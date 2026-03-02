Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Семёнова

Ягоды перестанут быть мелкой кислой россыпью: весенняя схема, которую дачники скрывали годами

Садоводство

Ранняя весна — ключевой момент для смородины. Когда кусты просыпаются после зимы, правильная подкормка запускает мощный рост и закладывает основу для крупного урожая. Ягоды станут размером с монету, сладкими и сочными, если вовремя дать растениям нужные вещества. Опыт показывает: всего 30 граммов удобрения под куст — и результат налицо.

Кисти красной смородины
Фото: Pravda.ru by Екатерина Мартынова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кисти красной смородины

Секрет в последовательности: сначала азот для зелени и побегов, потом калий с фосфором для плодов, и завершающий штрих — мульча. Эти шаги проверены на практике и подходят для дачников любого уровня. Забудьте о мелких кислятинках: кусты завалят вас урожаем.

Подкормка учитывает разницу между красной и черной смородиной. Выбор доз и сроков решает всё. А правильные соседи и уход усиливают эффект, делая сад урожайным без лишних хлопот.

Первая весенняя подкормка

После таяния снега смородина нуждается в азоте для запуска роста. Этот элемент укрепляет побеги и листву, создавая базу для будущего урожая. Используйте аммиачную селитру - простое и эффективное средство.

Расход: 30 граммов гранул на квадратный метр под кустом. Это примерно столовая ложка с горкой. Сразу полейте водой, чтобы удобрение растворилось, и взрыхлите почву на 8 сантиметров. Корни быстро впитают питание, и кусты окрепнут без задержек.

"Азотная подкормка ранней весной — основа для сильных кустов смородины. Без неё побеги будут тонкими, а ягоды — мелкими", — в беседе с Pravda. Ru рассказала специалист по ягодным культурам Екатерина Мартынова.

Если пропустить этот этап, растения ослабнут, и весь сезон уйдёт на восстановление. Регулярность окупается сторицей.

Калий и фосфор для ягод

После азота время для калия и фосфора — они отвечают за размер и вкус ягод. Эти вещества накапливают сахара, делая плоды крупными и сладкими. Для красной смородины дозы выше, чем для черной.

Параметр Значение
Красная смородина (на куст) 50 г сернокислого калия + 70 г суперфосфата
Черная смородина (на куст) 10 г сернокислого калия + 40 г суперфосфата

Вносите под куст, заделайте в почву и полейте. Это ускорит транспорт веществ к плодам. Результат — ягода размером с монету.

Мульчирование после подкормок

Завершите уход мульчей — слоем 8 сантиметров из перепревшего перегноя или компоста. Это сохраняет влагу, подавляет сорняки и постепенно питает почву. Избегайте свежих опилок: они закисляют грунт, вредя корням.

Мульча работает круглый сезон, усиливая эффект подкормок. Кусты смородины остаются здоровыми, а урожай растёт.

"Перепревший перегной как мульча идеален для смородины — он стабилизирует питание и защищает от пересыхания", — в разговоре с Pravda. Ru поделился агрохимик Роман Эдигаров.

С таким подходом весенние хлопоты превратятся в летний праздник урожая.

"Важно учитывать тип смородины при подкормках — красная требует больше калия для сочности", — объяснил почвовед Игорь Лыткин в беседе с Pravda. Ru.

Ответы на популярные вопросы о подкормке смородины

Когда вносить первую подкормку?

Сразу после таяния снега, когда почва прогреется и набухнут почки. Не затягивайте — это даст кустам фору.

Можно ли заменить аммиачную селитру?

Да, мочевиной в той же дозе. Главное — азотное удобрение, растворимое в воде.

Что если почва кислая?

Добавьте золу перед мульчей — она нейтрализует кислотность, подходя для смородины.

Сколько подкормок за весну?

Две основные: азот, потом калий-фосфор. Плюс мульча как бонус.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по ягодным культурам Екатерина Мартынова, агрохимик Роман Эдигаров, почвовед Игорь Лыткин.
Автор Ольга Семёнова
Ольга Семёнова — агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад ягоды весна огород урожай советы смородина подкормка
Новости Все >
Подлая банда поймана с поличным и грозной рукой советского правосудия пригвождена к позорному столбу… — писала газета Правда 3 марта 1938 года
Прощай, стабильный ценник: за какими позициями в супермаркетах Тюмени теперь идет охота
Опасная гостья в тени домов: рысь устроила ночную прогулку по Мегиону, напугав десятки жителей
Резные карнизы против кондиционеров: архитектурный шедевр столетней давности доживает свой век
Райское место в огне: привычный отдых в Эмиратах превращается в опасную ловушку для туристов
От Сочи до будущего: почему Олимпийские игры уходят в субтропики и что это значит для спортсменов
Водка дорожает, а радость дешевеет: как повышение НДС меняет потребительскую корзину
Виртуальная корзина больше не преподнесет сюрпризов: правила отображения цен кардинально меняются
Скелет просит защиты, а молоко под запретом: найдены продукты для крепости костей после тридцати
Неожиданный фаворит февраля: товар, о котором мало кто слышал, стал самым дорогим игроком месяца
Сейчас читают
Петунии приелись? Этот цветок делает клумбу дороже и цветёт до трёх месяцев
Садоводство, цветоводство
Петунии приелись? Этот цветок делает клумбу дороже и цветёт до трёх месяцев
Живой щит на грядках: обычные цветы выделяют фитонциды и спасают овощи от наглых насекомых
Садоводство, цветоводство
Живой щит на грядках: обычные цветы выделяют фитонциды и спасают овощи от наглых насекомых
Снег вместо удобрений: три обычные крупы делают почву жирной без капли навоза
Садоводство, цветоводство
Снег вместо удобрений: три обычные крупы делают почву жирной без капли навоза
Популярное
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции

Пока Вашингтон рассчитывает на быстрый триумф, Москва и Пекин формируют широкий альянс, способный обеспечить стратегическое поражение США.

Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции
Снег вместо удобрений: три обычные крупы делают почву жирной без капли навоза
Снег вместо удобрений: три обычные крупы делают почву жирной без капли навоза
Малинник превращается в джунгли? Есть способ удержать кусты на месте без химии и нервов
Из-за войны с Ираном новые условия завершения конфликта станут для Зеленского шоком
Из-за войны с Ираном новые условия завершения конфликта станут для Зеленского шоком Любовь Степушова Нью-Йорк увидел авто без водителя ещё в 1925-м: эксперимент Френсиса Гудины напугал прохожих Сергей Милешкин Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Италия потеряла десятки миллиардов евро после прекращения поставок нефти из России
Цены на нефть могут побить все мыслимые рекорды. Но это не точно
Иран может ударить очень сильно, не перекрывая Ормузский пролив
Иран может ударить очень сильно, не перекрывая Ормузский пролив
Последние материалы
Ягоды перестанут быть мелкой кислой россыпью: весенняя схема, которую дачники скрывали годами
Правило пяти предметов в гостиной: как выбрать только лучшее для стильной и комфортной среды
Царский деликатес в новом прочтении: слоеное тесто превращает красную рыбу в шедевр высокой кухни
Гости замечают всё: десять деталей в доме, которые вы игнорируете, но они бьют по репутации
То, что пылилось десятилетиями, стало снова в цене: мода повернулась лицом к забытому винтажу
Цветы ценою в урожай: почему первый бутон в горшке превращает мощный куст в хилое растение
Подлая банда поймана с поличным и грозной рукой советского правосудия пригвождена к позорному столбу… — писала газета Правда 3 марта 1938 года
200 граммов весной — и груша кормит как сумасшедшая: урожай с дерева становится в разы крупнее
Просто, быстро и незабываемо: рецепт картошки, который должен знать каждый, кто любит поесть
Интерес только за еду: почему кошачья независимость побеждает желание угодить любимому человеку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.