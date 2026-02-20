Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Семёнова

Куст с шипами, а урожай — на вес золота: почему одни дают горсть, а другие ведро

Садоводство

Яркие плоды шиповника давно стали символом здоровья и натуральных витаминов. Однако в саду это растение может быть не только дикорастущим кустарником, но и полноценной плодовой культурой с высокой урожайностью. Современные сорта сочетают декоративность розы и ценность витаминных ягод. Об этом сообщает портал Botanichka.

Шиповник
Фото: www.flickr.com by AnemoneProjectors, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Шиповник

Какие условия нужны шиповнику

Шиповник отличается выносливостью и способен расти даже на бедных почвах. Тем не менее для стабильного урожая лучше выбирать солнечные участки с суглинистой или богатой гумусом почвой. В тени куст цветёт слабее и формирует меньше плодов.

Растение плохо переносит застой воды. Низины и участки с близкими грунтовыми водами ему не подходят. Оптимально, если уровень залегания воды ниже 1,5-2 метров. Некоторые сорта со средней зимостойкостью требуют укрытия в холодных регионах. При планировании посадок стоит учитывать и общие риски размещения деревьев и кустарников на участке, особенно если речь идёт о мощной корневой системе — об этом подробно рассказывается в материале о деревьях, которые высасывают почву и рушат фундамент.

Посадка и уход: основа урожая

Высаживают саженцы осенью в южных регионах и весной — в северных. Посадочную яму готовят заранее, размером около 50x50 см, заполняя смесью садовой земли и компоста или перегноя. При посадке место прививки заглубляют на 3-5 см, а побеги укорачивают до 10-15 см.

В первые годы важны регулярные поливы и подкормки органикой. Подойдёт компост или разведённый коровий навоз. Раз в четыре года куст омолаживают, удаляя старые ветви, ежегодно проводят прореживание, оставляя 5-7 сильных побегов.

Большинство сортов самоплодны, но существуют и требующие опылителя. Размножают культуру корневой порослью, отводками, черенками и даже семенами, что делает её удобной для частного сада. Чтобы повысить общую устойчивость растений и поддержать плодородие, полезно ориентироваться на принципы восстановления микрофлоры и живой почвы.

Сбор и заготовка витаминных плодов

Созревание приходится на август-сентябрь. Собирать нужно плотные, полностью окрашенные плоды без признаков болезней. Перезревшие ягоды становятся мягкими и теряют часть полезных свойств.

Сушат урожай в проветриваемом помещении без прямого солнца или в духовке при температуре около 60 °С с приоткрытой дверцей. Из плодов готовят отвары, настои, варенье, а из семян получают масло шиповника. Листья и корни также используют для фиточаев.

Сравнение сортов шиповника: крупноплодные и мелкоплодные

Выбирая сорт, важно учитывать цель выращивания.

Крупноплодные (масса от 4 г) — "Яблочный", "Юбилейный", "Гейша", "Титан". Их плоды напоминают мини-яблоки, подходят для варенья и частично для свежего употребления.

Мелкоплодные (до 4 г) — "Витаминный ВНИВИ", "Рубин", "Бесшипый". Отличаются тонкой кожицей и идеальны для сушки.

Ремонтантные сорта, например "Крупноплодный ВНИВИ", дают более продолжительное плодоношение.

По вкусу выделяют сладкие ("Студент"), сладко-кислые ("Яблочный", "Шпиль") и кисло-сладкие варианты.

Средняя урожайность составляет 0,5-2 кг с куста, однако отдельные сорта способны давать до 3-4 кг при хорошем уходе.

Плюсы и минусы выращивания шиповника

Перед посадкой стоит оценить особенности культуры.

К преимуществам относятся:

  • высокая концентрация витамина С и аминокислот;
  • устойчивость к засухе и морозам;
  • декоративность куста во время цветения и плодоношения.

Среди возможных минусов:

  • наличие шипов у большинства сортов;
  • необходимость регулярной обрезки;
  • чувствительность к переувлажнению.

Советы по выбору и выращиванию шиповника

Определите цель: для варенья выбирайте крупноплодные сорта, для сушки — мелкоплодные.

Подберите солнечное место без застоя воды.

Посадите куст в подготовленную плодородную почву.

Проводите ежегодную санитарную и формирующую обрезку.

Собирайте плоды вовремя и сушите их щадящим способом.

Популярные вопросы о сортах шиповника

Как выбрать самый витаминный сорт?
 Обратите внимание на "Витаминный", "Воронцовский-1", "Российский-1" — они отличаются высоким содержанием аскорбиновой кислоты.

Сколько плодов можно получить с куста?
В среднем 1-2 кг, а высокоурожайные сорта дают до 4 кг при хорошем уходе.

Что лучше — бесшипые или обычные сорта?
Бесшипые удобнее в сборе, но по урожайности и витаминности не уступают традиционным формам.

Автор Ольга Семёнова
Ольга Семёнова — агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
