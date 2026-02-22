Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Клубни как под линейку: сорт, который даёт до 12 идеальных картофелин с куста

Выбор идеального сорта картофеля — это всегда баланс между урожайностью, устойчивостью к болезням и кулинарными свойствами. Садоводы часто сталкиваются с проблемой: либо клубней много, но они водянистые, либо вкус отменный, но урожай едва покрывает затраты на семена. Однако сорт "Ласунок" ломает эти стереотипы, демонстрируя феноменальные показатели даже в условиях нестабильного климата.

Урожайный картофель
Фото: Pravda.ru by Ольга Семёнова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Урожайный картофель

Антропология дачного быта показывает, что картофель для российского огородника — не просто овощ, а стратегический ресурс. Чтобы этот ресурс не исчерпал себя до весны, важно не только выбрать правильный генетический материал, но и обеспечить хранение картофеля в оптимальных кондициях, даже если под рукой нет профессионального погреба.

Биологические особенности сорта Ласунок

Сорт "Ласунок" относится к позднеспелым культурам, что обеспечивает ему глубокий, насыщенный вкус за счет длительного накопления органических соединений в тканях. Кусты этого картофеля отличаются мощной вегетативной массой: высокие прямые стебли и крупные листья позволяют растению эффективно проводить фотосинтез, направляя энергию на формирование крупных плодов.

"Ласунок уникален тем, что в его ДНК заложена высокая биохимическая стабильность: мякоть не темнеет при разрезании и термической обработке. Это признак высокого качества селекции", — в беседе с Pravda.Ru объяснил специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Клубни имеют округло-овальную форму и весят в среднем около 200 граммов. Светло-жёлтая сетчатая кожура скрывает кремовую мякоть. Важным преимуществом для кулинарии является неглубокое залегание глазков, что сводит к минимуму отходы при чистке. Устойчивость к фитофторозу делает этот сорт фаворитом в регионах с высокой влажностью. Об этом сообщает UssurMedia.

Секреты высокой урожайности и вкуса

Урожайность сорта может достигать впечатляющих 620 центнеров с гектара, что в масштабах частного огорода конвертируется в 2-2,5 кг с одного куста. Такой результат возможен благодаря генетической предрасположенности к формированию большого количества завязей. Но чтобы потенциал реализовался, необходима грамотная подготовка клубней перед весенней закладкой в грунт.

Содержание крахмала в 15% идеально подходит для приготовления пюре и драников. Картофель получается рассыпчатым, приобретая ту самую "сливочную" текстуру, которую так ценят гурманы. При этом внутри клубня никогда не образуются пустоты, что часто случается с другими крупноплодными сортами при избытке азота. Для достижения максимального веса плодов опытные дачники используют специальную смесь в лунку, богатую калием и фосфором.

Характеристика сорта Значение для садовода
Период созревания Позднеспелый (110-120 дней)
Средний вес клубня 150-200 граммов
Содержание крахмала Около 15% (столовое назначение)
Урожайность с куста До 12 крупных клубней

Не стоит забывать об окружении культуры на грядке. Природная совместимость растений играет важную роль в защите от вредителей: например, соседство с бобовыми помогает насыщать почву естественным азотом, что благоприятно сказывается на росте ботвы "Ласунка".

Рекомендации по выращиванию и защите

Сорт "Ласунок" требователен к режиму увлажнения. В отличие от засухоустойчивых сортов, он болезненно реагирует на пересыхание почвы в период цветения. Регулярный полив гарантирует, что клубни не остановятся в росте и не потеряют свои вкусовые качества. Однако переувлажнение также опасно, поэтому дренаж почвы должен быть безупречным.

"Для получения рекордного урожая Ласунка я советую использовать органические подкормки, но строго до начала массового цветения. Позже растение должно сосредоточиться на клубнях", — в разговоре с Pravda.Ru подметил садовник-практик Сергей Михеев.

Помимо картофеля, февраль — время подумать о других культурах. В этот период важно правильно организовать хранение семян томатов и перцев, чтобы к моменту посадки их всхожесть оставалась на высоте. Для этого можно использовать сухие прохладные места в квартире или специальные контейнеры.

Уборку урожая следует проводить в сухую погоду, давая клубням "отдышаться" перед закладкой в хранилище. Благодаря плотной кожуре "Ласунок" обладает отличной лёжкостью, сохраняя упругость до середины весны. Это делает его одним из лучших сортов для долгосрочного обеспечения семьи качественным продуктом.

"У картофеля Ласунок отличный иммунитет к парше, но он нуждается в защите от колорадского жука на ранних стадиях развития ботвы", — в беседе с Pravda.Ru рассказал специалист по защите растений Андрей Зорин.

Ответы на популярные вопросы о сорте Ласунок

Нужно ли проращивать Ласунок перед посадкой?

Да, предварительное проращивание на свету в течение 20-30 дней ускоряет появление всходов и повышает общую сопротивляемость растений весенним заморозкам.

Подходит ли этот сорт для жарки?

Из-за высокого содержания крахмала "Ласунок" при жарке может быстро размягчаться. Он идеален для пюре и драников, а для хрустящего картофеля фри лучше выбирать менее крахмалистые сорта.

Можно ли использовать собственные семена "Ласунка" на следующий год?

Да, это сортовой картофель, а не гибрид, поэтому он сохраняет свои свойства в течение нескольких репродукций. Однако каждые 4-5 лет семена желательно обновлять.

Экспертная проверка: специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, садовник-практик Сергей Михеев, специалист по защите растений Андрей Зорин.
Автор Ольга Семёнова
Ольга Семёнова — агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы дача урожай огород картофель
