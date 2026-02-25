Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Семёнова

Природный антиквариат в лучах солнца: эти кусты подчеркивают яркость соседних цветов

Садоводство

Декоративно-лиственные растения с мягкой объемной кроной становятся архитектурным фундаментом современного ландшафта. В отличие от цветущих культур, они делают ставку на текстуру, форму и беспрерывную эстетику с ранней весны до первых снегов. Способность этих растений легко переносить формовку позволяет садоводам создавать на участке живой скульптурный декор, будь то строгие бордюры или фантазийные топиарные фигуры.

Цветущий сад
Фото: Pravda.Ru by Ольга Семёнова is licensed under publiс domain
Цветущий сад

Выбор культур с серебристой или изумрудной листвой помогает структурировать пространство, разделяя зоны отдыха и огородные грядки. Такие растения часто используют как фон, на котором яркие высокие многолетники для сада выглядят наиболее выигрышно. Грамотный подбор видов с разной скоростью роста и требованиями к климату — залог сада, который не требует круглосуточного внимания хозяина.

В этом материале:

Кохия: летний кипарис для быстрой смены декораций

Кохия веничная — это быстрорастущий однолетник, который за считанные месяцы превращается в густой изумрудный куст высотой до одного метра. Ее ценят за феноменальную пластичность: регулярная стрижка позволяет придавать растению форму шара, пирамиды или колонны. Кохия идеально подходит для создания временных живых изгородей, которые можно обсаживать там, где неприхотливые многолетники еще не успели набрать нужную массу.

"Кохия — уникальный инструмент для отработки навыков топиарного искусства. Она прощает ошибки обрезки, мгновенно восстанавливая объем, а к осени демонстрирует фантастический карминный окрас, превращая участок в огненную инсталляцию", — в разговоре с Pravda.Ru объяснила ландшафтный дизайнер Анна Беспалова.

Важно помнить, что жизненный цикл этого растения короток. При первых серьезных заморозках кохия чернеет и погибает. Однако она прекрасно размножается самосевом, поэтому на следующий год на этом же месте могут появиться новые всходы. Чтобы растения чувствовали себя комфортно, им требуется открытое солнечное место и рыхлая почва. Если вы выращиваете урожайный картофель поблизости, кохия может послужить отличным ветрозащитным барьером.

Цинерария: серебристый бархат в обрамлении клумб

Цинерария приморская заслуженно считается королевой текстур. Ее перисто-рассеченные листы покрыты плотным белесым опушением, что создает эффект инея даже в летний зной. Это растение незаменимо для создания контрастных композиций, где серебристый цвет подчеркивает насыщенность зеленых или темных тонов соседей. Она часто дополняет цветы для дачи, обладающие яркими соцветиями, создавая для них благородную рамку.

В средней полосе цинерарию культивируют как однолетник, так как она не выносит температур ниже -5 °C. Тем не менее, растение крайне выносливо к засухе и скудным почвам. Чтобы куртины были более плотными и пушистыми, рекомендуется удалять цветоносы, которые не несут декоративной ценности и отнимают у растения силы на формирование семян.

Параметр растения Характеристика
Тип листвы Серебристо-опушенная, бархатистая
Высота взрослого куста От 30 до 60 сантиметров
Срок жизни Однолетник (в холодном климате)

Для тех, кто предпочитает долгосрочное планирование, цинерария станет отличным партнером для таких культур, как вечнозеленые многолетники для сада, особенно если почва на участке замульчирована. Для оформления приствольных кругов часто используется мраморная крошка применение которой вместе с серебристой листвой создает ощущение средиземноморского шика.

Сантолина: стабильный многолетний акцент

Сантолина кипарисовидная — это полукустарник, который сочетает в себе долговечность и компактность. В отличие от кохии, она способна украшать участок на протяжении 5-7 лет, образуя со временем плотные шаровидные подушки. Тонкая листва сантолины издает специфический пряный аромат, который отпугивает некоторых насекомых. Она идеально вписывается в рокарии и сухие сады, где влага быстро уходит от корней.

"Сантолина — это выбор для терпеливых. Она растет не так агрессивно, как летники, но её способность выдерживать стрижку до основания и быстро обрастать делает её незаменимой для создания низких долговечных бордюров", — подметил садовник-практик Сергей Михеев.

Зимостойкость сантолины позволяет ей зимовать в открытом грунте при температурах до -15 °C. В более суровых условиях растение требует легкого укрытия лапником или нетканым материалом. Весной обязательно проводится омолаживающая обрезка, чтобы избежать оголения центральной части куста. Правильный уход обеспечит растению здоровый вид, не менее эффектный, чем у семена бессмертника которых часто высевают рядом для контраста фактур. Об этом сообщает News.

"При работе с объемными кронами важно не перекармливать растения азотом, иначе они потеряют свою компактную форму и станут рыхлыми. Умеренность в поливе и солнечная экспозиция — главные секреты успеха", — добавил специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Ответы на популярные вопросы о декоративно-листных растениях

Можно ли вырастить кохию через рассаду?

Да, это ускорит получение крупных кустов. Семена высевают в марте, не засыпая землей, так как им нужен свет для прорастания. В грунт рассаду переносят только после минования угрозы возвратных заморозков.

Как сохранить сантолину зимой в холодном регионе?

Если температура опускается ниже -20 °C, куст подрезают на 1/3, мульчируют основание сухим торфом и накрывают деревянным ящиком или плотным агроволокном. Важно обеспечить проветривание в период оттепелей.

Почему серебристые листья цинерарии зеленеют?

Основная причина — нехватка солнечного света. Характерное опушение вырабатывается растением для защиты от ультрафиолета. В тени ворс становится реже, и проявляется основной зеленый цвет хлорофилла.

Читайте также

Экспертная проверка: ландшафтный дизайнер Анна Беспалова, садовник-практик Сергей Михеев, специалист по уходу за садом Павел Корнеев.
Автор Ольга Семёнова
Ольга Семёнова — агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача цветы растения садоводство
Новости Все >
Фронт переплавил сочувствие в жёсткость: гуманизм первых дней не выдержал реальности
Лимфодренаж начинается с пяток: секретный перекат, который спасает от отёков
Один и тот же скальпель — две реальности: что скрывается за фасадами новых больниц
Политические решения доходят до передовой иначе: этот вопрос не даёт покоя солдатам
Куба гаснет — Россия слышит щелчок: тьма оборачивается политическим сигналом
Армия лечится под огнём: порядок приходит не только в пайки — и это чувствуют в строю
Роботы в белых халатах не спешат занимать кабинеты: эти функции останутся за человеком
Космический холст без единого пятна: отсутствие Луны сделает этот звездопад идеальным
Самый страшный враг на фронте назван — он звучит тише артиллерии, но бьёт сильнее
Февраль держит рубль на плаву, но март уже меняет правила: что ждёт валюту дальше
Сейчас читают
Лёд накрыл Антарктиду в один исторический миг: в недрах нашли след загадочной силы
Наука и техника
Лёд накрыл Антарктиду в один исторический миг: в недрах нашли след загадочной силы
Обычный чехол становится капканом: почему батарея изнашивается быстрее именно ночью
Наука и техника
Обычный чехол становится капканом: почему батарея изнашивается быстрее именно ночью
Арктические исполины всплыли на берег: таяние льда выявило древнее скопление костей в Земле Франца-Иосифа
Наука и техника
Арктические исполины всплыли на берег: таяние льда выявило древнее скопление костей в Земле Франца-Иосифа
Популярное
Налоговая читает переводы на карту по-новому: какие суммы и регулярность включают проверку в 2026 году

Разбираем, как в 2026 году выстроить отношения с налоговой: переводы на карты, новые вычеты и льготы, риски самозанятости, аренды и бизнеса, а также что делать, чтобы избежать штрафов и блокировок.

Налоговая читает переводы на карту по-новому: какие суммы и регулярность включают проверку в 2026 году
Облако высотой в два метра: садовый гигант превращает пустой участок в красивый парк
Облако высотой в два метра: садовый гигант превращает пустой участок в красивый парк
Иммунитет вместо химии: деревья, которые меняют представление о легком уходе за садом
Нефть обходит украинский заслон: Венгрия через MOL берет контроль над сербской нефтянкой NIS
Седан, купе, универсал: привычные названия скрывают тайны эпохи конных экипажей Сергей Милешкин Трамп столкнул лбами два государства в Мексике. Лучше бы он этого не делал Любовь Степушова Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла Юрий Бочаров
Учёные вычислили женщину, ради которой 19% россиян готовы бросить семью
Когда лёд треснул, Арктика заговорила: найдено загадочное кладбище древних гигантов
Трамп столкнул лбами два государства в Мексике. Лучше бы он этого не делал
Трамп столкнул лбами два государства в Мексике. Лучше бы он этого не делал
Последние материалы
Седан, купе, универсал: привычные названия скрывают тайны эпохи конных экипажей
Грядка на подоконнике: овощи, которые превращают кухню в полноценный огород
Иллюзия комфорта рассыпается: лучшие заведения мегаполиса скрывают эту неустроенность
Эстетика скрытого знания: как скрыть обзор соседям, сохранив при этом жизнь цветам
Если сон не приходит, причина может быть глубже: какой препарат действительно поможет
Фронт переплавил сочувствие в жёсткость: гуманизм первых дней не выдержал реальности
Самая спорная веха эволюции рушится: происхождение огня у людей переписано
Раскалённый пар и ледяной сугроб: почему привычный банный отдых оборачивается в риск
Лимфодренаж начинается с пяток: секретный перекат, который спасает от отёков
Свобода на грани безумия: законные поводы, когда человека могут забрать в психиатрию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.