Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Михеев

Солнечный уголок вспыхивает малиновыми искрами: цветок, который держит клумбу в форме

Садоводство

Гвоздика-травянка способна превратить обычную клумбу в яркий ковёр без постоянного ухода. Этот неприхотливый многолетник цветёт с начала лета и спокойно переносит и жару, и суровые зимы. Достаточно однажды выбрать подходящее место — и растение будет украшать участок годами.

Гвоздика-травянка
Фото: Pravda.Ru by Сергей Михеев is licensed under publiс domain
Гвоздика-травянка

Почему гвоздика-травянка так ценится в саду

Гвоздика-травянка формирует плотные подушки из узких сизо-зелёных листьев. Летом они буквально усыпаны мелкими цветками розовых, малиновых и белых оттенков. На солнце лепестки выглядят особенно ярко и источают лёгкий пряный аромат, привлекая пчёл и бабочек.

Цветение длится с июня до заморозков, а уход сводится к минимуму. Растению не требуются регулярные подкормки, частый полив или укрытие на зиму. Даже морозы до -40 °C не становятся для него критичными.

"Почвопокровные многолетники особенно ценны там, где нет возможности постоянно ухаживать за цветником: они закрывают почву и стабилизируют микроклимат участка", — считает почвовед, обозреватель Pravda.Ru Игорь Лыткин.

Уход без хлопот: минимум усилий — максимум эффекта

Лучшее место для посадки — солнечный участок с лёгкой, хорошо дренированной почвой. На тяжёлых грунтах стоит добавить песок или мелкий щебень, чтобы избежать застоя воды. В остальном культура неприхотлива и быстро разрастается, заполняя пустоты. Она гармонично вписывается в рокарии, бордюры и на передний план цветников.

Для ленивых клумб важно выбирать виды, которые не требуют ежегодной пересадки и сложной схемы подкормок. Размножается травянка делением куста весной или осенью, а также самосевом. При этом она аккуратно заполняет пространство, не превращаясь в агрессивный сорняк.

Где лучше использовать гвоздику-травянку

Компактность и устойчивость к засухе делают её отличным вариантом для:

  1. Альпийских горок и каменистых садов.
  2. Бордюров вдоль дорожек.
  3. Переднего плана миксбордера.
  4. Пространств между плитами и в приствольных кругах.

По длительности цветения она выигрывает у многих культур, в том числе у некоторых раннецветущих растений, которые радуют ярко, но недолго. Об этом сообщает Ботаничка.

Сравнение с другими почвопокровными многолетниками

Если сопоставить травянку с флоксом шиловидным или обриетой, различия становятся очевидны. Флокс чаще нуждается в обрезке после цветения, а обриета чувствительнее к переувлажнению. Гвоздика-травянка более устойчива к засухе и стабильно цветёт всё лето.

Высота её кустиков остаётся небольшой, что удобно для создания аккуратных цветочных "подушек" и оформления края клумбы без затенения других декоративных культур.

Плюсы и минусы гвоздики-травянки

Перед посадкой стоит оценить ключевые особенности растения.

К плюсам относятся:

  • высокая морозостойкость;
  • засухоустойчивость;
  • длительное цветение;
  • минимальные требования к уходу;
  • способность подавлять сорняки.

Среди условных минусов:

  • необходимость солнечного участка;
  • нежелательность застоя воды;
  • постепенное разрастание на компактных клумбах.

Советы по выращиванию гвоздики-травянки

  1. Выберите солнечное место с лёгкой почвой.
  2. Обеспечьте дренаж при посадке.
  3. Поливайте только в сильную засуху.
  4. Весной удаляйте сухие побеги.
  5. Делите кусты раз в несколько лет для омоложения.

Популярные вопросы о гвоздике-травянке

Как выбрать место для посадки?

Открытый солнечный участок с лёгким грунтом обеспечит обильное цветение и плотный ковёр.

Сколько стоит посадочный материал?

Семена обычно доступны по цене, делёнки или готовые саженцы стоят дороже, но быстрее дают декоративный эффект.

Что лучше: семена или деление куста?

Деление подходит для быстрого результата, а посев позволяет получить больше растений при минимальных затратах.

Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача цветы растения садоводство
Новости Все >
Медовый сезон больше не про сладость: то, что считали экзотикой, убивает пчёл
Обслуживание карт ждёт тихая революция: в марте появятся новые требования к клиентам
Мороз выбил гул из ульев: названа цена спасения миллионов пчелиных семей
Редкость уровня музейной: в продаже появился авто, вызывающий ажиотаж по всей стране
Кошмар для ректоров вузов: раскрыт фактор который теперь важнее любой корочки в бизнесе
Закаливание может обернуться воспалением: как начать безопасно и не сорвать иммунитет
Раскрыта правда о весне: какой сюрприз готовит климатическая норма в первых числах
Океан кипит — кораллы бледнеют: океаническое пекло стирает подводные города
Океан расслаивается как слоёный пирог: пресная вода меняет баланс Атлантики и климата
Тайный враг вашей активности: как фитнес-трекеры воруют реальные результаты тренировок
Сейчас читают
Тайный путь дронов в Россию: Таиланд раскрывает схемы реэкспорта
Военные новости
Тайный путь дронов в Россию: Таиланд раскрывает схемы реэкспорта
Бордюр становится огненной рекой: этот куст меняет краски всё лето без лишнего ухода
Садоводство, цветоводство
Бордюр становится огненной рекой: этот куст меняет краски всё лето без лишнего ухода
Популярное
Прощай, провинция: почему дуги на лице больше не носят и на что их срочно заменить

Весной 2026 плоские брови вытесняют выразительную арку: мягкий лифтинг-эффект и естественный макияж без инъекций становятся главным бьюти-ходом сезона.

Прощай, провинция: почему дуги на лице больше не носят и на что их срочно заменить
Забудьте про штык лопаты: белорусский метод даст урожай, который шокирует соседей
Забудьте про штык лопаты: белорусский метод даст урожай, который шокирует соседей
Фронт вошел в режим сплошного поражения: маневры уступили место точечным рывкам
Вас завалят допросами о семенах: эти цветы вызовут дикую зависть у каждого прохожего
Женщина-изобретатель, которая подарила нам тепло зимой: неожиданная история автомобилестроения Сергей Милешкин Тайный путь дронов в Россию: Таиланд раскрывает схемы реэкспорта Любовь Степушова Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла Юрий Бочаров
Тайный путь дронов в Россию: Таиланд раскрывает схемы реэкспорта
Кошмар для ректоров вузов: раскрыт фактор который теперь важнее любой корочки в бизнесе
Стубб повторяет ошибки: Финляндия на грани нового поражения, но уже в другой войне
Стубб повторяет ошибки: Финляндия на грани нового поражения, но уже в другой войне
Последние материалы
Медовый сезон больше не про сладость: то, что считали экзотикой, убивает пчёл
Хруст стоит стеной, а мясо тает, как масло: шницель играет на контрастах и выигрывает
Обслуживание карт ждёт тихая революция: в марте появятся новые требования к клиентам
Одна стена меняет восприятие квартиры: этот эффект интерьера выглядит как из журнала
Луковицы вырастают мелкими и плохо хранятся: простой приём усиливает вкус и урожай
Женщина-изобретатель, которая подарила нам тепло зимой: неожиданная история автомобилестроения
Эти цветы поднимают клумбу до небес: сад начинает выглядеть как старинная усадьба
Мороз выбил гул из ульев: названа цена спасения миллионов пчелиных семей
Хотели паштет, а получили крошку: этот просчёт на сковороде перечёркивает весь рецепт
Десерт, который станет главным на Масленицу: блинный торт покоряет нежностью и красотой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.