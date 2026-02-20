Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Семёнова

Забудьте про штык лопаты: белорусский метод даст урожай, который шокирует соседей

Садоводство

В феврале огородники уже продумывают стратегию будущего урожая картофеля. Один из нестандартных методов предлагает отказаться от глубокой посадки и разместить клубни почти у поверхности. Такой подход позволяет земле быстрее прогреть семенной материал и ускорить старт роста.

Фото: Pravda.ru by Ольга Семёнова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
В чем суть белорусского метода

Традиционно картофель заглубляют на 10-15 сантиметров, однако в белорусской агротехнике клубни размещают в бороздках всего 5-7 сантиметров глубиной. Весной верхний слой почвы прогревается быстрее, чем плотные и холодные нижние горизонты.

При глубокой посадке клубень долго находится в сырой и прохладной среде, расходуя запасы на выживание. В результате всходы появляются позже и формируют меньше столонов. Поверхностная схема позволяет направить ресурсы на активное развитие корней и завязей.

Подготовка грядки и посадочного материала

Успех метода начинается осенью. Участок глубоко перекапывают и вносят зрелый компост или перегной — это формирует плодородную основу. Весной повторную перекопку не проводят, чтобы сохранить структуру почвы и влагу, ограничиваясь легким рыхлением.

За месяц до высадки проводят яровизацию клубней. Картофель переносят в светлое помещение, добиваясь крепких ростков длиной 2-3 сантиметра с зеленоватым или фиолетовым оттенком.

Посадка проходит в неглубокие борозды с расстоянием 30-35 см между клубнями и 60-70 см между рядами. Клубни укрывают не тяжелой землей, а смесью рыхлой почвы, компоста и древесной золы. Такая "подушка" быстро прогревается и обеспечивает доступ воздуха.

"При поверхностной посадке особенно важно, чтобы верхний слой почвы был структурным и не образовывал корку, иначе клубни могут испытывать дефицит кислорода", — считает почвовед, обозреватель Pravda.Ru Игорь Лыткин.

Роль окучивания и формирование гребня

Поверхностная посадка не отменяет окучивание, а делает его ключевым этапом ухода. Первый раз растения окучивают при высоте стеблей 10-15 см, формируя небольшой холмик.
Через две недели создают более высокий гребень. В этом рыхлом и насыщенном воздухом слое активно образуются столоны, на которых формируются новые клубни. Дополнительно гребень защищает урожай от позеленения и накопления соланина.

"Окучивание в этой схеме работает не только как защита от света, но и как способ стимулировать дополнительное образование столонов, что напрямую влияет на итоговую урожайность", — отмечает специалист по овощным культурам открытого грунта, обозреватель Pravda.Ru Алексей Данилов.

Где метод работает лучше всего

Технология особенно эффективна на тяжелых глинистых почвах и в низинах, где земля долго остается холодной и влажной. Поверхностная схема дает растениям преимущество по времени и помогает сократить период до всходов.
На легких песчаных почвах метод также применим, но требует контроля полива, так как верхний слой быстрее пересыхает. В регионах с коротким летом такой способ позволяет получить более ранний и стабильный урожай, сообщает Progorod43.

Поверхностная и глубокая посадка картофеля

Выбор схемы влияет на темпы роста и итоговую урожайность.

  • Поверхностная посадка обеспечивает быстрый прогрев клубней.
  • Глубокая посадка лучше защищает от заморозков, но задерживает всходы.
  • Поверхностный метод облегчает развитие столонов.
  • Классическая схема менее требовательна к поливу на легких почвах.

Советы по посадке картофеля

  • Осенью внесите компост или перегной и глубоко перекопайте участок.
  • Проведите яровизацию клубней за 3-4 недели до высадки.
  • Нарежьте борозды глубиной 5-7 см и соблюдайте интервалы между рядами.
  • Засыпайте клубни рыхлой смесью и вовремя окучивайте.

Популярные вопросы

Как выбрать семенной картофель

Отбирайте здоровые клубни среднего размера без повреждений.

Сколько раз нужно окучивать

Минимум два раза за сезон для формирования полноценного гребня.

Подходит ли метод для теплицы

Возможен при хорошем проветривании и контроле влажности.

Автор Ольга Семёнова
Ольга Семёнова — агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
