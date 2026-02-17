Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Рассада вытянулась — это шанс? Как превратить хилый стебель в мощный корень за минуту

Февраль для большинства дачников — ещё зима, а для любителей крупных томатов уже старт сезона. Чтобы получить первые увесистые плоды к концу июня, часть индетерминантных сортов высевают на рассаду во второй-третьей декадах месяца. Об этом рассказал агроном Павел Лагута.

Рассада овощей
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Какие сорта подходят для раннего старта

Эксперт делает ставку на среднеспелые и проверенные сорта: Королевская мантия, Нужный размер, Покоритель сердец, Райское наслаждение, Черная богиня. Они отличаются стабильной урожайностью и хорошо реагируют на ранний посев.

Среди позднеспелых перспективными для февральского старта он называет Спринт-Таймер, Чудо сада, Ананас черный, Амана оранж, Бразильский великан, Великолепный Бонни. При раннем посеве эти томаты формируют особенно крупные плоды, заметно превосходящие по массе урожай при более поздних сроках сева.

В те же сроки допускается высевать и среднерослые сорта — Изумрудное яблоко, Корнеевский, Чудо Земли. По словам агронома, при раннем посеве они способны стабильно плодоносить даже без пасынкования и подвязки.

Сколько рассады выращивать и как избежать вытягивания

Количество ранней рассады Лагута сознательно ограничивает — в пределах 50-70 кустов, по нескольку растений каждого сорта. Такой подход позволяет вырастить более крепкие растения в условиях подоконника. При раннем старте каждый куст способен дать до 10-15 кг плодов.

Высокорослые томаты склонны к вытягиванию, поэтому сразу после появления всходов температуру снижают до 12-15 °C днем и около 10 °C ночью на протяжении 5-7 дней. Для этого окно изолируют от теплого воздуха комнаты плёночной ширмой. Затем рассаду выращивают при обычной температуре с обязательной подсветкой лампами мощностью 40 Вт, размещёнными на расстоянии 1,5-2 см от верхушек.

В фазе 1-2 настоящих листьев в ящики подсыпают почву до уровня семядолей. Поливы и подкормки проводят по стандартной схеме, как и для низкорослых сортов.

Пересадка без стресса для растения

В фазе 4-5 настоящих листьев рассаду пересаживают в отдельные емкости объёмом около 1 литра. Корень при этом не прищипывают. "Честно скажу, прищипывать корень при пересадке сеянцев — наибольшая массово растиражированная глупость", — отметил агроном Павел Лагута.

По его словам, повреждение корня становится стрессом и создаёт риск проникновения инфекции. Дополнительные корни формируются естественным образом при более глубокой посадке, без каких-либо прищипок.

Для посадки используют стаканы с дренажными отверстиями, на дно укладывают 4-5 см перепревшего перегноя, сверху добавляют огородную землю. Растение заглубляют на 1-2 междоузлия, листья при этом не удаляют, засыпая их почвой. После пересадки проводят полив слабым раствором марганцовки.

Особенности полудетерминантных сортов

Среднерослые полудетерминантные томаты занимают промежуточное положение между высокорослыми и детерминантными формами. При достижении определённой высоты главный побег прекращает рост, а дальнейшее развитие идёт за счёт пасынков.

В неблагоприятных условиях такие растения быстрее останавливаются в росте и активно кустятся. Полное пасынкование для них не рекомендуется, так как это может привести к потере части урожая.

При интенсивном уходе и хорошем питании полудетерминантные сорта по характеру роста приближаются к индетерминантным. Однако схема посадки и формирование куста требуют учёта особенностей конкретного сорта и его сроков созревания, сообщает сайт aif.ru.

