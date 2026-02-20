Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Беспалова

Крылья ангела на клумбе: родственник картофеля цветет так пышно, что завидуют все

Садоводство

Схизантус не зря называют "цветком-бабочкой" — его соцветия напоминают крылья экзотической орхидеи. Несмотря на эффектный внешний вид, растение остается достаточно неприхотливым и подходит даже для начинающих цветоводов. При правильной агротехнике оно цветет с июня до осени, украшая клумбы, кашпо и миксбордеры.

Цветение схизантуса
Фото: Pravda.ru by Анна Беспалова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цветение схизантуса

Особенности растения и условия выращивания

Схизантус относится к семейству Пасленовых, как томаты и картофель. В природе он встречается в Чили и Аргентине, поэтому в средней полосе выращивается как однолетник. Высота кустов варьируется от 20 до 80 см в зависимости от сорта.

Цветки бывают розовыми, белыми, сиреневыми, красными и пестрыми, а перисто-рассеченные листья добавляют декоративности. Лучше всего растение чувствует себя на солнечном участке или в легкой полутени с хорошим дренажом. Низкорослые сорта подходят и для контейнерного выращивания на балконе.

"Для схизантуса критично отсутствие застоя воды: даже кратковременное переувлажнение может спровоцировать развитие грибковых инфекций, особенно в прохладную погоду", — отмечает фитопатолог, обозреватель Pravda.Ru.

Выращивание схизантуса из семян

Чтобы получить раннее цветение, семена высевают на рассаду в марте-апреле. Почвосмесь должна быть рыхлой и питательной, с добавлением перлита или листового перегноя. Семена распределяют по поверхности, слегка присыпают и накрывают пленкой.

Всходы появляются через 2-3 недели. После образования двух настоящих листьев сеянцы пикируют, а при высоте около 8 см прищипывают для лучшего кущения. В открытый грунт рассаду переносят в конце апреля или начале мая, после адаптации к солнцу и прохладному воздуху.

Важно не перекармливать рассаду азотом, чтобы кусты не наращивали лишнюю зелёную массу в ущерб цветению.

"Избыточное азотное питание делает побеги мягкими и снижает интенсивность цветения, поэтому в фазе бутонизации лучше переходить на сбалансированные комплексы с калием и фосфором", — поясняет агрохимик, обозреватель Pravda. Ru Роман Едигаров.

Уход в открытом грунте

Посадочные лунки располагают на расстоянии 20-50 см в зависимости от высоты сорта. Схизантус нуждается в регулярном умеренном поливе: пересыхание почвы негативно сказывается на цветении. В жару полезно легкое дождевание.

Подкормки проводят с фазы бутонизации до конца цветения комплексными минеральными удобрениями. Увядшие соцветия удаляют, чтобы стимулировать образование новых бутонов.

Растение может поражаться антракнозом, корневой и серой гнилью, а также фитофторой. Для профилактики важно соблюдать режим полива, не загущать посадки и своевременно использовать фунгициды при первых признаках болезни, сообщает "Огород.ru".

Популярные виды и сорта

Среди культурных видов выделяют схизантус Грэхема, перистый и визетонский. Последний чаще всего встречается в продаже в виде гибридных смесей.
Популярные сорта:

  • Magnum Hybrids — до 90 см, подходят для оранжерей.
  • Hit Parade и Star Parade — компактные, до 30 см, хороши для контейнеров.
  • Bouguet — около 20 см, подходит для клумб.
  • Angel Wings — до 45 см, отличается обильным цветением.
  • Серия Atlantis — компактные сорта для кашпо и балконов.

Клумба или контейнер

Выбор формата посадки зависит от задач цветовода.

  • Клумба позволяет создать яркий акцент в миксбордере.
  • Контейнеры удобны для балкона или террасы.
  • В открытом грунте растения достигают большей высоты.
  • В кашпо проще контролировать полив и дренаж.

Преимущества и недостатки выращивания

Перед посадкой стоит учитывать особенности культуры.

Преимущества:

  • продолжительное цветение с июня по сентябрь;
  • разнообразие окрасок и форм;
  • подходит для срезки и букетов;
  • привлекает пчел и бабочек.

Недостатки:

  • чувствительность к застою влаги;
  • риск грибковых заболеваний;
  • требует регулярных подкормок.

Советы для пышного цветения

  • Выберите солнечный участок с хорошим дренажем.
  • Высевайте семена на рассаду в марте-апреле.
  • Соблюдайте расстояние между кустами при высадке.
  • Регулярно удаляйте увядшие соцветия и подкармливайте растение.

Популярные вопросы

Можно ли выращивать в квартире

Да, низкорослые сорта подходят для горшков и кашпо.

Когда начинается цветение

Обычно с июня и продолжается до сентября.

Нужно ли прищипывать рассаду

Да, для формирования более кустистой формы.

Автор Анна Беспалова
Анна Беспалова — ландшафтный дизайнер частных садов, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача цветы огород растения садоводство
Новости Все >
Куба без российских самолётов: за туристической паузой проступают другие интересы
Россия достаёт доллары из пыльного ящика: меморандум США стирает три года статистики
Снаряды понятнее формулировок: в Шебекино иначе услышали идею заморозки конфликта
Куба годами наращивала поток гостей — и упустила то, без чего страна не выживает
Олимпиада лишилась сборной России, но не символа: крошечный штрих затмил весь матч
Российский производитель детской одежды рассказал, как одевать ребёнка в экстремальные снегопады и морозы
Долгий конфликт вокруг Украины — расчёт на износ: кому выгодно затягивание
Город стал героем без официального звания: как в Шебекино страх ставят в рабочую смену
Горящие туры — это фейк: раскрыт единственный способ улететь за границу за полцены
Тайная гимнастика для мозга: один способ победить укачивание без лишних таблеток
Сейчас читают
Плотная пенка запечатывает аромат: кофе в турке становится мягким и насыщенным
Еда и рецепты
Плотная пенка запечатывает аромат: кофе в турке становится мягким и насыщенным
Новый маршрут: Россия договаривается с Ираном о поставках газа
Газ
Новый маршрут: Россия договаривается с Ираном о поставках газа
Муравьи убегут к соседям: копеечная смесь душит вредителей за считанные минуты
Садоводство, цветоводство
Муравьи убегут к соседям: копеечная смесь душит вредителей за считанные минуты
Популярное
Муравьи убегут к соседям: копеечная смесь душит вредителей за считанные минуты

Экологичное средство на основе молочной сыворотки и нашатырного спирта помогает защитить ваш сад от вредителей.

Муравьи убегут к соседям: копеечная смесь душит вредителей за считанные минуты
Канцлер Германии захотел стратегического партнёрства с Китаем
Канцлер Германии захотел стратегического партнёрства с Китаем
Клумба станет как альпийский склон: многолетник, который мгновенно заполняет пустоты
Он видел города с двумя лунами: пугающая правда о том, кого на самом деле ищет NASA
Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла Юрий Бочаров Россия возвращается на Венеру: долгоживущая станция бросает вызов адской планете Сергей Ивaнов Трамп против Путина и Си: учения в Ормузском проливе заставили мир замереть Любовь Степушова
Малиновый пожар в кашпо: как за копейки создать вертикальный сад для избранных
Трамп против Путина и Си: учения в Ормузском проливе заставили мир замереть
Плакал и молчал: тайный дневник смотрителя маяка раскрыл то, что скрывали власти
Плакал и молчал: тайный дневник смотрителя маяка раскрыл то, что скрывали власти
Последние материалы
Пока соус булькает, семья уже накрывает на стол: этот рецепт покоряет с первого ужина
Забудьте про штык лопаты: белорусский метод даст урожай, который шокирует соседей
Комбинированный, электрический или водяной: какой полотенцесушитель лучше для дома
Эти рулетики разлетаются быстрее омлета: завтрак, который удивляет с первого укуса
Не крона кормит дерево, а земля у пяток: главный акцент сада скрыт вокруг ствола
Хотели стиль, а получили музей антитрендов: устаревшие решения, которые пора забыть
Даже под холодным ветром сад остаётся нарядным: эти цветы делают участок ярче лета
Секрет сияющей ванны за копейки: один хитрый трюк с кашицей избавит от налета навсегда
Забудьте про дешевый нюд: 5 идей дикого маникюра для тех, кто рожден править
Вас завалят допросами о семенах: эти цветы вызовут дикую зависть у каждого прохожего
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.