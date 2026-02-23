Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Май взрывается жёлтым облаком: этот кустарник пахнет праздником и меняет вид сада

Многие владельцы дач годами высаживают одни и те же кустарники и даже не задумываются, что есть культура, способная расти там, где другие сдаются. Золотистая смородина сочетает декоративность, выносливость и стабильный урожай без сложной агротехники. Этот кустарник уверенно чувствует себя и на солнцепёке, и на бедной почве.

Желтая смородина
Фото: Pravda.Ru by Екатерина Мартынова is licensed under publiс domain
Желтая смородина

Кустарник для сложных участков

Золотистая смородина отличается мощной корневой системой - корни уходят вглубь до двух метров и добывают влагу даже в засушливые периоды. Куст переносит морозы до -30 °C, жару и ветер, не боится песчаных и глинистых почв. Для сравнения, обычная смородина чаще страдает от пересушивания и болезней.

"Золотистая смородина ценна не только как ягодник, но и как элемент устойчивой садовой экосистемы: она помогает закрыть проблемные зоны участка без лишних затрат", — считает ландшафтный дизайнер, обозреватель Pravda.Ru Анна Беспалова.

Даже на западной стороне вдоль забора куст быстро разрастается и ежегодно даёт урожай, не требуя сложных подкормок и укрытий.

Декоративность и сезонная красота

В мае куст превращается в яркое облако жёлтых ароматных цветков. Цветение длится почти три недели и активно привлекает пчёл и шмелей, что важно для опыления других культур. Летом золотистая смородина украшена глянцевой листвой и разноцветными ягодами, а осенью листья становятся пурпурными и розовыми.

"Такие растения особенно ценны в частных садах: они декоративны три сезона из четырёх и при этом не требуют постоянного вмешательства", — отмечает садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru Сергей Михеев.

Ягоды и урожай в конце сезона

Вкус ягод мягкий и сладкий, без выраженной кислинки. Цвет плодов варьируется от чёрного до янтарного. В них содержатся витамин C, каротин, витамины Е и Р, пектины. Урожай созревает в августе, когда большинство ягодных культур уже завершили сезон.

С одного взрослого куста можно собрать 6-8 килограммов ягод ежегодно. Кусты живут до 20 лет и стабильно плодоносят без выраженных перерывов. Об этом сообщает издание "Новый Очаг".

"Для дачников, которые не готовы тратить много времени на обработки и частые подкормки, это один из самых рациональных вариантов ягодных культур", — считает почвовед, обозреватель Pravda.Ru Игорь Лыткин.

Сравнение золотистой и черной смородины

Выбирая ягодные кустарники для сада, важно учитывать особенности ухода.

  1. Устойчивость к засухе: золотистая переносит её легче.
  2. Вкус: чёрная смородина более кислая и ароматная.
  3. Болезни: золотистая реже поражается вредителями.
  4. Сроки плодоношения: золотистая созревает позже.

Для сложных участков с бедной почвой и минимальным поливом золотистая смородина часто оказывается более практичным решением.

Советы по посадке и уходу

  1. Выберите солнечное место или лёгкую полутень.
  2. Подготовьте посадочную яму 50x50 см.
  3. Добавьте перегной и фосфорно-калийные удобрения, присыпав их слоем земли.
  4. В первый год обеспечьте регулярный полив.
  5. Весной удаляйте старые ветви, чтобы куст не загущался.

Размножать растение можно черенками и отводками. Куст редко болеет и практически не требует химических обработок.

Популярные вопросы о золотистой смородине

Как выбрать саженец?

Обратите внимание на развитую корневую систему и отсутствие повреждений. Лучше выбирать районированные сорта.

Сколько стоит посадочный материал?

Стоимость обычно сопоставима с другими ягодными кустарниками и зависит от сорта и региона.

Что лучше для живой изгороди?

Золотистая смородина подходит лучше благодаря плотной кроне и устойчивости к неблагоприятным условиям.

Автор Екатерина Мартынова
Екатерина Мартынова — специалист по ягодным культурам, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
