Сергей Михеев

Вас завалят допросами о семенах: эти цветы вызовут дикую зависть у каждого прохожего

Садоводство

Однолетние георгины легко превращают обычную клумбу в яркий цветочный фейерверк. Эти растения быстро растут, долго цветут и отлично подходят даже тем, кто только начинает заниматься садоводством. Особенно эффектно смотрится сорт "Яркие помпоны" — с плотными шаровидными соцветиями и насыщенной палитрой оттенков.

Георгины в саду
Фото: Pravda.Ru by Сергей Михеев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Георгины в саду

Георгина Яркие помпоны: что это за сорт

Георгина — многолетнее растение из семейства Астровые, но чаще выращивается как однолетник из семян. Куст прямостоячий, слегка раскидистый, высотой до 100 см, с крепкими стеблями и ярко-зелёной листвой.

Главное украшение — плотные помпонные соцветия до 8 см разных оттенков (белых, жёлтых, розовых, красных, оранжевых и др.), благодаря чему растение отлично подходит для групповых посадок.

Цветёт с июля до заморозков.

Где лучше сажать и какие условия нужны

Георгины любят солнце и тепло, поэтому участок лучше выбирать открытый, но защищённый от сильного ветра. В тени цветение становится слабее, а куст вытягивается.

Почва должна быть рыхлой и плодородной, без застоя воды. Переувлажнение особенно опасно, потому что корни и будущие клубни могут загнивать. Оптимальная реакция грунта — нейтральная или слабощелочная. Если земля кислая, её заранее улучшают древесной золой, известью или доломитовой мукой.

Выращивание через рассаду

Самый надёжный способ получить раннее и обильное цветение — выращивать георгины рассадным методом. Обычно посев проводят с марта по апрель, а высадку на участок — только после окончания весенних заморозков.

При температуре почвы около 18°C всходы появляются через 7-14 дней, а при более тёплых условиях (+25…+27°C) ростки могут показаться уже через 4-6 дней.

Георгина зацветает примерно через 2-3 месяца после посева, поэтому важно не затягивать с посадкой.

Подготовка грунта для посева

Для рассады хорошо подходит питательная смесь, в которой есть и рыхлость, и запас полезных веществ. Часто используют такой состав:

  1. 40% дерновой земли

  2. 20% перегноя

  3. 20% торфа

  4. 20% песка

Чтобы почва была более воздушной, можно добавить перлит. Перед посадкой смесь желательно обеззаразить пропариванием или обработкой биопрепаратами.

Как правильно посеять семена

Для посадки удобно брать контейнеры высотой около 7 см. На дно кладут слой дренажа (например, мелкий керамзит), затем грунт и тонкий слой песка.

Семена раскладывают на расстоянии примерно 3 см, слегка присыпают торфом и увлажняют. После этого ёмкость накрывают плёнкой или крышкой, не забывая ежедневно проветривать.

После появления ростков рассаде нужен длинный световой день — до 16 часов, поэтому ранней весной часто используют фитолампы.

Пикировка и подготовка к высадке

Когда у сеянцев появляется третий настоящий лист, их пересаживают в отдельные стаканчики объёмом около 200 мл. Полив должен быть аккуратным, без переувлажнения, лучше из распылителя.

За две недели до высадки растения начинают закаливать: сначала выносят на улицу на 10-15 минут, затем постепенно увеличивают время. Это помогает георгинам легче перенести смену условий.

"Пикировка и закаливание — ключевые этапы для рассады: именно они помогают растению сформировать сильную корневую систему и избежать стресса после высадки", — считает консультант по сезонным работам в саду, обозреватель Pravda.RU Ирина Колесникова.

Высадка в открытый грунт

Высаживать георгины можно только тогда, когда минует угроза заморозков. Растения плохо переносят температуру ниже +5°C.

Расстояние между кустами зависит от высоты сорта:

  1. низкорослые — 25-50 см

  2. высокорослые — 60-70 см

При посадке стебель можно заглубить до семядольных листьев, так растение будет устойчивее и сформирует крепкую корневую систему.

Уход за георгинами летом

Уход за однолетними георгинами достаточно простой, но регулярный. Главное — соблюдать баланс между поливом и рыхлением.

Основные правила:

  1. Поливать умеренно, не допуская застоя воды.

  2. Рыхлить почву осторожно, особенно ближе к корням.

  3. Подкармливать минеральными комплексами раз в 10 дней.

  4. Удалять увядшие соцветия, чтобы стимулировать новое цветение.

Органические удобрения использовать не рекомендуется: они могут привести к избыточному росту зелени в ущерб цветам. Об этом сообщает semena.ru.

Где используют георгины Яркие помпоны

Эти цветы универсальны: они одинаково хорошо смотрятся на клумбах, в рабатках и в миксбордерах. Их часто высаживают группами, чтобы получить яркий цветовой акцент. Кроме того, помпонные георгины подходят для срезки — букеты получаются объёмными и праздничными.

Популярные вопросы о выращивании однолетних георгин

Когда лучше сеять георгины на рассаду?

Оптимальные сроки — с середины марта до начала апреля. Тогда растения успеют сформировать крепкий куст и зацветут уже летом.

Что лучше: семена или клубни?

Семена удобнее для тех, кто хочет быстро получить цветы без хранения посадочного материала. Клубни подходят для многолетних сортов, но требуют правильной зимовки.

