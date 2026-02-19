Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Екатерина Мартынова

Мороз трещит, а корни крепнут: зимний приём, который делает ягоды малины крупнее

Садоводство

Февраль может стать отправной точкой для будущего урожая малины, если зима выдалась мягкой и малоснежной. В это время кусты находятся в покое, но почва уже способна принять мягкую подпитку без риска преждевременного пробуждения. Грамотный уход сейчас напрямую влияет на размер и качество летних ягод.

Фото: Pravda.Ru by Екатерина Мартынова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Какие удобрения подойдут в конце зимы

В феврале малине не нужна активная азотная подкормка или глубокая перекопка. Главная задача — поддержать корневую систему и улучшить структуру грунта, сохранив естественный ритм растения.

Зола остаётся самым безопасным вариантом. Её рассыпают по снегу или по талой земле вокруг кустов, формируя лёгкий калийно-фосфорный фон. Она укрепляет ткани растения и помогает снизить кислотность почвы.

"Даже небольшое количество золы в конце зимы создаёт мягкий питательный резерв, который растение использует весной без стрессового скачка роста", — считает почвовед, обозреватель Pravda.Ru Игорь Лыткин.

Перепревший компост или перегной раскладывают тонким слоем в приствольных кругах. За время таяния снега органика постепенно отдаёт питательные вещества и улучшает воздухообмен в верхнем слое почвы. Такой подход особенно важен после мягкой зимы, когда повышается риск выпревания корней.

В тёплых регионах допустимо аккуратно внести суперфосфат или сульфат калия без хлора, слегка заделав их в почву. Это помогает заложить цветочные почки и укрепить корневую систему, что в будущем отражается на урожайности.

Чего избегать при февральском уходе

Азотные удобрения — мочевина или аммиачная селитра — в этот период не применяются. Они стимулируют рост зелёной массы и могут спровоцировать преждевременное пробуждение почек, которые затем пострадают от возвратных морозов.

Не рекомендуется рыхлить или перекапывать землю по мерзлому либо переувлажнённому грунту. Поверхностные корни малины легко повредить, а нарушение структуры ухудшает аэрацию.

"В конце зимы важно не столько накормить кусты, сколько сохранить их физиологический покой. Любое резкое вмешательство ослабляет растения перед сезоном", — считает агрохимик, обозреватель Pravda.Ru Роман Едигаров.

Небольшие зимние приёмы для будущего урожая

Даже без серьёзных подкормок можно укрепить посадки.

  1. Подбросить снег к основанию кустов — это создаёт естественную теплоизоляцию и обеспечивает постепенное увлажнение.
  2. Аккуратно стряхнуть тяжёлый мокрый снег, чтобы ветви не ломались.
  3. Наметьте весеннюю обрезку, убрав старые и загущающие побеги.

Такая стратегия согласуется с принципами тайной жизни под снегом, где растения продолжают подготовку к весне даже в состоянии покоя.

Зола, компост или минеральные удобрения

Каждый вариант выполняет свою функцию. Зола корректирует кислотность и снабжает калием. Компост улучшает структуру почвы и повышает её влагоёмкость. Минеральные калийно-фосфорные смеси действуют быстрее, но требуют строгой дозировки.

Органика работает мягче и подходит для большинства дачных участков. Минеральные препараты целесообразны при подтверждённом дефиците элементов.

Плюсы и минусы февральской подкормки

Ранняя забота о малине имеет очевидные преимущества.

Плюсы:

  • Постепенное питание без перегрузки корней.
  • Улучшение структуры почвы.
  • Повышение устойчивости к весенним стрессам.

Минусы:

  • Нельзя применять азот.
  • Необходим учёт погодных условий.
  • При избыточных дозах возможен дисбаланс питания.

Советы по уходу за малиной в конце зимы

  1. Осмотрите кусты и оцените влажность почвы.
  2. Используйте золу или перепревший перегной умеренно.
  3. Избегайте глубокой обработки грунта.
  4. Планируйте весеннюю обрезку заранее.

Популярные вопросы о февральской подкормке малины

Как выбрать удобрение для малины в феврале?

Предпочтение стоит отдавать золе или компосту, а минеральные смеси применять только при необходимости.

Сколько удобрения вносить?

Достаточно тонкого слоя органики или небольшой дозы калийно-фосфорного препарата без хлора.

Что лучше — органика или минеральные составы?

В конце зимы безопаснее использовать органические удобрения, так как они действуют мягко и постепенно.

Автор Екатерина Мартынова
Екатерина Мартынова — специалист по ягодным культурам, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
