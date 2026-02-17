Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Семёнова

Рекордный урожай закладывается сейчас: эта крошечная правка сделает рассаду стальной

Садоводство

В конце зимы многие огородники с нетерпением берутся за посев томатов, но часто получают вытянувшиеся и слабые ростки. Кажется, что всё сделано правильно, однако рассада бледнеет и тянется к окну. На самом деле результат зависит от одной важной корректировки условий выращивания. Об этом сообщает ouest-france.

Рассада помидор
Фото: Pravda.Ru by Ольга Семёнова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рассада помидор

Почему рассада томатов вытягивается

Главная проблема февраля и начала марта — нехватка света при избыточном тепле. В тёплом помещении семена быстро прорастают, но при слабом освещении молодые побеги начинают активно вытягиваться в поисках солнца. Стебли становятся длинными, тонкими и уязвимыми к грибковым заболеваниям.

Ключ к успеху — баланс температуры и освещения. Если посев сделан слишком рано и стоит в тёплом, но тёмном месте, результат почти предсказуем. Февраль подходит для старта сезона, но только при строгом контроле среды: подоконник или мини-теплица должны стать по сути "лабораторией роста".

"Чаще всего рассада вытягивается не из-за плохих семян, а из-за неправильного сочетания температуры и освещения: в тепле растение буквально ускоряет рост, но без света не формирует крепкий стебель", — считает консультант по сезонным работам в саду, обозреватель Pravda.RU Ирина Колесникова.

Тёплый субстрат — основа крепкой рассады

Для посева лучше использовать специальный грунт для рассады. Он лёгкий, рыхлый и хорошо пропускает воздух, что важно для формирования здоровой корневой системы. Обычная огородная почва в это время года часто слишком плотная и холодная.

Температура субстрата должна держаться в пределах 18-20 °C. При более низких показателях семена прорастают медленно и неравномерно, что повышает риск загнивания. Лёгкий подогрев — например, размещение контейнеров рядом с источником мягкого тепла или использование нагревательного коврика для рассады — помогает ускорить и выровнять всходы. Именно тепло почвы, а не воздуха, запускает биологические процессы в семени.

Глубина и полив: точность важнее объёма

Семена томата не нужно заглублять. Оптимальная глубина — не более 0,5 см. Если посадить глубже, ростку придётся тратить больше энергии, чтобы пробиться к поверхности, и он может ослабнуть ещё до появления первых листьев.

Полив требует аккуратности. Сильная струя воды или переувлажнённый грунт провоцируют "чёрную ножку" — опасное грибковое заболевание рассады. Лучше использовать пульверизатор и поддерживать субстрат слегка влажным, как отжатую губку. Такая деликатная влажность сохраняет структуру почвы и не повреждает корни.

Световой режим: минимум 12 часов в день

Как только появляются семядольные листья, приоритет смещается в сторону освещения. Тепло без достаточного света снова приведёт к вытягиванию.

В феврале естественного света часто недостаточно по продолжительности и интенсивности. Поэтому рассаде желательно обеспечить около 12 часов яркого освещения в сутки. Если солнца мало, помогут фитолампы или светодиодные лампы для растений, размещённые в нескольких сантиметрах над ростками. При использовании естественного света полезно поставить отражатель — например, лист белого картона или фольги — и ежедневно поворачивать ёмкости, чтобы стебли росли ровно.

"Многие забывают, что рассаде важен не только световой день, но и расстояние до источника света: слишком далеко — и ростки неизбежно вытянутся даже при хорошей лампе", — считает почвовед, обозреватель Pravda.RU Игорь Лыткин.

Когда пересаживать и что это даёт

Через несколько недель, когда у томатов появятся 2-3 настоящих зубчатых листа, рассаду пора пикировать в отдельные стаканчики или горшки большего объёма. Эта процедура стимулирует развитие корней и делает растение более устойчивым.

К апрелю такие крепкие, коренастые саженцы готовы к переезду в теплицу или открытый грунт — после окончания заморозков. Правильный старт повышает устойчивость к болезням и напрямую влияет на будущую урожайность.

Популярные вопросы о выращивании рассады томатов

Когда лучше сеять томаты на рассаду?

Чаще всего — в феврале или марте, в зависимости от региона и сроков высадки в теплицу или открытый грунт.

Нужно ли покупать фитолампу?

Если естественного света мало, досветка значительно снижает риск вытягивания и улучшает качество рассады.

Какой грунт лучше выбрать?

Специализированный субстрат для рассады — он лёгкий, воздухопроницаемый и подходит для формирования крепких корней.

Автор Ольга Семёнова
Ольга Семёнова — агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
