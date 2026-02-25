Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Михеев

Лотерея с урожаем закончилась: один сорт моркови стабильно растёт там, где пасуют другие

Садоводство

Выращивание моркови часто превращается в лотерею: семена могут не взойти из-за климатических качелей, а корнеплоды — деформироваться в плотном грунте. Однако среди сотен предложений селекционеров существует "золотой стандарт" неприхотливости, который опытные дачники называют спасением для сложных участков. Речь идет о сорте "Курода шантанэ", способном давать стабильный результат даже в руках новичка.

Морковь
Фото: Pravda.Ru by Сергей Михеев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Морковь

Этот сорт относится к типу Шантанэ, который антропологически ближе всего к тем диким предкам моркови, что выживали в жестких условиях предгорий. Благодаря мощной генетике, он игнорирует большинство капризов природы. В то время как другие овощи требуют идеального баланса влаги и рыхлости, эта морковь растет почти в любой почве, сохраняя при этом идеальную сахаристость и сочность мякоти.

В этом материале:

Особенности и сроки созревания

"Курода шантанэ" — это среднеранний сорт, жизненный цикл которого от первых петелек всходов до полной технической спелости занимает около 105-110 дней. Это делает его идеальным кандидатом для тех, кто практикует интенсивное садоводство. Корнеплоды имеют узнаваемую коническую форму с тупым кончиком, что физиологически позволяет им легче "раздвигать" слои земли при росте.

Средняя масса одного плода составляет 150 граммов, а длина достигает 18-20 см. Кожица ярко-оранжевая и гладкая, что свидетельствует о высоком содержании каротина. Плотная структура мякоти защищает овощ от раннего увядания, обеспечивая отличные товарные характеристики даже спустя месяцы после уборки.

"Сорт "Курода шантанэ" действительно уникален тем, что прощает огороднику отсутствие идеального дренажа. В отличие от цилиндрических сортов, его коническая форма минимизирует искривления на тяжелых суглинках", — в беседе с Pravda. Ru объяснил специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Почему дачники выбирают этот сорт

Главный аргумент в пользу этого сорта — его устойчивость к цветушности. Многие современные гибриды при резком похолодании весной выбрасывают цветочную стрелку вместо формирования корня, но "Курода" остается стабильной. Также сорт демонстрирует поразительную сопротивляемость альтернариозу, что позволяет минимизировать использование агрессивных средств защиты растений.

Мякоть этой моркови практически не имеет жесткой сердцевины, что делает её фаворитом для приготовления детских пюре и свежевыжатых соков. Насыщенный сладкий вкус сохраняется даже при недостатке солнечных дней, так как растение эффективно аккумулирует сахара в любых условиях. Об этом сообщает Дзен-канал "Моя успешная дача".

Параметр Значение сорта
Срок созревания 105-110 дней
Вес плода 150-180 граммов
Урожайность до 9 кг на кв. метр

Многие огородники используют агротехнику, позволяющую получить два урожая моркови за сезон. "Курода шантанэ" идеально подходит для июньских посевов — к октябрю она успевает набрать массу и накопить достаточное количество сухих веществ для успешной зимовки в подвале.

Как почва влияет на качество урожая

Хотя этот сорт считается "всеядным", максимальные показатели урожайности достигаются на подготовленных участках. Важно помнить, что даже самый выносливый урожай выдерживает климатические качели гораздо лучше, если земля была заправлена органикой с осени. Плотные глинистые почвы не мешают росту "Куроды", но регулярное рыхление междурядий увеличит доступ кислорода к тканям растения.

Биохимия процесса проста: при хорошей аэрации корнеплод не тратит энергию на преодоление механического сопротивления грунта, а направляет ресурсы на синтез бета-каротина и клетчатки. Это напрямую влияет на хрустящие свойства овоща.

"Если у вас на участке тяжелая почва, не стремитесь глубоко перекапывать её весной — это нарушает капиллярную структуру. Лучше используйте мульчирование для сохранения естественной влажности", — в разговоре с Pravda. Ru подметил почвовед Игорь Лыткин.

Секреты долгого хранения овощей

Успешный сбор — это только половина дела. Чтобы к весне морковь не стала "деревянной", необходимо правильно подготовить её к покою. Сорт "Курода шантанэ" обладает плотной кожицей, которая препятствует быстрому испарению внутренней влаги, однако нарушение температурного режима может погубить даже самый надежный корнеплод.

При закладке в погреб важно помнить, что некоторые сорта моркови не портятся всю зиму только при стабильной температуре от 0 до +2 градусов. Влажный песок или опилки хвойных пород помогут создать микроклимат, в котором овощи останутся свежими до следующего лета.

"Главная ошибка при хранении — полная обрезка "головы" корнеплода. Оставляйте 1-2 мм хвостика ботвы, чтобы не повредить точку роста и не спровоцировать попадание патогенов внутрь плода", — поделилась советами агроном-консультант Ольга Семёнова.

В последние годы дачники всё чаще используют проверенные методы органического земледелия, такие как использование зольных отсыпок или луковой шелухи при закладке на хранение. Это создает естественный барьер для грибковых заболеваний.

Ответы на популярные вопросы о моркови

Нужно ли замачивать семена Куроды перед посадкой?

Семена этого сорта часто продаются уже обработанными фунгицидами (окрашенными). Такие семена замачивать нельзя, их сеют сухими. Обычные семена можно замочить на 12 часов для ускорения всходов.

Почему морковь вырастает "рогатой"?

Обычно это происходит из-за внесения свежего навоза непосредственно перед посадкой или при наличии в почве крупных камней и препятствий. Хотя "Курода шантанэ" менее подвержена этому, рыхление грунта пойдет ей на пользу.

Можно ли сажать морковь на одном месте два года подряд?

Не рекомендуется из-за накопления вредителей, таких как морковная муха. Хорошими предшественниками будут томаты, лук или картофель.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, почвовед (дачные почвы) Игорь Лыткин, агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.
Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы овощи урожай садоводство
Новости Все >
Петербург продолжает оставаться местом политических баталий крупного масштаба... — писала газета Аргументы и факты 26 февраля 2003 года
Цены-оборотни: почему цифры в онлайн-корзинах скоро станут неузнаваемыми
Трудовой договор в тени больше не спрячется: самозанятость выводят из серых схем
Озеро в капкане интересов: почему берег Онего рискует превратиться в закрытую зону
Кашель не спасает от беды: эти мифы о действиях при инфаркте только усугубляют спазмы
Хитрость разумных родителей: этот финансовый тренажер сделает ребенка ответственным
Тихая угроза в кошельке: как забытая кредитка незаметно разрушает мечту об ипотеке
Серое дно и плотные края: как отличить обычную болячку от тяжёлого онкозаболевания
Ловушка для скидок: почему ваши бонусы на Wildberries и Ozon могут исчезнуть навсегда
Хлоридный ожог мегаполиса: почему обувь для собак стала главным товаром этой зимы
Сейчас читают
Цветочный водопад без хлопот: этот кустарник расцветает даже на бедной земле
Садоводство, цветоводство
Цветочный водопад без хлопот: этот кустарник расцветает даже на бедной земле
Нюд отправляют в отпуск: 5 тёмных дизайнов ногтей, которые собирают все комплименты
Красота и стиль
Нюд отправляют в отпуск: 5 тёмных дизайнов ногтей, которые собирают все комплименты
Прогрев игнорируют, а сцепление платит: одна зимняя привычка бьёт по бюджету
Авто
Прогрев игнорируют, а сцепление платит: одна зимняя привычка бьёт по бюджету
Популярное
Цветочный водопад без хлопот: этот кустарник расцветает даже на бедной земле

Это растение называют "лиловым водопадом", и оно умудряется выживать в каменистой почве, превращая сад в настоящий рай для редких бабочек.

Цветочный водопад без хлопот: этот кустарник расцветает даже на бедной земле
Россия шлет нефть как щит: гуманитарные танкеры контратакуют блокаду Трампа на Кубе
Россия шлет нефть как щит: гуманитарные танкеры контратакуют блокаду Трампа на Кубе
Эстетика скрытого знания: как скрыть обзор соседям, сохранив при этом жизнь цветам
Выхода нет: стало ясно, почему Токаев бросил Казахстан в мясорубку Газы
От вечной мерзлоты до субтропиков: что на самом деле ждёт нас через полвека Сергей Ивaнов Апрельский штурм: глобалисты готовят свержение самого неудобного политика Европы Любовь Степушова Седан, купе, универсал: привычные названия скрывают тайны эпохи конных экипажей Сергей Милешкин
Самый страшный враг на фронте назван — он звучит тише артиллерии, но бьёт сильнее
Россия может потерять Кубу — первый тревожный сигнал уже прозвучал
Границы Украины трещат по историческим швам: неожиданный вариант будущего страны
Границы Украины трещат по историческим швам: неожиданный вариант будущего страны
Последние материалы
Лотерея с урожаем закончилась: один сорт моркови стабильно растёт там, где пасуют другие
Петербург продолжает оставаться местом политических баталий крупного масштаба... — писала газета Аргументы и факты 26 февраля 2003 года
Пластик помнит все: эта привычка с едой медленно разрушает ваш гормональный фон
Чудо технологии: теперь обычный вирус может превратить безопасный душ в рассадник бактерий
Вода исчезает за минуты: что стелят на пол в ванной комнате вместо коврика
Пластик шепчет беду: любимые наушники подозревают в блокировке мужских гормонов
Студент погиб в автомоoиле, пытаясь зарядить мобильный телефон во время сильного снегопада
26 февраля: Тульский оружейный завод, микробы и джаз
Цены-оборотни: почему цифры в онлайн-корзинах скоро станут неузнаваемыми
Изотопный шторм: почему сделка Лондона и Парижа с Киевом может привести к ядерной катастрофе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.