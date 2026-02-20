Крылья ангела на клумбе: родственник картофеля цветет так пышно, что завидуют все

Схизантус не зря называют "цветком-бабочкой" — его соцветия напоминают крылья экзотической орхидеи. Несмотря на эффектный внешний вид, растение остается достаточно неприхотливым и подходит даже для начинающих цветоводов. При правильной агротехнике оно цветет с июня до осени, украшая клумбы, кашпо и миксбордеры.
Схизантус относится к семейству Пасленовых, как томаты и картофель. В природе он встречается в Чили и Аргентине, поэтому в средней полосе выращивается как однолетник. Высота кустов варьируется от 20 до 80 см в зависимости от сорта.
Цветки бывают розовыми, белыми, сиреневыми, красными и пестрыми, а перисто-рассеченные листья добавляют декоративности. Лучше всего растение чувствует себя на солнечном участке или в легкой полутени с хорошим дренажом. Низкорослые сорта подходят и для контейнерного выращивания на балконе.
"Для схизантуса критично отсутствие застоя воды: даже кратковременное переувлажнение может спровоцировать развитие грибковых инфекций, особенно в прохладную погоду", — отмечает фитопатолог, обозреватель Pravda.Ru.
Чтобы получить раннее цветение, семена высевают на рассаду в марте-апреле. Почвосмесь должна быть рыхлой и питательной, с добавлением перлита или листового перегноя. Семена распределяют по поверхности, слегка присыпают и накрывают пленкой.
Всходы появляются через 2-3 недели. После образования двух настоящих листьев сеянцы пикируют, а при высоте около 8 см прищипывают для лучшего кущения. В открытый грунт рассаду переносят в конце апреля или начале мая, после адаптации к солнцу и прохладному воздуху.
Важно не перекармливать рассаду азотом, чтобы кусты не наращивали лишнюю зелёную массу в ущерб цветению.
"Избыточное азотное питание делает побеги мягкими и снижает интенсивность цветения, поэтому в фазе бутонизации лучше переходить на сбалансированные комплексы с калием и фосфором", — поясняет агрохимик, обозреватель Pravda. Ru Роман Едигаров.
Посадочные лунки располагают на расстоянии 20-50 см в зависимости от высоты сорта. Схизантус нуждается в регулярном умеренном поливе: пересыхание почвы негативно сказывается на цветении. В жару полезно легкое дождевание.
Подкормки проводят с фазы бутонизации до конца цветения комплексными минеральными удобрениями. Увядшие соцветия удаляют, чтобы стимулировать образование новых бутонов.
Растение может поражаться антракнозом, корневой и серой гнилью, а также фитофторой. Для профилактики важно соблюдать режим полива, не загущать посадки и своевременно использовать фунгициды при первых признаках болезни, сообщает "Огород.ru".
Среди культурных видов выделяют схизантус Грэхема, перистый и визетонский. Последний чаще всего встречается в продаже в виде гибридных смесей.
