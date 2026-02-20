Крылья ангела на клумбе: родственник картофеля цветет так пышно, что завидуют все

Схизантус не зря называют "цветком-бабочкой" — его соцветия напоминают крылья экзотической орхидеи. Несмотря на эффектный внешний вид, растение остается достаточно неприхотливым и подходит даже для начинающих цветоводов. При правильной агротехнике оно цветет с июня до осени, украшая клумбы, кашпо и миксбордеры.

Фото: Pravda.ru by Анна Беспалова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цветение схизантуса

Особенности растения и условия выращивания

Схизантус относится к семейству Пасленовых, как томаты и картофель. В природе он встречается в Чили и Аргентине, поэтому в средней полосе выращивается как однолетник. Высота кустов варьируется от 20 до 80 см в зависимости от сорта.

Цветки бывают розовыми, белыми, сиреневыми, красными и пестрыми, а перисто-рассеченные листья добавляют декоративности. Лучше всего растение чувствует себя на солнечном участке или в легкой полутени с хорошим дренажом. Низкорослые сорта подходят и для контейнерного выращивания на балконе.

"Для схизантуса критично отсутствие застоя воды: даже кратковременное переувлажнение может спровоцировать развитие грибковых инфекций, особенно в прохладную погоду", — отмечает фитопатолог, обозреватель Pravda.Ru.

Выращивание схизантуса из семян

Чтобы получить раннее цветение, семена высевают на рассаду в марте-апреле. Почвосмесь должна быть рыхлой и питательной, с добавлением перлита или листового перегноя. Семена распределяют по поверхности, слегка присыпают и накрывают пленкой.

Всходы появляются через 2-3 недели. После образования двух настоящих листьев сеянцы пикируют, а при высоте около 8 см прищипывают для лучшего кущения. В открытый грунт рассаду переносят в конце апреля или начале мая, после адаптации к солнцу и прохладному воздуху.

Важно не перекармливать рассаду азотом, чтобы кусты не наращивали лишнюю зелёную массу в ущерб цветению.

"Избыточное азотное питание делает побеги мягкими и снижает интенсивность цветения, поэтому в фазе бутонизации лучше переходить на сбалансированные комплексы с калием и фосфором", — поясняет агрохимик, обозреватель Pravda. Ru Роман Едигаров.

Уход в открытом грунте

Посадочные лунки располагают на расстоянии 20-50 см в зависимости от высоты сорта. Схизантус нуждается в регулярном умеренном поливе: пересыхание почвы негативно сказывается на цветении. В жару полезно легкое дождевание.

Подкормки проводят с фазы бутонизации до конца цветения комплексными минеральными удобрениями. Увядшие соцветия удаляют, чтобы стимулировать образование новых бутонов.

Растение может поражаться антракнозом, корневой и серой гнилью, а также фитофторой. Для профилактики важно соблюдать режим полива, не загущать посадки и своевременно использовать фунгициды при первых признаках болезни, сообщает "Огород.ru".

Популярные виды и сорта

Среди культурных видов выделяют схизантус Грэхема, перистый и визетонский. Последний чаще всего встречается в продаже в виде гибридных смесей.

Популярные сорта:

Magnum Hybrids — до 90 см, подходят для оранжерей.

Hit Parade и Star Parade — компактные, до 30 см, хороши для контейнеров.

Bouguet — около 20 см, подходит для клумб.

Angel Wings — до 45 см, отличается обильным цветением.

Серия Atlantis — компактные сорта для кашпо и балконов.

Клумба или контейнер

Выбор формата посадки зависит от задач цветовода.

Клумба позволяет создать яркий акцент в миксбордере.

Контейнеры удобны для балкона или террасы.

В открытом грунте растения достигают большей высоты.

В кашпо проще контролировать полив и дренаж.

Преимущества и недостатки выращивания

Перед посадкой стоит учитывать особенности культуры.

Преимущества:

продолжительное цветение с июня по сентябрь;

разнообразие окрасок и форм;

подходит для срезки и букетов;

привлекает пчел и бабочек.

Недостатки:

чувствительность к застою влаги;

риск грибковых заболеваний;

требует регулярных подкормок.

Советы для пышного цветения

Выберите солнечный участок с хорошим дренажем.

Высевайте семена на рассаду в марте-апреле.

Соблюдайте расстояние между кустами при высадке.

Регулярно удаляйте увядшие соцветия и подкармливайте растение.

Популярные вопросы

Можно ли выращивать в квартире

Да, низкорослые сорта подходят для горшков и кашпо.

Когда начинается цветение

Обычно с июня и продолжается до сентября.

Нужно ли прищипывать рассаду

Да, для формирования более кустистой формы.