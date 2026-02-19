Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Семёнова

Считали бесполезным, а он богат инулином и витаминами: сорняк, который лечит и кормит

Лопух часто считают обычным сорняком и без сожаления вырывают с участка. Его цепкие "репейники" раздражают, а само название давно стало нарицательным. Между тем это растение обладает ценными лечебными свойствами, применяется в косметологии и даже используется в кулинарии. Об этом рассказывает автор публикации на портале Botanichka.

Какие виды лопуха обладают лечебными свойствами

Род Лопух (Arctium) насчитывает около двух десятков видов, но лекарственное значение имеют прежде всего лопух большой (Arctium lappa), лопух войлочный (Arctium tomentosum) и лопух малый (Arctium minus). Это двулетние травянистые растения с крупными листьями и характерными шаровидными соцветиями с крючками, благодаря которым семена распространяются на большие расстояния.

Лопух
Фото: commons.wikimedia.org by Christian Fischer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лопух

Для медицинских целей чаще всего используют корни растений первого года жизни. Они сочные, мясистые и богаты инулином, дубильными веществами, жирными кислотами и витаминами. Листья содержат витамин С и каротин, а семена применяются в народной практике при ряде состояний.

Корни второго года становятся грубыми и волокнистыми, поэтому для заготовки не подходят. Сырьё сушат и хранят до пяти лет, соблюдая условия сухости и проветривания.

Лопух в народной медицине

В народной медицине корень лопуха традиционно применяют как мочегонное и потогонное средство. Отвары используют при заболеваниях мочевыделительной системы, нарушениях обмена веществ, кожных проблемах.

При ревматизме корень нередко сочетают с девясилом, а при экземе и зуде отвары применяют наружно в виде компрессов. Семена рекомендуют при хронических запорах, листья — при ранах, воспалениях и ушибах.

Важно учитывать противопоказания. Препараты из лопуха не применяют при беременности, кормлении грудью и индивидуальной непереносимости. Перед использованием необходимо проконсультироваться с врачом.

Лопух в косметологии

Одним из самых известных средств является репейное масло — экстракт корней на оливковом или миндальном масле. Его используют для укрепления волос, борьбы с перхотью и сухостью кожи головы.

Масляные обёртывания стимулируют рост волос, а добавление ромашки или экстракта красного перца усиливает эффект. Репейное масло применяют и для ухода за ресницами, а также для смягчения кожи тела.

Сок и измельчённые листья используют при воспалениях кожи. Экстракты лопуха входят в состав кремов, шампуней и солнцезащитных средств.

Использование лопуха в кулинарии

Корни лопуха съедобны. Их отваривают, обжаривают в масле, добавляют в кляр или маринуют как гарнир к мясным блюдам. Из сушёных корней получают муку для оладий или каш.

В Японии и Китае лопух выращивают как овощную культуру. Молодые листья подходят для весенних салатов и супов. Корень можно использовать как заменитель кофе: его сушат, обжаривают до побурения и заваривают как напиток.

Интересен и вариант повидла из корня с добавлением кислых ягод или яблок. Такое сочетание позволяет получить оригинальный вкус без излишней сладости.

Применение в ветеринарии и защите растений

В ветеринарной практике лопух используют благодаря его мочегонным и противовоспалительным свойствам. Отвары и мази применяют при кожных проблемах и нарушениях пищеварения у животных.

Настой листьев помогает отпугивать вредителей — например, капустную белянку или тлю. Опрыскивание растений таким раствором проводят несколько раз за сезон.

Сравнение: лопух как сорняк и как полезное растение

Лопух воспринимается двояко.

Как сорняк — быстро разрастается, засоряет участок, цепляется к одежде и шерсти животных.

Как лекарственное растение — используется в фитотерапии, косметике и ветеринарии.

Как пищевой продукт — применяется в салатах, супах и гарнирах в разных странах.

Таким образом, многое зависит от отношения к растению и целей его использования.

Плюсы и минусы применения лопуха

Перед использованием стоит оценить преимущества и ограничения.

Плюсы:

  • натуральное растительное сырьё;
  • богатый состав (инулин, витамины, дубильные вещества);
  • широкий спектр применения — от кулинарии до косметологии;
  • низкая токсичность при правильном использовании.

Минусы:

  • возможная индивидуальная непереносимость;
  • противопоказания при беременности и лактации;
  • необходимость консультации врача при лечении заболеваний.

Советы по заготовке и применению лопуха

Заготавливайте корни осенью или ранней весной у растений первого года жизни.

Не мойте корни водой — очищайте щёткой и сушите в проветриваемом помещении.

Храните сырьё в сухом месте до пяти лет.

Используйте только проверенные рецепты и соблюдайте дозировку.

Перед лечебным применением проконсультируйтесь со специалистом.

Популярные вопросы о лопухе

Какие виды лопуха считаются лечебными?
Наиболее известны лопух большой, войлочный и малый — именно их корни используют в фитотерапии.

Можно ли есть лопух?
Да, съедобны корни и молодые листья. Их варят, жарят, добавляют в супы и салаты.

Помогает ли репейное масло для волос?
Репейное масло традиционно используют для укрепления волос и ухода за кожей головы.

