Анна Беспалова

Не крона кормит дерево, а земля у пяток: главный акцент сада скрыт вокруг ствола

Садоводство

Сад может выглядеть продуманным до мелочей, но именно детали вокруг стволов деревьев часто остаются без внимания. Между тем приствольный круг влияет не только на внешний вид участка, но и на здоровье корневой системы. Грамотно оформленная зона вокруг дерева помогает сохранить влагу, улучшить питание и создать аккуратный ландшафт.

Что такое приствольный круг и зачем он нужен

Приствольным кругом называют участок почвы вокруг ствола, который специально обрабатывают. Через эту зону корни получают воду и удобрение, поэтому состояние грунта напрямую влияет на рост дерева.

"Даже самая сильная крона не компенсирует проблем в прикорневой зоне: если почва уплотнена или пересыхает, дерево начинает терять устойчивость и иммунитет", — считает почвовед, обозреватель Pravda.Ru Игорь Лыткин.

Размер круга меняется по мере развития растения. В первые годы достаточно небольшой площади, но к пятилетнему возрасту диаметр зоны обычно сопоставим с кроной. Важно помнить, что перекопка должна быть неглубокой — примерно на половину штыка лопаты, чтобы не повредить корни.

Весной снег в этой зоне убирают для быстрого прогрева почвы, а при необходимости задержать цветение применяют мульчирование или утрамбовывание снега.

Основные способы оформления

Существует несколько популярных вариантов, которые можно комбинировать.

Черный пар

Это перекопанная и очищенная от сорняков почва. Метод подходит для молодых саженцев, когда важно направить питание именно к дереву. Обработку проводят 4-6 раз за сезон в зависимости от осадков.

Мульчирование

Мульча сохраняет влагу и подавляет сорняки. Для покрытия используют компост, кору, древесную стружку или хвою.

Компост считается наиболее полезным вариантом: он улучшает структуру почвы и одновременно работает как удобрение. Качественную органику можно получить и самостоятельно, соблюдая правила домашнего компостирования.

"Органическая мульча работает как естественный регулятор: она стабилизирует влажность, защищает почвенную биоту и постепенно повышает плодородие без резких скачков питания", — отмечает эксперт по органическому земледелию, обозреватель Pravda.Ru Владимир Трофимов.

Газон и травяное покрытие

Газон вокруг взрослых деревьев выглядит аккуратно. Однако рядом с молодыми стволами траву лучше подравнивать вручную, чтобы не повредить кору. Также следует учитывать, что злаки частично забирают питание из почвы.

Камень, бордюры и мощение

Бордюрный камень или кирпич помогают сохранить форму круга и предотвратить вымывание земли. При мощении важно оставить свободное пространство для доступа воздуха и влаги. Такой вариант подходит деревьям с глубокой корневой системой. 

Любой декоративный элемент у ствола должен не украшать, а дополнять природные процессы. Если нарушен воздухообмен, страдает всё дерево, каким бы красивым ни был дизайн. Об этом сообщает издание 6 соток.

Плюсы и возможные ошибки

Выбор оформления зависит от возраста дерева и условий участка.

Преимущества:

  • Улучшение доступа влаги и кислорода к корням.
  • Снижение количества сорняков.
  • Возможность создать аккуратный ландшафт.

Недостатки:

  • Неправильное мощение может нарушить воздухообмен.
  • Газон требует регулярного ухода.
  • Плотная укладка коры без подкормки способна вызвать дефицит азота.

Популярные вопросы о приствольных кругах

Как выбрать способ оформления?

Учитывайте возраст дерева, глубину корней и общий стиль сада.

Можно ли сажать цветы под деревом?

Да, если их корневая система неглубокая и они не конкурируют за питание.

Автор Анна Беспалова
Анна Беспалова — ландшафтный дизайнер частных садов, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
