Ведра огурцов без парника: сорт-убийца конкурентов, который завалит вас урожаем

С выбором огурцов для грядки лучше не спешить, особенно если хочется собрать урожай без горечи и постоянных укрытий. Некоторые гибриды способны давать плоды стабильно и обильно даже в открытом грунте. Один из таких вариантов — раннеспелый партенокарпический огурец "Щедрик".
"Щедрик" относится к раннеспелым огурцам: первые корнишоны появляются уже через 45-48 дней после посадки. В каждом узле формируется от 5 до 8 завязей, что напрямую влияет на урожайность. С одного куста можно получить до 7 килограммов плодов при правильной агротехнике.
Огурцы имеют классическую форму с бугорками и белым опушением. Вкус сладкий, без характерной горечи, что особенно важно для свежих салатов и заготовок. Плоды подходят для маринования и традиционного бочкового посола.
Гибрид демонстрирует устойчивость к настоящей и ложной мучнистой росе, а также к корневым гнилям. Это снижает потребность в частых обработках и упрощает уход.
Растения успешно выращиваются как в теплице, так и в открытом грунте без обязательного укрытия. Партенокарпическая особенность позволяет получать завязи без участия насекомых.
Для получения раннего урожая семена высевают на рассаду в конце апреля. В открытый грунт растения переносят в конце мая или начале июня, когда сформируются 3-4 настоящих листа.
При прямом посеве в грядку оптимальный срок — середина мая. Расстояние между растениями — около 50x50 сантиметров, чтобы кусты получали достаточно света и питания.
Важно учитывать и структуру почвы. Огурцы предпочитают легкий, воздухопроницаемый грунт с достаточным количеством органики, сообщает "Наша газета: Новороссийск".
"Плотные и переувлажненные почвы создают риск развития корневых гнилей даже у устойчивых гибридов, поэтому рыхление и умеренный полив — ключ к стабильной урожайности", — подчеркивает фитопатолог, обозреватель Pravda.Ru Наталья Дроздова.
Выбор типа огурца влияет на стабильность урожая.
Перед посадкой стоит оценить особенности культуры.
Обращайте внимание на срок созревания, устойчивость к болезням и тип опыления.
Урожай можно собирать непрерывно до конца лета.
В большинстве регионов гибрид успешно растет без дополнительного укрытия.
