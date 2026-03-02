Ягоды перестанут быть мелкой кислой россыпью: весенняя схема, которую дачники скрывали годами

Ранняя весна — ключевой момент для смородины. Когда кусты просыпаются после зимы, правильная подкормка запускает мощный рост и закладывает основу для крупного урожая. Ягоды станут размером с монету, сладкими и сочными, если вовремя дать растениям нужные вещества. Опыт показывает: всего 30 граммов удобрения под куст — и результат налицо.

Фото: Pravda.ru by Екатерина Мартынова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кисти красной смородины

Секрет в последовательности: сначала азот для зелени и побегов, потом калий с фосфором для плодов, и завершающий штрих — мульча. Эти шаги проверены на практике и подходят для дачников любого уровня. Забудьте о мелких кислятинках: кусты завалят вас урожаем.

Подкормка учитывает разницу между красной и черной смородиной. Выбор доз и сроков решает всё. А правильные соседи и уход усиливают эффект, делая сад урожайным без лишних хлопот.

Первая весенняя подкормка

После таяния снега смородина нуждается в азоте для запуска роста. Этот элемент укрепляет побеги и листву, создавая базу для будущего урожая. Используйте аммиачную селитру - простое и эффективное средство.

Расход: 30 граммов гранул на квадратный метр под кустом. Это примерно столовая ложка с горкой. Сразу полейте водой, чтобы удобрение растворилось, и взрыхлите почву на 8 сантиметров. Корни быстро впитают питание, и кусты окрепнут без задержек.

"Азотная подкормка ранней весной — основа для сильных кустов смородины. Без неё побеги будут тонкими, а ягоды — мелкими", — в беседе с Pravda. Ru рассказала специалист по ягодным культурам Екатерина Мартынова.

Если пропустить этот этап, растения ослабнут, и весь сезон уйдёт на восстановление. Регулярность окупается сторицей.

Калий и фосфор для ягод

После азота время для калия и фосфора — они отвечают за размер и вкус ягод. Эти вещества накапливают сахара, делая плоды крупными и сладкими. Для красной смородины дозы выше, чем для черной.

Параметр Значение Красная смородина (на куст) 50 г сернокислого калия + 70 г суперфосфата Черная смородина (на куст) 10 г сернокислого калия + 40 г суперфосфата

Вносите под куст, заделайте в почву и полейте. Это ускорит транспорт веществ к плодам. Результат — ягода размером с монету.

Мульчирование после подкормок

Завершите уход мульчей — слоем 8 сантиметров из перепревшего перегноя или компоста. Это сохраняет влагу, подавляет сорняки и постепенно питает почву. Избегайте свежих опилок: они закисляют грунт, вредя корням.

Мульча работает круглый сезон, усиливая эффект подкормок. Кусты смородины остаются здоровыми, а урожай растёт.

"Перепревший перегной как мульча идеален для смородины — он стабилизирует питание и защищает от пересыхания", — в разговоре с Pravda. Ru поделился агрохимик Роман Эдигаров.

С таким подходом весенние хлопоты превратятся в летний праздник урожая.

"Важно учитывать тип смородины при подкормках — красная требует больше калия для сочности", — объяснил почвовед Игорь Лыткин в беседе с Pravda. Ru.

Ответы на популярные вопросы о подкормке смородины

Когда вносить первую подкормку?

Сразу после таяния снега, когда почва прогреется и набухнут почки. Не затягивайте — это даст кустам фору.

Можно ли заменить аммиачную селитру?

Да, мочевиной в той же дозе. Главное — азотное удобрение, растворимое в воде.

Что если почва кислая?

Добавьте золу перед мульчей — она нейтрализует кислотность, подходя для смородины.

Сколько подкормок за весну?

Две основные: азот, потом калий-фосфор. Плюс мульча как бонус.

