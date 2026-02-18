Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игорь Лыткин

Красивы с виду, но губят огород: деревья, которые высасывают почву и рушат фундамент

Садоводство

Сад на даче легко превратить в уголок мечты, если правильно подобрать деревья. Но некоторые зелёные гиганты способны незаметно подорвать урожай, испортить почву и даже повредить фундамент. Ошибка при посадке обходится дорого и по силам, и по деньгам.

Падающий пух с Тополя в саду
Фото: Pravda.Ru by Игорь Лыткин is licensed under publiс domain
Падающий пух с Тополя в саду

Берёза и тополь: скрытая угроза для огорода

Стройная берёза кажется украшением участка, однако её корни работают как мощный насос. Дерево активно вытягивает влагу и питание, а со временем зона иссушения расширяется на несколько метров. На стандартных 6-8 сотках это отражается на грядках, теплице и плодовых кустарниках. Вблизи выживают лишь самые неприхотливые культуры.

Даже одно крупное дерево с агрессивной корневой системой способно изменить баланс влаги на всём небольшом участке и повлиять на урожай овощей. Тополь ценят за очищение воздуха, но на частной территории он создаёт дополнительные сложности. Пух вызывает аллергию, а активная поросль быстро захватывает пространство. Плотный слой листвы мешает воздухообмену почвы и угнетает соседние посадки.

Хвойные, клён и ива: конкуренты для дома и сада

Ель и сосна постепенно подкисляют грунт, поэтому рядом с ними хуже растут овощи, цветы и газон. Хвоя образует плотный слой, меняющий структуру земли. При неправильном размещении страдают и плодовые культуры.

Американский клён активно даёт самосев и вытесняет другие растения. Его корни могут повреждать дорожки и отмостку, а хрупкие ветви нередко ломаются при ветре. Ива также ищет влагу на значительном расстоянии и способна повредить дренаж и трубы.

"На маленьких участках важен не только внешний вид дерева, но и его поведение в долгосрочной перспективе — от корней до кроны", — отмечает ландшафтный дизайнер, обозреватель Pravda.Ru Анна Беспалова.

Грецкий орех и красный дуб: эффект аллелопатии

Грецкий орех выделяет юглон — вещество, подавляющее рост соседних растений. Под его кроной редко удаётся вырастить овощи или цветы, а почва постепенно истощается.

Красный дуб ценится за осеннюю листву, но его опад и поверхностные корни активно влияют на влажность и кислотность грунта. В результате декоративность оборачивается дополнительными хлопотами по уходу. Об этом сообщает KU66.

Лесные деревья и плодовые культуры

Лесные породы рассчитаны на просторные территории. Их корневая система мощная, а влияние на почву заметное.

Плодовые деревья — яблоня, груша, слива — формируют более предсказуемую структуру корней и дают практическую отдачу в виде урожая. Для компактного сада это рациональное решение.

Плюсы и минусы крупных деревьев на участке

Перед посадкой стоит оценить последствия.

Среди плюсов:

  • Тень и защита от ветра.
  • Выразительный ландшафт.
  • Улучшение микроклимата.

Минусы тоже существенны:

  • Конкуренция за влагу и питание.
  • Риск повреждения фундамента и коммуникаций.
  • Сложности с уборкой листвы и поросли.

Советы по выбору деревьев для дачи

  1. Оцените площадь и расстояние до построек.
  2. Изучите особенности корневой системы.
  3. Учитывайте тип почвы и уровень грунтовых вод.
  4. Планируйте посадку с учётом будущего роста кроны.

Популярные вопросы о выборе деревьев для участка

Как выбрать дерево для маленькой дачи?

Лучше отдавать предпочтение плодовым культурам или компактным декоративным сортам.

Что лучше посадить для тени и урожая?

Яблоня или груша создают рассеянную тень и дают стабильный урожай.

Можно ли сажать хвойные рядом с домом?

Можно, но важно выдерживать расстояние и учитывать тип фундамента и почвы.

Автор Игорь Лыткин
Игорь Лыткин — почвовед (дачные почвы), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы дача огород деревья растения садоводство
Новости Все >
Риск прячется не в бумагах, а в людях: вторичный рынок жилья 2026 живёт в режиме тревоги
Россия и Украина оказались в тупике: ключевой камень преткновения переговоров
Донбасс как разменная монета: чего добивается Зеленский разговорами об отводе войск
Семья из Шебекино встала в тероборону — у БПЛА действует правило без права на ошибку
В Госдуме ответили на планы НАТО по размещению ядерного оружия в Эстонии
Космополитическим идейкам нет места на страницах советской печати... — писала газета Московский Университет 18 февраля 1949 года
Поведение Зеленского сравнили с логикой маньяка: жёсткая формулировка вскрыла главное
Переход к миру после конфликта станет новым испытанием: дипломатия решит далеко не всё
Запорожское направление вышло из паузы: до южных границ 10 км — расчёты Запада трещат
Кыргызстан требует открытых карт по санкциям: расследование лишает дипломатию комфорта
Сейчас читают
Пышный шедевр на клумбе: цветок невероятной красоты, который цветет всё лето
Садоводство, цветоводство
Пышный шедевр на клумбе: цветок невероятной красоты, который цветет всё лето
Вместо дорогих роз — вишневый куст: соседи точно будут выпрашивать семена осенью
Садоводство, цветоводство
Вместо дорогих роз — вишневый куст: соседи точно будут выпрашивать семена осенью
Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора
Садоводство, цветоводство
Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора
Популярное
Пышный шедевр на клумбе: цветок невероятной красоты, который цветет всё лето

Вербена гибридная — неприхотливый цветок для клумбы, который цветёт всё лето без сложного ухода и частых подкормок. Почему её выбирают дачники?

Пышный шедевр на клумбе: цветок невероятной красоты, который цветет всё лето
Королевский вид усадьбы: эти гигантские цветы превратят ваш участок в райский сад
Королевский вид усадьбы: эти гигантские цветы превратят ваш участок в райский сад
Три ложки в воду — и ведро ягод с куста: клубника идёт в наступление уже весной
Соседи будут молить о семенах: этот чудо-цветок превратит ваш участок в райский уголок
Где безопасно отдыхать на море летом 2026: честное сравнение Крыма, Кубани, Азова и Калининграда Александр Шторм Чёрная зима пришла в Германию: американский газовоз застрял во льдах на Балтике Любовь Степушова Водородный восход: как белое топливо меняет энергетическую картину мира Сергей Ивaнов
Северная сестра киви: эта ягода не боится мороза и поражает вкусом
Бессмертный император сада: этот цветок живёт десятилетиями без ухода
Сараи и навесы становятся легче, но крепче: этот материал заменяет тяжёлый шифер
Сараи и навесы становятся легче, но крепче: этот материал заменяет тяжёлый шифер
Последние материалы
Риск прячется не в бумагах, а в людях: вторичный рынок жилья 2026 живёт в режиме тревоги
В Москве сверкает иллюминация, а в Новой Таволжанке только в январе погибло десять человек
Россия и Украина оказались в тупике: ключевой камень преткновения переговоров
Донбасс как разменная монета: чего добивается Зеленский разговорами об отводе войск
Двери хлопают, слова ранят: что скрывается за вспышками агрессии у подростка
Где безопасно отдыхать на море летом 2026: честное сравнение Крыма, Кубани, Азова и Калининграда
Семья из Шебекино встала в тероборону — у БПЛА действует правило без права на ошибку
В Госдуме ответили на планы НАТО по размещению ядерного оружия в Эстонии
Он не должен был там быть: тайна парня с камерой, который на 60 лет опередил время
Овал стал чужим? Технологии, которые возвращают лицо домой, даже когда коже за 40
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.