Екатерина Мартынова

Малиновый взрыв на даче: 7 секретов, от которых кусты будут ломиться до заморозков

Садоводство

Малина вроде бы растет сама по себе. Посадил, поливаешь иногда, а она все равно дает ягоды. Но есть огромная разница между "просто растет" и "завалила урожаем так, что раздавать соседям надоело".

Куст крупной малины
Фото: Pravda.Ru by Екатерина Мартынова is licensed under publiс domain
Секрет не в магии, а в простых действиях. Если кустарник получит всё необходимое, вы будете собирать ягоды ведрами. Вот что нужно делать, чтобы малина ломилась от плодов.

Солнце и вода — основа основ

Малина — солнечная ягода. Чем больше света, тем слаще и крупнее плоды. Легкую полутень в утренние часы она переживет, но в тени урожая не ждите.

С поливом тоньше: пересыхания грунта допускать нельзя, но и болото в малиннике разводить не стоит. Золотая середина — умеренно влажная почва без застоя воды.

"Солнечный свет критически важен для малины, так как он обеспечивает фотосинтез, необходимый для роста и плодоношения. Недостаток света приведет к снижению урожайности", — в беседе с Pravda.Ru в разговоре с Pravda. Ru поделился специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Мульча спасет от жары

Чтобы влага не уходила, а корни не перегревались, мульчируем почву. Опилки, солома, торф, навоз, сорняки после прополки — всё в дело. Слой мульчи сохранит воду, притормозит сорняки и даст дополнительное питание.

Использование мульчи — один из ключевых аспектов ухода за малиной. Понимание того, как правильно мульчировать, поможет улучшить рост и урожайность. Подробнее об улучшении почвы можно прочитать в статье Горсть гущи — и кактус меняется до неузнаваемости: почва поднимает тихий бунт.

Шпалеры с первого года

Это самый недооцененный прием. Если подвязать малину на шпалеры, она получает больше света, лучше проветривается и начинает плодить в 6-8 раз активнее.

Не ленитесь ставить опоры с первого года. Кусты не полегают, ягоды не касаются земли, собирать — одно удовольствие.

Применение шпалер — это отличный способ увеличить урожайность малины. Этот метод имеет значительные преимущества, особенно при организации садового пространства. Можно узнать больше о планировке сада от ландшафтного дизайнера Анны Беспаловой.

Подкормки по расписанию

Если перед посадкой вы внесли перегной или компост, малина будет сыта пару лет. Если нет — придется кормить.

Вот примерная схема:

  • Весной — зола и азотные удобрения (для роста побегов).
  • В начале лета — комплексные удобрения (для завязи).
  • Осенью — куриный помет или перепревший навоз (для сил на следующий год).
  • Торф можно в любой сезон — он структурирует почву.

"Правильные подкормки — залог обильного урожая малины. Важно соблюдать баланс и не переусердствовать с удобрениями, чтобы не навредить растению", — в беседе с Pravda. Ru в разговоре с Pravda.Ru рассказал агрохимик Роман Эдигаров.

Безжалостная обрезка лишнего

Малина имеет привычку дичать. Запустишь — и через пару лет это уже непролазные джунгли с мелкими ягодами.

Лишнюю молодую поросль удаляем обязательно. Но важный нюанс: не вытягивайте побеги из земли и не откапывайте! Их нужно подрезать острой лопатой на глубине 3-5 см. Тогда корни соседних кустов не травмируются, а поросль не лезет снова.

Защита от вредителей без химии

Профилактика лучше лечения. Используйте народные средства или биопрепараты. Обрабатывайте малину до цветения и после сбора урожая. Это сохранит ягоды здоровыми.

Параметр Значение
Освещение Солнечное место
Полив Умеренный, без застоя воды
Мульчирование Обязательно для сохранения влаги

Уборка после сбора

Как только отплодоносили — сразу вырезаем старые ветви под корень. Они уже не нужны, только загущают куст и мешают молодым побегам развиваться, пишет новостной портал.

Обрезайте старые ветви малины сразу после плодоношения, чтобы стимулировать рост новых побегов, сообщает "Наша газета".

"Регулярная обрезка и правильный уход за малиной обеспечивают обильный урожай из года в год", — в беседе с Pravda. Ruв разговоре с Pravda.Ru поделилась специалист по ягодным культурам Екатерина Мартынова.

Ответы на популярные вопросы о малине

Какие удобрения лучше всего подходят для малины

Для малины подойдут как органические, так и минеральные удобрения. Весной предпочтительны азотные (для роста побегов), в начале лета — комплексные (для завязи), а осенью — органические, такие как куриный помет или перепревший навоз (для подготовки к следующему сезону).

Как часто нужно поливать малину

Полив малины должен быть умеренным. Важно избегать как пересыхания почвы, так и застоя воды. Ориентируйтесь на влажность грунта — он должен быть слегка влажным.

Когда лучше всего обрезать малину

Обрезку малины лучше всего проводить после сбора урожая, вырезая старые ветви под корень. Это стимулирует рост новых побегов и обеспечивает здоровый урожай в следующем году.

Экспертная проверка:
агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова
фитопатолог Наталья Дроздова
специалист по защите растений Андрей Зорин
Автор Екатерина Мартынова
Екатерина Мартынова — специалист по ягодным культурам, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
