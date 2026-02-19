Малиновый взрыв на даче: 7 секретов, от которых кусты будут ломиться до заморозков

Малина вроде бы растет сама по себе. Посадил, поливаешь иногда, а она все равно дает ягоды. Но есть огромная разница между "просто растет" и "завалила урожаем так, что раздавать соседям надоело".

Фото: Pravda.Ru by Екатерина Мартынова is licensed under publiс domain Куст крупной малины

Секрет не в магии, а в простых действиях. Если кустарник получит всё необходимое, вы будете собирать ягоды ведрами. Вот что нужно делать, чтобы малина ломилась от плодов.

Солнце и вода — основа основ

Малина — солнечная ягода. Чем больше света, тем слаще и крупнее плоды. Легкую полутень в утренние часы она переживет, но в тени урожая не ждите.

С поливом тоньше: пересыхания грунта допускать нельзя, но и болото в малиннике разводить не стоит. Золотая середина — умеренно влажная почва без застоя воды.

"Солнечный свет критически важен для малины, так как он обеспечивает фотосинтез, необходимый для роста и плодоношения. Недостаток света приведет к снижению урожайности", — в беседе с Pravda.Ru поделился специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Мульча спасет от жары

Чтобы влага не уходила, а корни не перегревались, мульчируем почву. Опилки, солома, торф, навоз, сорняки после прополки — всё в дело. Слой мульчи сохранит воду, притормозит сорняки и даст дополнительное питание.

Использование мульчи — один из ключевых аспектов ухода за малиной. Понимание того, как правильно мульчировать, поможет улучшить рост и урожайность.

Шпалеры с первого года

Это самый недооцененный прием. Если подвязать малину на шпалеры, она получает больше света, лучше проветривается и начинает плодить в 6-8 раз активнее.

Не ленитесь ставить опоры с первого года. Кусты не полегают, ягоды не касаются земли, собирать — одно удовольствие.

Применение шпалер — это отличный способ увеличить урожайность малины. Этот метод имеет значительные преимущества, особенно при организации садового пространства.

Подкормки по расписанию

Если перед посадкой вы внесли перегной или компост, малина будет сыта пару лет. Если нет — придется кормить.

Вот примерная схема:

Весной — зола и азотные удобрения (для роста побегов).

В начале лета — комплексные удобрения (для завязи).

Осенью — куриный помет или перепревший навоз (для сил на следующий год).

Торф можно в любой сезон — он структурирует почву.

"Правильные подкормки — залог обильного урожая малины. Важно соблюдать баланс и не переусердствовать с удобрениями, чтобы не навредить растению", — в беседе с Pravda.Ru рассказал агрохимик Роман Эдигаров.

Безжалостная обрезка лишнего

Малина имеет привычку дичать. Запустишь — и через пару лет это уже непролазные джунгли с мелкими ягодами.

Лишнюю молодую поросль удаляем обязательно. Но важный нюанс: не вытягивайте побеги из земли и не откапывайте! Их нужно подрезать острой лопатой на глубине 3-5 см. Тогда корни соседних кустов не травмируются, а поросль не лезет снова.

Защита от вредителей без химии

Профилактика лучше лечения. Используйте народные средства или биопрепараты. Обрабатывайте малину до цветения и после сбора урожая. Это сохранит ягоды здоровыми.

Параметр Значение Освещение Солнечное место Полив Умеренный, без застоя воды Мульчирование Обязательно для сохранения влаги

Уборка после сбора

Как только отплодоносили — сразу вырезаем старые ветви под корень. Они уже не нужны, только загущают куст и мешают молодым побегам развиваться, пишет новостной портал.

Обрезайте старые ветви малины сразу после плодоношения, чтобы стимулировать рост новых побегов, сообщает "Наша газета".

"Регулярная обрезка и правильный уход за малиной обеспечивают обильный урожай из года в год", — в беседе с Pravda.Ru поделилась специалист по ягодным культурам Екатерина Мартынова.

Ответы на популярные вопросы о малине

Какие удобрения лучше всего подходят для малины

Для малины подойдут как органические, так и минеральные удобрения. Весной предпочтительны азотные (для роста побегов), в начале лета — комплексные (для завязи), а осенью — органические, такие как куриный помет или перепревший навоз (для подготовки к следующему сезону).

Как часто нужно поливать малину

Полив малины должен быть умеренным. Важно избегать как пересыхания почвы, так и застоя воды. Ориентируйтесь на влажность грунта — он должен быть слегка влажным.

Когда лучше всего обрезать малину

Обрезку малины лучше всего проводить после сбора урожая, вырезая старые ветви под корень. Это стимулирует рост новых побегов и обеспечивает здоровый урожай в следующем году.

