Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Семёнова

Земля ещё холодная, а грядки уже кормят: что посадить, чтобы собрать урожай первым

Садоводство
Первая зелень на грядках появляется тогда, когда земля только начинает оттаивать, а воздух еще по-весеннему прохладный. Эти культуры не боятся возвратных заморозков и быстро дают сочные листья, богатые витаминами. Они помогают разнообразить рацион без теплицы и сложного ухода. Об этом сообщает портал Botanichka.

Щавель — кислый акцент весеннего стола

Щавель по праву считают одним из самых ранних листовых овощей. Его яркие, слегка кислые листья подходят для супов, борща, салатов и даже домашней выпечки. Это многолетник, который способен расти на одном месте 3–4 года и радовать стабильным урожаем.

Базилик и травы
Фото: Designed by Freepik by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Базилик и травы

Растение ценят за содержание антиоксидантов, витаминов группы В, Е и РР, а также железа и фтора. Щавель поддерживает пищеварение и отличается мягким противовоспалительным действием. При посеве под зиму первые листья появляются почти сразу после прогрева почвы.

Для хорошего результата подходят солнечные или слегка притененные грядки на возвышенности с рыхлым, слабокислым грунтом. Семена заделывают на глубину 1,5–2 см с междурядьями около 25 см. В засуху полезны поливы и органические подкормки, а удаление цветоносов стимулирует образование новой зелени.

Петрушка — универсальная пряность

Петрушка просыпается одной из первых, как только сходит снег. Листовые и корневые сорта дают свежую зелень ранней весной и продолжают сезон до глубокой осени. Это незаменимый ингредиент для салатов, гарниров и супов.

По содержанию витамина С петрушка входит в число лидеров среди пряных трав. Она также содержит витамины А, Е, группы В, а еще кальций, магний, железо и цинк. Благодаря этому зелень ценят не только за вкус, но и за пользу.

Сеять петрушку можно под зиму или ранней весной, повторяя посев каждые 3–4 недели для «конвейера» зелени. Семена заглубляют до 2 см, оставляя между рядами 15 см. Культура предпочитает плодородную, рыхлую почву и хорошо освещенные участки, хотя переносит и полутень. Уход сводится к поливу, прореживанию и рыхлению. Чтобы зелень развивалась активнее, важно уделить внимание состоянию почвы — восстановить её структуру помогает понимание принципов живой почвы и плодородия.

Фенхель и черемша — аромат и характер

Фенхель аптечный ценят за ароматные семена, но его нежные листья тоже появляются очень рано. По вкусу они напоминают укроп с оттенком аниса и лакрицы. Листья используют в салатах, соусах и рыбных блюдах.

Фенхель неприхотлив, переносит бедные почвы и хорошо растет на солнечных местах. Семена высевают весной или под зиму на глубину 2,5–3 см. Растение способно давать самосев и не требует сложного ухода.

Черемша, или медвежий лук, — еще один символ ранней весны. Ее листья появляются в марте–апреле и богаты витаминами и эфирными маслами. Растение предпочитает влажные, богатые кальцием почвы и полутень. Срезать рекомендуется не более половины листьев, чтобы сохранить луковицы и обеспечить дальнейшее разрастание.

Многолетние луки — стабильный урожай без хлопот

Лук-батун, шнитт-лук, слизун и душистый лук просыпаются очень рано и дают сочные перья без ежегодного посева. Они могут расти на одном месте до 5–7 лет и хорошо переносят морозы.

Такие виды подходят для салатов, омлетов и горячих блюд. Они богаты фитонцидами и витаминами, поддерживают иммунитет и отличаются мягким вкусом. Большинство сортов хорошо чувствуют себя и на солнце, и в легкой тени. Для тех, кто хочет получать зелень даже в холодный сезон, подойдут и способы выращивания зелёного лука прямо на подоконнике.

Сравнение ранней зелени: что выбрать для огорода

При выборе культур важно учитывать цели и условия участка.

Щавель — идеален для кислых супов и борщей, любит влажную почву.
Петрушка — универсальна, подходит для большинства блюд и легко переносит полутень.
Фенхель — ароматная приправа с пряным вкусом, предпочитает солнце.
Черемша — теневынослива, ценится за яркий чесночный аромат.
Многолетние луки — практичны, морозостойки и не требуют частой пересадки.

Если участок небольшой, стоит комбинировать культуры: например, высадить шнитт-лук и петрушку на солнечной грядке, а черемшу — в притененном уголке сада.

Плюсы и минусы ранней зелени

Ранняя зелень имеет свои особенности, которые стоит учитывать при планировании огорода.

К преимуществам относятся:

  • быстрый старт сезона без теплицы;
  • высокая концентрация витаминов;
  • устойчивость к прохладной погоде.

Среди возможных минусов:

  • короткий период сбора у некоторых культур, например черемши;
  • необходимость регулярного полива для сочности листьев;
  • риск стрелкования при жаркой погоде.

Советы по выращиванию ранней зелени

Чтобы получить сочные листья как можно раньше, придерживайтесь простых шагов:

Подготовьте грядки с осени, добавив компост или органическое удобрение.
Используйте подзимний посев для щавеля и петрушки.
Выбирайте солнечные участки, где быстрее сходит снег.
Мульчируйте почву для сохранения влаги.
Регулярно срезайте зелень, стимулируя новый рост.

Популярные вопросы о ранней зелени

Как выбрать место для посадки?

Лучше ориентироваться на освещенность и дренаж: большинству культур подходят солнечные или слегка притененные участки без застоя воды.

Сколько стоит вырастить раннюю зелень?

Затраты минимальны: семена доступны, а многолетние луки и щавель дают урожай несколько лет без пересадки.

Что лучше посадить новичку?

Петрушку или лук-батун — они неприхотливы и дают стабильный результат даже при базовом уходе.

Автор Ольга Семёнова
Ольга Семёнова — агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача садоводство
Новости Все >
Редкость уровня музейной: в продаже появился авто, вызывающий ажиотаж по всей стране
Кошмар для ректоров вузов: раскрыт фактор который теперь важнее любой корочки в бизнесе
Закаливание может обернуться воспалением: как начать безопасно и не сорвать иммунитет
Раскрыта правда о весне: какой сюрприз готовит климатическая норма в первых числах
Океан кипит — кораллы бледнеют: океаническое пекло стирает подводные города
Океан расслаивается как слоёный пирог: пресная вода меняет баланс Атлантики и климата
Тайный враг вашей активности: как фитнес-трекеры воруют реальные результаты тренировок
Хроническая боль в горле опаснее, чем кажется: осложнения доходят до сердца и суставов
Разлюбивший партнер выдает себя раньше слов: поведение начинает меняться по одному сценарию
Заправляете больше, проезжаете меньше: под капотом зреет поломка, которую лучше не игнорировать
Сейчас читают
Цветок, который сводит с ума: фиолетовая балерина превращает сад в театр волшебства
Садоводство, цветоводство
Цветок, который сводит с ума: фиолетовая балерина превращает сад в театр волшебства
Пышный шедевр на клумбе: цветок невероятной красоты, который цветет всё лето
Садоводство, цветоводство
Пышный шедевр на клумбе: цветок невероятной красоты, который цветет всё лето
Забудьте про штык лопаты: белорусский метод даст урожай, который шокирует соседей
Садоводство, цветоводство
Забудьте про штык лопаты: белорусский метод даст урожай, который шокирует соседей
Популярное
Забудьте про штык лопаты: белорусский метод даст урожай, который шокирует соседей

Поверхностная посадка картофеля вместо привычной глубины меняет старт роста и способна увеличить урожайность при правильном окучивании.

Забудьте про штык лопаты: белорусский метод даст урожай, который шокирует соседей
Вас завалят допросами о семенах: эти цветы вызовут дикую зависть у каждого прохожего
Вас завалят допросами о семенах: эти цветы вызовут дикую зависть у каждого прохожего
Фронт вошел в режим сплошного поражения: маневры уступили место точечным рывкам
Тайный путь дронов в Россию: Таиланд раскрывает схемы реэкспорта
Тайный путь дронов в Россию: Таиланд раскрывает схемы реэкспорта Любовь Степушова Вагон-отель на колёсах шокировал XIX век: как Пульман изменил поезда навсегда Сергей Милешкин Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла Юрий Бочаров
Стубб повторяет ошибки: Финляндия на грани нового поражения, но уже в другой войне
Ведра огурцов без парника: сорт-убийца конкурентов, который завалит вас урожаем
Россия достаёт доллары из пыльного ящика: меморандум США стирает три года статистики
Россия достаёт доллары из пыльного ящика: меморандум США стирает три года статистики
Последние материалы
Огромные руки не растут по шаблону: 7 мифов мешают прогрессу
Отжимания, которые меняют грудь и осанку: простая схема из двух движений
Редкость уровня музейной: в продаже появился авто, вызывающий ажиотаж по всей стране
Кубики прячутся под ошибкой: базовое движение, которое возвращает результат
Дефицит растёт там, где его не ждали: одна категория авто стала главным трендом года
Региональные продукты перевернули рынок — гастротурист тратит больше обычного: цифры впечатляют
Плоский живот начинается изнутри: 3 упражнения против нижней складки
Кошмар для ректоров вузов: раскрыт фактор который теперь важнее любой корочки в бизнесе
Закаливание может обернуться воспалением: как начать безопасно и не сорвать иммунитет
Раскрыта правда о весне: какой сюрприз готовит климатическая норма в первых числах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.