Пурпурный ковер при -12 градусах: этот выносливый гигант станет главной гордостью дачи

Когда большинство цветов уже теряют яркость, декоративная капуста только начинает раскрывать всю свою красоту. Курчавые листья с гофрированными краями окрашиваются в зелёные, белые, кремовые и пурпурно-фиолетовые оттенки, превращая клумбу в живую мозаику. Сорт "Русский круг" ценят за выразительную форму и устойчивость к холодам.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Михеев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Декоративная капуста

Особенности сорта Русский круг

Это двулетнее растение, которое чаще выращивают как однолетник. Высота куста достигает 60 см, а максимальная декоративность проявляется в конце лета и начале осени, когда другие культуры уже отцветают.

Декоративная капуста светолюбива и лучше развивается на богатых гумусом почвах. Она устойчива к холоду: взрослые растения переносят заморозки до -8…-12 °C, а рассада — до -4 °C. Благодаря этому клумба остаётся яркой даже при первых осенних похолоданиях.

"Главное преимущество декоративной капусты — в том, что она сохраняет структуру и окраску даже тогда, когда большинство растений уже ушли в сезонный спад, а значит клумба остаётся выразительной до самых морозов", — считает ландшафтный дизайнер, обозреватель Pravda.RU Анна Беспалова.

Когда и как сеять семена

Оптимальные сроки посева — с 10 марта по 15 апреля. На рассаду семена высевают в конце марта. При температуре почвы 18-20 °C всходы появляются уже через 3-5 дней.

Перед посевом грунт проливают водой, затем повторяют увлажнение сразу после посадки. Молодые всходы лишь слегка опрыскивают и начинают полноценный полив, когда растения окрепнут. Рассаду выращивают при температуре 12-16 °C.

В конце апреля — начале мая её высаживают в открытый грунт, соблюдая расстояние 50-60 см между растениями.

Подготовка грунта и тары

Для рассады подойдёт рыхлая и плодородная почва с нейтральной кислотностью (pH 6,5-7). Рекомендуемый состав:

Перегной — 30% Низинный торф — 30% Дерновая или огородная земля — 30% Песок — 10%

На 5 литров смеси добавляют 2 столовые ложки древесной золы.

Грунт увлажняют отстоянной водой и пропаривают: 20 минут в кипящей воде или 10 минут в микроволновке. После остывания его обрабатывают биофунгицидом (например, Триходерма вериде — 3 г на 1 л воды) и выдерживают 12 часов.

Лучше использовать индивидуальные стаканы объёмом 250-400 мл с дренажными отверстиями — это позволяет обойтись без пикировки. Об этом сообщает semena.ru.

Технология посева

На дно стакана насыпают около 2 см прокалённого песка. Затем добавляют влажный грунт, заполняя две трети объёма. Делают углубление 1,5 см, слегка уплотняют, кладут семя и присыпают почвой с тонким слоем песка.

Проращивание проходит на свету при температуре +15…+17 °C. Всходы появляются через 4-5 дней.

После появления ростков первые 7-10 дней температуру снижают до +8…+10 °C. Затем её повышают: днём до +15…+17 °C, ночью — до +12…+14 °C.

"Даже устойчивые культуры вроде декоративной капусты чувствительны к качеству почвы: стерильный и рыхлый грунт снижает риск заражения рассады грибками и ускоряет развитие корневой системы", — считает фитопатолог, обозреватель Pravda. RU Наталья Дроздова.

Уход за рассадой и высадка в грунт

Полив лучше проводить через поддон — так растение возьмёт столько влаги, сколько ему необходимо. Подкормки проводят раз в неделю комплексными удобрениями для капусты, такими как "Фертика", "Росток", "Идеал" или "Здравень Турбо".

К высадке готова рассада с 5-6 настоящими листьями. В открытый грунт её переносят с середины мая до начала июня, соблюдая расстояние 60-70 см между кустами. Участок должен быть солнечным, а почва плодородной — желательно, чтобы на этом месте ранее не росли крестоцветные культуры.

При угрозе возвратных заморозков растения укрывают обрезанными пластиковыми бутылками или ведёрками.

Уход в открытом грунте

Декоративной капусте необходимы регулярный полив, прополка, рыхление и окучивание. Подкормки минеральными комплексами проводят каждые 10-14 дней.

Осенью самые яркие экземпляры можно аккуратно пересадить в горшки и перенести в дом или на террасу — так они будут радовать ещё дольше.

Популярные вопросы о декоративной капусте

Когда лучше сеять декоративную капусту?

С середины марта до середины апреля — для рассады, с последующей высадкой в мае.

Можно ли выращивать без рассады?

Да, в регионах с тёплой весной возможен прямой посев в грунт.

Боится ли она заморозков?

Взрослые растения выдерживают до -8…-12 °C.