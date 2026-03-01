Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Павел Корнеев

Петунии приелись? Этот цветок делает клумбу дороже и цветёт до трёх месяцев

Садоводство

Петунии, некогда звезды садовых клумб, со временем приедаются своим однообразием. Их место уверенно занимает ранункулюс — многолетник, чьи пышные соцветия превращают участок в настоящий цветочный спектакль. Этот цветок радует глаз крупными бутонами, напоминающими миниатюрные пионы, и непритязательностью в уходе, что делает его идеальным выбором для тех, кто ищет эстетику без лишних хлопот.

Ранункулюс
Фото: Pravda.Ru by Сергей Михеев is licensed under publiс domain
Ранункулюс

Растение предпочитает солнечные открытые пространства без сквозняков, идеально чувствуя себя на небольшом возвышении. Здесь вода не застаивается, а корни получают равномерный доступ к свету и воздуху. Регулярный, но умеренный полив сочетается с подкормками, обеспечивая цветение на протяжении нескольких месяцев — от весны до лета.

Разнообразие оттенков ранункулюса поражает: от нежных пастелей до насыщенных рубиновых тонов. Каждый сорт — как мазок художника, позволяющий создавать гармоничные композиции в саду или на клумбе.

Ранункулюс вместо петуний

Петунии требуют частой пересадки и чувствительны к перепадам погоды, в то время как неприхотливый многолетник ранункулюс возвращается год за годом, сохраняя декоративность без особых усилий. Его клубнелуковицы легко зимуют в грунте при правильной подготовке, а мощные корни обеспечивают стабильный рост даже в переменчивом климате средней полосы.

Крупные соцветия ранункулюса, достигающие 8-10 см в диаметре, создают объемный эффект на клумбах. В отличие от однолетних петуний, этот цветок формирует плотные куртины, устойчивые к выветриванию, и идеально вписывается в планирование цветника.

"Ранункулюс прекрасно заменяет капризные однолетники, его корневая система глубоко уходит в почву, обеспечивая устойчивость к засухе", — в беседе с Pravda. Ru рассказал агрохимик Роман Эдигаров.

Где сажать ранункулюс

Солнечные участки без сквозняков — ключ к успеху. На возвышенности растение получает естественный дренаж, что предотвращает гниение клубнелуковиц. Рыхлая почва с нейтральным pH усиливает развитие корней, позволяя цветку раскрыть весь потенциал.

Избегайте низин, где скапливается влага. Для создания эффектных групп сочетайте ранункулюс с другими первоцветами, формируя многоярусные композиции.

Параметр Требования для ранункулюса
Свет Полное солнце без сквозняков, южные склоны
Почва Рыхлая, дренированная, pH 6-7
Полив Регулярный, без застоя воды
Температура +15-25°C днем, защита от заморозков

Такие условия позволяют ранункулюсу развиваться равномерно, без риска болезней.

Полив и подкормки

Правильный полив — основа пышного цветения: почва должна просыхать на 2-3 см между поливами. Утром или вечером вносите воду под корень, сочетая с обрезкой отмерших листьев для циркуляции воздуха.

Подкормки проводите каждые 14 дней комплексными удобрениями с калием и фосфором. Это стимулирует образование бутонов и продлевает период цветения.

Для усиления иммунитета используйте органику, как перегной, интегрируя в уход за многолетниками.

"Подкормки с калием помогают ранункулюсу формировать крупные соцветия без деформаций", — в разговоре с Pravda. Ru поделился почвовед Игорь Лыткин.

Продолжительность цветения и сорта

При оптимальных условиях цветение длится 2-3 месяца, с пиком в мае-июне. Соцветия держатся на крепких стеблях, не слипаются после дождя, благодаря плотным лепесткам.

Сорта разнообразны: "Tecolote" с махровыми розовыми бутонами, "Hadspen Cream" в кремовых тонах. Выбирайте по гамме для ландшафтного дизайна.

Яркие цветы привлекают опылителей, повышая биоразнообразие участка, как в стратегиях сада.

"Сорта ранункулюса с двойным цветением устойчивы к ветру и жаре, идеальны для открытых клумб", — в беседе с Pravda. Ru объяснил специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Ответы на популярные вопросы о ранункулюсе

Можно ли ранункулюс выращивать в тени?

Нет, растение требует полного солнца — в полутени цветение слабеет, соцветия становятся мелкими.

Как зимовать клубнелуковицам?

В средней полосе выкапывайте осенью, храните в прохладном сухом месте при +5-10°C, весной пересаживайте.

Что делать при пожелтении листьев?

Проверьте полив и почву — избыток воды вызывает гниль, внесите калий для восстановления.

Сколько времени цветет ранункулюс?

До 3 месяцев при регулярных подкормках и солнце, с мая по август в зависимости от сорта.

Экспертная проверка: садовник-практик Сергей Михеев, садовод-агроном Ковалев Максим, садовод-агроном Мороз Елена.
Автор Павел Корнеев
Павел Корнеев — специалист по уходу за садом, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ru
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
