это основа для урожая дынной груши.

"Повторная подкормка в полдозе при бледных листьях восстанавливает баланс и предотвращает истощение", — поделился садовод-агроном Ковалев Максим в разговоре с Pravda. Ru.

Такой уход делает сад надежным источником радости.

"Сочетайте азот с микроэлементами позже, чтобы плоды выросли крупнее", — объяснила садовод-агроном Мороз Елена в беседе с Pravda. Ru.

Ответы на популярные вопросы о подкормке груш весной

Можно ли подкормить грушу раньше схода снега?

Нет, дождитесь полного таяния — иначе удобрение не проникнет к корням и вызовет ожог.

Что если листья пожелтели после подкормки?

Это признак переизбытка или недостатка влаги. Полейте обильно и подождите неделю, состояние нормализуется.

Подходит ли аммиачная селитра для всех сортов груш?

Да, универсальна, но для карликовых — уменьшите дозу вдвое.

Читайте также

Экспертная проверка: агрохимик Роман Эдигаров, садовод-агроном Ковалев Максим, садовод-агроном Мороз Елена.
Автор Игорь Лыткин
Игорь Лыткин — почвовед (дачные почвы), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад весна огород фрукты советы урожай удобрение сельское хозяйство
Новости Все >
Прощай, стабильный ценник: за какими позициями в супермаркетах Тюмени теперь идет охота
Опасная гостья в тени домов: рысь устроила ночную прогулку по Мегиону, напугав десятки жителей
Резные карнизы против кондиционеров: архитектурный шедевр столетней давности доживает свой век
Райское место в огне: привычный отдых в Эмиратах превращается в опасную ловушку для туристов
Водка дорожает, а радость дешевеет: как повышение НДС меняет потребительскую корзину
От Сочи до будущего: почему Олимпийские игры уходят в субтропики и что это значит для спортсменов
Виртуальная корзина больше не преподнесет сюрпризов: правила отображения цен кардинально меняются
Скелет просит защиты, а молоко под запретом: найдены продукты для крепости костей после тридцати
Неожиданный фаворит февраля: товар, о котором мало кто слышал, стал самым дорогим игроком месяца
Ночные пробуждения изматывают все сильнее? Глубокий сон можно восстановить без лекарств
Сейчас читают
Из-за войны с Ираном новые условия завершения конфликта станут для Зеленского шоком
Военные новости
Из-за войны с Ираном новые условия завершения конфликта станут для Зеленского шоком
Малинник превращается в джунгли? Есть способ удержать кусты на месте без химии и нервов
Садоводство, цветоводство
Малинник превращается в джунгли? Есть способ удержать кусты на месте без химии и нервов
Популярное
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции

Пока Вашингтон рассчитывает на быстрый триумф, Москва и Пекин формируют широкий альянс, способный обеспечить стратегическое поражение США.

Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции
Снег вместо удобрений: три обычные крупы делают почву жирной без капли навоза
Снег вместо удобрений: три обычные крупы делают почву жирной без капли навоза
Малинник превращается в джунгли? Есть способ удержать кусты на месте без химии и нервов
Из-за войны с Ираном новые условия завершения конфликта станут для Зеленского шоком
Из-за войны с Ираном новые условия завершения конфликта станут для Зеленского шоком Любовь Степушова Нью-Йорк увидел авто без водителя ещё в 1925-м: эксперимент Френсиса Гудины напугал прохожих Сергей Милешкин Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Италия потеряла десятки миллиардов евро после прекращения поставок нефти из России
Цены на нефть могут побить все мыслимые рекорды. Но это не точно
Иран может ударить очень сильно, не перекрывая Ормузский пролив
Иран может ударить очень сильно, не перекрывая Ормузский пролив
Последние материалы
Просто, быстро и незабываемо: рецепт картошки, который должен знать каждый, кто любит поесть
Интерес только за еду: почему кошачья независимость побеждает желание угодить любимому человеку
Балтика превратилась в озеро НАТО: Калининградская область держит удар экономической изоляции
3 марта: отмена крепостного права, День дикой природы и Февральская революция
Долги за тепло растут как снежный ком: муниципалитеты Камчатки под угрозой отключений в морозы
Рябины у забора стали вором света: их кроны и корни губят соседский огород в Кемерово
Прощай, стабильный ценник: за какими позициями в супермаркетах Тюмени теперь идет охота
Кожаная юбка захватила весну-2026: 7 формул, которые спасают от модного провала
Опасная гостья в тени домов: рысь устроила ночную прогулку по Мегиону, напугав десятки жителей
Резные карнизы против кондиционеров: архитектурный шедевр столетней давности доживает свой век
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.