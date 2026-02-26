Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Марина Лебедева

Запах обманывает рецепторы: пара специфических генов превратила томаты в десертное лакомство

Садоводство

Мир гастрономии и агрономии стоит на пороге сенсации: исследователям удалось вывести сорт томатов, обладающий неожиданным ароматом горячего попкорна с маслом. Это достижение — не результат случайной мутации, а плод ювелирной работы с генетическим кодом растения, открывающий новые горизонты в селекции овощных культур.

Томаты
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Томаты

Для создания этого «кулинарного гибрида» ученые сконцентрировались на изменении двух специфических генов, отвечающих за биосинтез летучих соединений. Теперь привычные плоды могут изменить наше представление о вкусовых сочетаниях, делая выращивание томатов процессом не только сельскохозяйственным, но и творческим.

Антропологически наше восприятие вкуса всегда было привязано к биохимии аромата. Изменение генетического профиля растения позволяет «обмануть» рецепторы, создавая сложные ассоциативные связи между овощной базой и любимыми лакомствами киноманов.

Как наука меняет привычный вкус

Разработка основана на блокировке ферментов, которые обычно расщепляют определенные ароматические молекулы в процессе созревания плода. В результате в тканях накапливается 2-ацетил-1-пирролин — то самое соединение, которое придает характерный запах свежему попкорну и некоторым сортам элитного риса.

Такой подход позволяет избежать использования искусственных ароматизаторов, сохраняя при этом все полезные свойства овоща. Стоит отметить, что обработка растений подобными методами требует строгого контроля, чтобы не нарушить общую жизнеспособность культуры.

"Создание сортов с заданным ароматом — это огромный шаг вперед. Теперь мы можем не просто бороться за урожайность, но и проектировать органолептические свойства плодов еще до посадки семечка", — в разговоре с Pravda.Ru объяснил специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Секрет двух генов в селекции

Ключ к успеху лежал в манипуляции парой генов, которые регулируют метаболические пути аминокислот. Одновременное их изменение позволило достичь стабильного результата без потери устойчивости к внешним воздействиям. Для многих дачников, чьи советы по огороду часто сводятся к классическим методам, это может показаться фантастикой.

Параметр Характеристика
Основной аромат Маслянистый попкорн
Ключевое соединение 2-ацетил-1-пирролин
Тип изменения Генетическое (2 гена)

Важно понимать, что посадки в огороде таких инновационных сортов потребуют соблюдения определенных условий агротехники. Избыток или дефицит питательных веществ может повлиять на интенсивность вырабатываемого аромата.

"Для проявления всех генетических признаков крайне важен состав почвы. Мало изменить гены растения, нужно обеспечить его минералами для правильного синтеза ароматических веществ", — подметил почвовед (дачные почвы) Игорь Лыткин.

Будущее садоводства и новые сорта

Появление «попкорновых» томатов — лишь начало. В планах ученых разработка овощей со вкусами экзотических фруктов и даже специй. Регулярный уход за садом в будущем может превратиться в работу с настоящим конструктором вкусов, где каждый желающий выберет аромат под свои предпочтения.

Пока новинка проходит лабораторные испытания на соответствие стандартам безопасности. Однако эксперты уверены, что скоро такие семена станут доступны для широкого рынка, и привычный календарь дачника пополнится новой датой — посевом «десертных» овощных культур.

"Подобные эксперименты делают овощеводство интересным для молодого поколения. Это не просто еда, а результат высоких технологий, который можно вырастить своими руками", — рассказала агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Для успешного внедрения инноваций садоводам придется освоить современные сезонные работы, включающие точную дозировку микроэлементов. Это поможет сохранить уникальный ольфакторный профиль плодов до самого момента сбора урожая.

Ответы на популярные вопросы о томатах с ароматом попкорна

Безопасны ли такие томаты для здоровья?

Да, так как изменения затронули естественные природные механизмы синтеза ароматов, которые уже встречаются в других пищевых растениях.

Когда семена появятся в продаже?

В данный момент сорт проходит стадию сертификации и дополнительных тестов, массовое появление на рынке ожидается в ближайшие несколько лет.

Меняется ли вкус самого плода?

Вкус остается томатным, однако из-за сильного аромата попкорна мозг воспринимает общее впечатление от употребления как необычное сочетание овоща и злаков.

Экспертная проверка: специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, почвовед (дачные почвы) Игорь Лыткин, агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы огород томаты сельское хозяйство
