Муравьи убегут к соседям: копеечная смесь душит вредителей за считанные минуты

Каждому, кто выращивает ягоды и цветы, знакома ситуация, когда молодые побеги смородины скручиваются под натиском тли, а завязи клубники поражаются трипсом, превращая будущий урожай в сухие "бронзовые" мумии. К счастью, существуют народные средства, которые могут оказаться эффективнее химических препаратов. Одно из таких открытий — простая смесь на основе молочной сыворотки и нашатырного спирта.

Фото: Pravda.Ru by Роман Едигаров, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Опрыскивание растений от тли

В этой статье мы рассмотрим, как приготовить и применять это средство, а также обсудим его преимущества и недостатки. Узнайте, как защитить свой сад от вредителей, используя простые и безопасные методы.

Как было сделано открытие

История этого рецепта началась почти случайно. Обработав клубничные грядки от трипса, садовод решил не выливать остатки раствора, а использовать их на кустах смородины, где вовсю хозяйничала тля. Заодно средство попало и на розы, чьи бутоны были облеплены вредителями. Это стало началом нового способа борьбы с вредителями.

Обработку провели тщательно, промывая каждый скрученный лист и разворачивая их вручную, чтобы раствор проник во все укромные места. Результат стал заметен уже на следующий день: взрослые особи тли потеряли активность и осыпались с побегов при легком прикосновении, а муравьи, которые обычно сопровождают тлю, исчезли. Побеги стали чистыми.

На клубнике трипсы, застигнутые опрыскиванием, замерли на цветках. Конечно, со временем появятся новые вредители, но такая обработка позволяет выиграть важное время для спокойного формирования и созревания ягод. Узнайте больше о сливе, которая также подвержена болезням.

Состав и приготовление средства

Рецепт смеси прост и доступен. Вам потребуется минимум усилий, чтобы приготовить этот раствор. Компоненты легко найти в ближайшем магазине.

На 10 литров воды потребуется:

1 литр молочной сыворотки;

1-2 столовые ложки аптечного нашатырного спирта (10%-ный раствор аммиака).

Опрыскивать растения рекомендуется ближе к вечеру — так раствор дольше сохраняется на листьях.

Принцип действия

В основе эффекта лежит сочетание физического и легкого биохимического воздействия. Опрыскивание является отличным способом ухода за растениями. Важно правильно подобрать время для обработки.

Нашатырь в кислой среде сыворотки частично вступает в реакцию с молочной кислотой, образуя лактат аммония — легкоусвояемое азотное удобрение. Однако главный механизм работы иной. При опрыскивании раствор создает на листьях и побегах тонкую, почти незаметную пленку. О том, как правильно ухаживать за растениями, можно узнать здесь.

Преимущества метода

Рассмотрим положительные стороны данного метода борьбы с вредителями.

Безопасность. Средство не обжигает листья даже в жаркую погоду — это проверено на чувствительных культурах, таких как розы. При работе не требуется специальная защита: раствор имеет легкую горчинку, но нетоксичен. Как правильно защищать растения зимой.

Возможность частого применения. Поскольку у вредителей не вырабатывается резистентность к механическому воздействию, обработки можно повторять так часто, как это необходимо. Эффективность средства подтверждают многочисленные отзывы садоводов.

Есть ли недостатки

Главный минус вытекает из самого принципа действия: средство не обладает пролонгированным эффектом. Оно уничтожает только тех вредителей, которые находятся на растениях в момент обработки. Новые поколения могут появиться уже через несколько дней. Поэтому метод требует регулярного мониторинга состояния растений и повторных опрыскиваний при необходимости. Это не системный инсектицид, который защищает на недели вперед, зато полностью исключает риск накопления токсинов в урожае.

"Применение сыворотки с нашатырным спиртом — это отличный пример того, как можно использовать природные компоненты для защиты растений. Важно помнить о регулярности обработок, чтобы поддерживать эффект", — в беседе с Pravda.Ru в разговоре с Pravda.Ru поделилась специалист по защите растений Андрей Зорин.

Рекомендации по применению

Лучшее время для обработки — вечерние часы, когда спадает жара и снижается активность солнца. Как правильно выбрать цветы.

Опрыскивать растения нужно тщательно, уделяя внимание нижней стороне листьев, молодым побегам и цветочным бутонам — именно там чаще всего прячутся вредители.

Параметр Значение Сыворотка 1 литр Нашатырный спирт 1-2 ст. ложки Вода 10 литров

Многие садоводы успешно используют этот метод в течение всего сезона, чередуя его с другими натуральными средствами, например, зольным настоем, сообщает портал Pro Город.

"Важно помнить о безопасности при использовании любых средств для обработки растений. Этот метод привлекателен своей экологичностью и отсутствием токсичности", — в беседе с Pravda.Ru в разговоре с Pravda.Ru поделилась специалист по ягодным культурам Екатерина Мартынова.

Ответы на популярные вопросы

Как часто нужно проводить обработки

Обработки рекомендуется проводить по мере появления вредителей, обычно раз в 7-10 дней. Важно регулярно осматривать растения.

Безопасно ли это для полезных насекомых

Да, средство безопасно для полезных насекомых, если не попадает на них напрямую. Пленка, образующаяся на листьях, не вредит пчелам и другим опылителям.

Можно ли использовать это средство на плодовых деревьях

Да, средство подходит для обработки плодовых деревьев, но следует быть осторожным с концентрацией нашатырного спирта, чтобы не повредить листья.

"Этот метод подходит для многих растений, но всегда стоит проверить реакцию на небольшом участке перед полной обработкой", — в беседе с Pravda.Ru в разговоре с Pravda.Ru поделилась агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Читайте также