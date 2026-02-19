Февраль может стать отправной точкой для будущего урожая малины, если зима выдалась мягкой и малоснежной. В это время кусты находятся в покое, но почва уже способна принять мягкую подпитку без риска преждевременного пробуждения. Грамотный уход сейчас напрямую влияет на размер и качество летних ягод.
В феврале малине не нужна активная азотная подкормка или глубокая перекопка. Главная задача — поддержать корневую систему и улучшить структуру грунта, сохранив естественный ритм растения.
Зола остаётся самым безопасным вариантом. Её рассыпают по снегу или по талой земле вокруг кустов, формируя лёгкий калийно-фосфорный фон. Она укрепляет ткани растения и помогает снизить кислотность почвы.
"Даже небольшое количество золы в конце зимы создаёт мягкий питательный резерв, который растение использует весной без стрессового скачка роста", — считает почвовед, обозреватель Pravda.Ru Игорь Лыткин.
Перепревший компост или перегной раскладывают тонким слоем в приствольных кругах. За время таяния снега органика постепенно отдаёт питательные вещества и улучшает воздухообмен в верхнем слое почвы. Такой подход особенно важен после мягкой зимы, когда повышается риск выпревания корней.
В тёплых регионах допустимо аккуратно внести суперфосфат или сульфат калия без хлора, слегка заделав их в почву. Это помогает заложить цветочные почки и укрепить корневую систему, что в будущем отражается на урожайности.
Азотные удобрения — мочевина или аммиачная селитра — в этот период не применяются. Они стимулируют рост зелёной массы и могут спровоцировать преждевременное пробуждение почек, которые затем пострадают от возвратных морозов.
Не рекомендуется рыхлить или перекапывать землю по мерзлому либо переувлажнённому грунту. Поверхностные корни малины легко повредить, а нарушение структуры ухудшает аэрацию.
"В конце зимы важно не столько накормить кусты, сколько сохранить их физиологический покой. Любое резкое вмешательство ослабляет растения перед сезоном", — считает агрохимик, обозреватель Pravda.Ru Роман Едигаров.
Даже без серьёзных подкормок можно укрепить посадки.
Такая стратегия согласуется с принципами тайной жизни под снегом, где растения продолжают подготовку к весне даже в состоянии покоя.
Каждый вариант выполняет свою функцию. Зола корректирует кислотность и снабжает калием. Компост улучшает структуру почвы и повышает её влагоёмкость. Минеральные калийно-фосфорные смеси действуют быстрее, но требуют строгой дозировки.
Органика работает мягче и подходит для большинства дачных участков. Минеральные препараты целесообразны при подтверждённом дефиците элементов. Об этом сообщает PrimpressНовостей.
Ранняя забота о малине имеет очевидные преимущества.
Плюсы:
Минусы:
Предпочтение стоит отдавать золе или компосту, а минеральные смеси применять только при необходимости.
Достаточно тонкого слоя органики или небольшой дозы калийно-фосфорного препарата без хлора.
В конце зимы безопаснее использовать органические удобрения, так как они действуют мягко и постепенно.
Москва и Тегеран продвинулись в реализации проекта по поставкам российского газа в Исламскую Республику.