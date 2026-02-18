Клубника со сливками на грядке: этот розовый помпон превратит дачу в элитный парк

Маргаритка "Тассо Стробери энд Крим" — это настоящий ювелирный шедевр в мире садовых цветов. Этот сорт выделяется среди собратьев уникальной двухцветной окраской: нежно-розовые лепестки с белыми кончиками создают эффект "клубники со сливками". Компактные кустики высотой всего 12 см увенчаны густомахровыми соцветиями-помпонами, которые превращают обычную клумбу в изысканный викторианский сад.

Фото: Pravda.ru by Сергей Михеев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Розовые помпонные маргаритки

Данная культура относится к категории двулетников, хотя при благоприятных условиях может вести себя как многолетник. Благодаря своей миниатюрности, "Тассо" идеально подходит для оформления бордюров, создания акцентов в альпинариях и выращивания в балконных контейнерах. Это растение не боится ранних заморозков и начинает радовать глаз уже в первой половине мая, когда основная масса садовых цветов еще только просыпается.

Для тех, кто хочет видеть свой осенний сад таким же ярким, как весенний, маргаритка станет отличным компаньоном для поздних злаков и астр. При правильном уходе цветение может продолжаться до глубокой осени, если лето выдалось не слишком знойным.

Правила выбора места и подготовка почвы

Для успешного выращивания сорта "Тассо Стробери энд Крим" необходимо учитывать биологические ритмы растения. Маргаритки предпочитают открытые солнечные участки, где соцветия раскрываются максимально полно и приобретают наиболее насыщенный оттенок. В полутени стебли могут немного вытянуться, а диаметр "помпонов" — уменьшиться до 3 см вместо положенных 4 см.

Почва должна быть легкой, суглинистой и хорошо дренированной. Застой воды в прикорневой зоне губителен, особенно в период таяния снега. Чтобы избежать выпревания розеток, опытные садоводы рекомендуют заранее продумать зимние работы по отводу лишней влаги с участка. Гумус, добавленный при перекопке, обеспечит растение питанием на весь сезон активного роста.

"Маргаритки крайне чувствительны к кислотности грунта. Оптимальный уровень pH должен быть нейтральным или слабокислым. Если почва слишком плотная, обязательно добавьте песок и качественный компост перед посадкой", — в беседе с Pravda.Ru объяснил почвовед Игорь Лыткин.

Важно помнить, что подготовка участка начинается задолго до того, как вы решите купить семена. Маргаритка — растение отзывчивое, и на подготовленном субстрате она способна давать самосев, который сохраняет сортовые признаки в первом поколении, позволяя саду обновляться естественным путем.

Технология посадки и выращивания

Посев семян на рассаду обычно проводят в конце июня или июле, если вы планируете увидеть цветение на следующий год. Однако современная агротехника позволяет высевать "Тассо" и ранней весной через рассаду. Глубина заделки семян минимальна — около 0,5 см, так как свет стимулирует прорастание. Оптимальная схема посадки на постоянное место — 15х15 см, что позволяет сформировать плотный цветочный ковер.

При высадке в открытый грунт важно следить за тем, чтобы центральная почка (сердечко) не была заглублена. Это критически важно для профилактики гнилей. Маргаритки отлично переносят пересадку даже в цветущем состоянии, что делает их незаменимыми инструментами в ландшафтном дизайне для быстрой маскировки пустых мест после отцветания луковичных.

Параметр Характеристика сорта Тип соцветия Помпонное, махровое Диаметр цветка 4 сантиметра Высота До 12 сантиметров Место посадки Солнце / Полутень

Если вы стремитесь к совершенству, можно сочетать маргаритки с низкорослыми овощными культурами в декоративном огороде. Например, яркий оранжевый томат на заднем плане создаст интересный контраст с нежно-розовой палитрой "Тассо".

Особенности ухода за маргариткой

Основной секрет долгого и пышного цветения — регулярный полив. При пересыхании почвы маргаритки быстро теряют махровость, а цветки мельчают. Однако не менее важно и дополнительное питание. В период формирования бутонов стоит использовать комплексные минеральные удобрения с преобладанием фосфора и калия.

Для сохранения опрятного вида растения необходимо своевременно удалять увядшие соцветия. Это не только улучшает эстетику, но и стимулирует растение к образованию новых бутонов, предотвращая ненужную трату сил на созревание семян. Такой подход позволяет продлить декоративный период до самых заморозков.

"Маргаритка Тассо очень вынослива, но в регионах с суровыми зимами без снега я рекомендую легкое укрытие лапником. Основная опасность — не мороз, а ледяная корка, которая ограничивает доступ кислорода к розетке", — рассказала в разговоре с Pravda.Ru консультант по сезонным работам в саду Ирина Колесникова.

Также следует обращать внимание на состояние листьев. В загущенных посадках при высокой влажности может появиться мучнистая роса. Для профилактики следует соблюдать дистанцию между растениями и обеспечивать хорошую вентиляцию приземного слоя воздуха, сообщает "Умный огород".

"Чтобы маргаритки не поражались грибковыми заболеваниями, поливайте их строго под корень, избегая попадания воды на листья в вечернее время. Если заметили белый налет, сразу используйте биофунгициды", — подметила фитопатолог Наталья Дроздова.

Ответы на популярные вопросы о маргаритке Тассо

Можно ли выращивать маргаритку Тассо как комнатное растение

Да, этот сорт прекрасно чувствует себя в кашпо на подоконнике или балконе. Важно обеспечить ему прохладу и яркое освещение, так как в слишком жаркой комнате растение быстро отцветет.

Почему маргаритка на второй год стала немахровой

Чаще всего это происходит из-за самосева более простых форм или истощения почвы. Чтобы сохранить сортовые признаки "Тассо", рекомендуется обновлять посадки каждые два года из качественных семян.

Нужно ли выкапывать маргаритки на зиму

Нет, маргаритка — морозостойкое растение. Она зимует в открытом грунте с зеленой розеткой листьев, уходя под снег в вегетирующем состоянии.

Читайте также