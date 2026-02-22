Плесень празднует новоселье в сыром погребе: хитрости, которые спасают овощи от гнили

Весной многие дачники замечают тревожные сигналы: стены в погребе влажные, на потолке собирается конденсат, а овощи начинают портиться раньше срока. Повышенная сырость нарушает микроклимат и создаёт идеальные условия для плесени и гнили. Если не заняться проблемой заранее, к зиме можно остаться без запасов картофеля и моркови.
Излишняя влага особенно быстро отражается на картофеле, луке, чесноке и капусте. Клубни темнеют, покрываются пятнами и начинают загнивать, а корнеплоды теряют плотность и вкус.
"Повышенная влажность в замкнутом пространстве запускает развитие грибковой микрофлоры даже при относительно невысокой температуре", — считает фитопатолог, обозреватель Pravda.Ru Наталья Дроздова.
Споры грибов оседают на деревянных полках, ящиках и стенах, а затем заражают новый урожай. Поэтому профилактика весной помогает сохранить не только свежие овощи, но и само помещение.
Первое, на что стоит обратить внимание, — вентиляция. Важно добиться выравнивания температуры внутри и снаружи, чтобы снизить образование конденсата. После этого можно переходить к активной просушке с помощью отопительных приборов или жаровен.
Дополнительно в помещении размещают влагопоглотители. Негашёная известь впитывает лишнюю воду, а хлористый кальций можно использовать повторно после просушки, соблюдая меры безопасности.
"В погребе важно контролировать не только воздух, но и состояние почвы под основанием — именно оттуда часто поступает скрытая влага", — считает почвовед, обозреватель Pravda.Ru Игорь Лыткин.
Если грунтовые воды подходят близко, без гидроизоляции не обойтись. Простой способ — уложить полиэтиленовую плёнку и закрыть её слоем глины. Такой барьер снижает проникновение влаги снизу.
Конденсат на потолке часто связан с перепадом температур. В этом случае помогает теплоизоляция перекрытия. Похожие принципы регулирования микроклимата применяются и в теплице зимой, где контроль влажности напрямую влияет на здоровье растений.
Комплексный подход — вентиляция, просушка, утепление и гидроизоляция — позволяет сформировать стабильный режим хранения и снизить риск потерь.
Оптимальный вариант — сочетание нескольких решений.
Оцените степень сырости и причину её появления: при поверхностной влаге достаточно вентиляции, при близких грунтовых водах потребуется изоляция.
Самые бюджетные меры — проветривание и известь. Утепление и капитальная гидроизоляция потребуют дополнительных затрат.
Известь доступнее и проще, кальций эффективнее удерживает влагу, но требует аккуратности.
