Считали бесполезным, а он богат инулином и витаминами: сорняк, который лечит и кормит

Какие виды лопуха обладают лечебными свойствами

Род Лопух (Arctium) насчитывает около двух десятков видов, но лекарственное значение имеют прежде всего лопух большой (Arctium lappa), лопух войлочный (Arctium tomentosum) и лопух малый (Arctium minus). Это двулетние травянистые растения с крупными листьями и характерными шаровидными соцветиями с крючками, благодаря которым семена распространяются на большие расстояния.

Фото: commons.wikimedia.org by Christian Fischer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лопух

Для медицинских целей чаще всего используют корни растений первого года жизни. Они сочные, мясистые и богаты инулином, дубильными веществами, жирными кислотами и витаминами. Листья содержат витамин С и каротин, а семена применяются в народной практике при ряде состояний.

Корни второго года становятся грубыми и волокнистыми, поэтому для заготовки не подходят. Сырьё сушат и хранят до пяти лет, соблюдая условия сухости и проветривания.

Лопух в народной медицине

В народной медицине корень лопуха традиционно применяют как мочегонное и потогонное средство. Отвары используют при заболеваниях мочевыделительной системы, нарушениях обмена веществ, кожных проблемах.

При ревматизме корень нередко сочетают с девясилом, а при экземе и зуде отвары применяют наружно в виде компрессов. Семена рекомендуют при хронических запорах, листья — при ранах, воспалениях и ушибах.

Важно учитывать противопоказания. Препараты из лопуха не применяют при беременности, кормлении грудью и индивидуальной непереносимости. Перед использованием необходимо проконсультироваться с врачом.

Лопух в косметологии

Одним из самых известных средств является репейное масло — экстракт корней на оливковом или миндальном масле. Его используют для укрепления волос, борьбы с перхотью и сухостью кожи головы.

Масляные обёртывания стимулируют рост волос, а добавление ромашки или экстракта красного перца усиливает эффект. Репейное масло применяют и для ухода за ресницами, а также для смягчения кожи тела.

Сок и измельчённые листья используют при воспалениях кожи. Экстракты лопуха входят в состав кремов, шампуней и солнцезащитных средств.

Использование лопуха в кулинарии

Корни лопуха съедобны. Их отваривают, обжаривают в масле, добавляют в кляр или маринуют как гарнир к мясным блюдам. Из сушёных корней получают муку для оладий или каш.

В Японии и Китае лопух выращивают как овощную культуру. Молодые листья подходят для весенних салатов и супов. Корень можно использовать как заменитель кофе: его сушат, обжаривают до побурения и заваривают как напиток.

Интересен и вариант повидла из корня с добавлением кислых ягод или яблок. Такое сочетание позволяет получить оригинальный вкус без излишней сладости.

Применение в ветеринарии и защите растений

В ветеринарной практике лопух используют благодаря его мочегонным и противовоспалительным свойствам. Отвары и мази применяют при кожных проблемах и нарушениях пищеварения у животных.

Настой листьев помогает отпугивать вредителей — например, капустную белянку или тлю. Опрыскивание растений таким раствором проводят несколько раз за сезон.

Сравнение: лопух как сорняк и как полезное растение

Лопух воспринимается двояко.

Как сорняк — быстро разрастается, засоряет участок, цепляется к одежде и шерсти животных.

Как лекарственное растение — используется в фитотерапии, косметике и ветеринарии.

Как пищевой продукт — применяется в салатах, супах и гарнирах в разных странах.

Таким образом, многое зависит от отношения к растению и целей его использования.

Плюсы и минусы применения лопуха

Перед использованием стоит оценить преимущества и ограничения.

Плюсы:

натуральное растительное сырьё;

богатый состав (инулин, витамины, дубильные вещества);

широкий спектр применения — от кулинарии до косметологии;

низкая токсичность при правильном использовании.

Минусы:

возможная индивидуальная непереносимость;

противопоказания при беременности и лактации;

необходимость консультации врача при лечении заболеваний.

Советы по заготовке и применению лопуха

Заготавливайте корни осенью или ранней весной у растений первого года жизни.

Не мойте корни водой — очищайте щёткой и сушите в проветриваемом помещении.

Храните сырьё в сухом месте до пяти лет.

Используйте только проверенные рецепты и соблюдайте дозировку.

Перед лечебным применением проконсультируйтесь со специалистом.

Популярные вопросы о лопухе

Какие виды лопуха считаются лечебными?

Наиболее известны лопух большой, войлочный и малый — именно их корни используют в фитотерапии.

Можно ли есть лопух?

Да, съедобны корни и молодые листья. Их варят, жарят, добавляют в супы и салаты.

Помогает ли репейное масло для волос?

Репейное масло традиционно используют для укрепления волос и ухода за кожей головы.