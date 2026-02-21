Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Семёнова

Луковицы вырастают мелкими и плохо хранятся: простой приём усиливает вкус и урожай

Садоводство

Лук может дать плотные, крупные головки или уйти в стрелку — всё решается ещё до посадки. Многие дачники ограничиваются замачиванием, забывая о температурной подготовке. Именно она часто определяет размер будущего урожая и его хранение.

Лук-севок
Фото: Pravda.Ru by Ольга Семёнова is licensed under publiс domain
Лук-севок

Почему прогревание севка так важно

Весна — ключевой этап для огорода. От качества посадочного материала зависят не только урожайность, но и лёжкость лука, его вкус и товарный вид.

Главная цель прогревания — защита от стрелкования. Если растение выпускает цветонос, питание уходит на стрелку, а не на формирование луковицы. В итоге головки получаются мелкими, хуже хранятся и быстрее теряют плотность.

"Стрелкование чаще всего провоцирует температурный стресс, поэтому прогревание помогает стабилизировать развитие растения с самого начала", — считает почвовед, обозреватель Pravda.Ru Игорь Лыткин.

Тепловая обработка снижает вероятность преждевременного цветения и направляет силы растения на рост плотной луковицы, особенно если посадка проводится в ещё прохладную почву.

Что происходит с луковицами при тепле

Недельное выдерживание при температуре от +25°C запускает физиологические процессы. Севок выходит из состояния покоя и быстрее адаптируется к условиям грядки.

Дополнительно умеренное тепло уменьшает риск грибковых проблем, но полностью заменять им защитные меры нельзя. Например, при подготовке к высадке учитывают и правила севооборота для чеснока, поскольку предшественники влияют на здоровье почвы.

"Любая предпосадочная обработка работает эффективнее, если почва заранее подготовлена и не истощена", — считает агрохимик, обозреватель Pravda.Ru Роман Едигаров.

Прогрев снижает стресс от резкого перепада температур, который часто становится причиной стрелкования.

Как правильно прогревать лук-севок

Процедура проста и не требует специального инвентаря.

  1. Разложите севок в ящик или коробку в один слой.
  2. Держите в тёплом помещении 5-7 дней.
  3. Поддерживайте температуру не ниже +25°C.
  4. Не ставьте ёмкость прямо на батарею, чтобы избежать пересушивания.

После прогревания можно дополнительно провести обработку от вредителей.

Прогревание или замачивание

Замачивание направлено на защиту от болезней и вредителей. Прогревание — на предотвращение стрелкования и формирование крупных головок.

Оптимальный вариант — сочетание методов. Сначала прогрев, затем обработка раствором, и только потом высадка в подготовленную грядку с внесённым удобрением. Об этом сообщает издание "Точка".

Плюсы и минусы прогревания лука-севка

Перед использованием метода важно оценить его особенности.

Преимущества:

  • снижение риска стрелкования;
  • более крупные и плотные луковицы;
  • улучшение лёжкости;
  • равномерные всходы.

Недостатки:

  • риск пересушивания при перегреве;
  • необходимость соблюдения сроков;
  • дополнительное время на подготовку.

Советы по подготовке лука-севка 

  1. Отсортируйте луковицы, удалите повреждённые.
  2. Проведите прогревание за неделю до посадки.
  3. Подготовьте грядку: разрыхлите почву, внесите компост или удобрение.
  4. Высаживайте при температуре почвы не ниже +8…+10°C.

Популярные вопросы о прогревании лука-севка

Как выбрать качественный севок?

Он должен быть плотным, сухим, без плесени и механических повреждений.

Нужно ли прогревать каждый год?

Да, особенно если севок хранился в прохладном помещении.

Что лучше — прогрев или замачивание?

Наилучший результат даёт их сочетание.

Автор Ольга Семёнова
Ольга Семёнова — агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Недвижимость
Садоводство, цветоводство
