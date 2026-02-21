Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Эти цветы поднимают клумбу до небес: сад начинает выглядеть как старинная усадьба

Садоводство

Сад можно преобразить без сложного ландшафтного проекта и дорогого декора. Достаточно выбрать высокие многолетники, которые создают выразительный вертикальный акцент и работают как естественные "живые стены". Такие растения добавляют участку глубины, уюта и благородной строгости.

Высокие цветы в саду
Фото: Pravda.Ru by Сергей Михеев is licensed under publiс domain
Высокие цветы в саду

Шток-роза — вертикальный акцент и классика у дома

Махровая шток-роза по праву считается одной из самых эффектных культур для заднего плана цветника. Она способна вырастать до 2,5 метра, формируя мощные стебли с длинными кистями густомахровых цветков диаметром до 12 см. В сочетании с декоративными кустарниками и неприхотливыми кустарниками она помогает выстроить гармоничную композицию вдоль забора или фасада дома.

"Высокие многолетники формируют каркас цветника и позволяют зонировать участок без дополнительных конструкций", — считает ландшафтный дизайнер, обозреватель Pravda.Ru Анна Беспалова.

Чаще всего растение выращивают как двулетник, однако при хорошем уходе и умеренных подкормках оно способно расти на одном месте 4-5 лет. Шток-роза переносит морозы до -30 градусов при легком укрытии и подходит для большинства регионов с холодной зимой.

Дельфиниум — воздушные свечи для глубины цветника

Дельфиниум ценят за стройные соцветия-свечи высотой до двух метров и насыщенные голубые, синие и фиолетовые оттенки. Он хорошо смотрится в миксбордерах, рядом с пионами и злаками, а также перекликается с идеей раннего цветения, как и раннецветущие растения.

На одном месте культура растёт 4-6 лет при регулярном омоложении куста. При наличии снежного покрова дельфиниум выдерживает морозы до -35 градусов и сохраняет декоративность при правильной агротехнике.

"При выборе места для высоких культур важно учитывать розу ветров и плотность почвы, иначе стебли будут полегать даже при хорошем уходе", — считает почвовед, обозреватель Pravda.Ru Игорь Лыткин.

Наперстянка — романтика и природная лёгкость

Наперстянка придаёт саду мягкость и естественность. Её длинные кисти с колокольчатыми цветками поднимаются до 1,5-2 метров и создают эффект лёгкой цветочной стены. Растение чаще живёт два года, но благодаря самосеву способно появляться на участке десятилетиями.

Культура переносит морозы до -25 градусов, а в суровые зимы требует лёгкого укрытия. Несмотря на изящный вид, наперстянка относится к лекарственным растениям, однако все её части ядовиты и требуют осторожности при выращивании.

"Даже декоративные виды важно размещать с учётом безопасности — особенно если в семье есть дети или домашние животные", — считает специалист по защите растений, обозреватель Pravda.Ru Андрей Зорин.

Сравнение шток-розы, дельфиниума и наперстянки

Каждый из этих высоких цветов решает свою задачу в ландшафтном дизайне. Шток-роза создаёт плотный вертикальный фон и подходит для классических композиций. Дельфиниум добавляет глубину и цветовой контраст. Наперстянка формирует более естественный, "природный" стиль сада.

По зимостойкости лидирует дельфиниум при устойчивом снежном покрове. Шток-роза показывает хорошую выносливость при лёгком укрытии, а наперстянка требует чуть большего внимания в холодных регионах. Об этом сообщает D-NEWS.

Плюсы и минусы высоких многолетников

Перед посадкой стоит учитывать особенности культур.

Преимущества:

  • выразительный вертикальный акцент;
  • естественное зонирование пространства;
  • высокая декоративность в сезон цветения.

Недостатки:

  • необходимость подвязки в ветреных зонах;
  • потребность в периодическом омоложении;
  • токсичность отдельных видов.

Советы по выбору и посадке высоких цветов

  1. Выбирайте солнечное место с плодородной почвой и хорошим дренажем.
  2. Добавляйте компост или комплексные удобрения для цветущих культур.
  3. Устанавливайте опоры заранее, чтобы избежать поломки стеблей.
  4. Учитывайте расстояние между растениями для полноценной циркуляции воздуха.

Популярные вопросы о высоких цветах для сада

Как выбрать подходящий высокий многолетник?

Оцените климат региона, освещённость участка и стиль цветника.

Что лучше посадить вдоль забора?

Шток-роза создаст плотную стену, дельфиниум добавит цвета, наперстянка — лёгкости.

Нужны ли удобрения таким растениям?

Да, умеренные подкормки весной и в период бутонизации помогают сохранить силу и высоту побегов.

