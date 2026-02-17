Три ложки в воду — и ведро ягод с куста: клубника идёт в наступление уже весной

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Весной клубника быстро трогается в рост, но без подпитки кусты часто теряют темп. Чтобы заложить мощные цветоносы и получить ягоды ведрами, важна правильная ранняя подкормка. Один из рабочих вариантов — раствор аммиака в воде в строго рассчитанной пропорции.

Свежая клубника
Фото: Pravda.ru by Екатерина Мартынова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свежая клубника

Зачем клубнике весенняя подкормка

После зимы ягодные кусты тратят силы на восстановление листовой массы. В этот период формируются будущие цветоносы и закладывается потенциал урожая. Недостаток питания отражается на размере ягод и количестве завязей.

"Попадание рабочего раствора на листья клубники не только безопасно, но и весьма полезно", — отметила агроном Ксения Давыдова.

По её словам, аммиачная вода помогает активизировать рост и одновременно служит профилактикой болезней и вредителей. Это особенно актуально в начале сезона, когда растения ослаблены.

"Азот действительно нужен в начале вегетации, но его избыток способен сместить баланс в сторону зелёной массы в ущерб цветению", — считает, обозреватель Pravda.Ru Роман Едигаров.

Как приготовить раствор правильно

Первую обработку проводят при появлении молодых листьев. Для раствора берут три столовые ложки аммиака на 10 литров воды и тщательно перемешивают. Полученной жидкостью поливают кусты, не избегая попадания на листья.

Процедуру лучше проводить вечером или в пасмурный день. Перед внесением удобрения грядку обильно проливают чистой водой, чтобы защитить корневую систему от возможного ожога.

Аммиачная вода работает как источник доступного азота. Он стимулирует наращивание зелёной массы, что особенно важно на старте вегетации.

При неправильном хранении и повышенной влажности возможны проблемы с ягодами, когда гниль начинается не в погребе, а ещё на этапе формирования урожая.

Мульчирование после подкормки

Следующим этапом становится мульчирование почвы. Этот приём сохраняет влагу, сдерживает рост сорняков и предотвращает контакт ягод с землёй. В результате снижается риск загнивания и развития грибковых заболеваний.

В качестве мульчи используют солому, перепревшие опилки, агроволокно или специальные плёнки. Материал распределяют слоем 3-5 см, оставляя пространство вокруг сердечка куста, сообщает KrasnodarMedia.

Правильно подобранная мульча помогает создать стабильный микроклимат, снижая стресс растений и нагрузку на корневую систему, как и при мульчирование почвы.

"Мульча работает не только как защита ягод, но и как инструмент регулирования температуры и влаги в прикорневой зоне", — считает почвовед, обозреватель Pravda.Ru Игорь Лыткин.

Аммиачная вода и комплексные удобрения

При выборе подкормки важно понимать различия.

  • Аммиачная вода быстро восполняет дефицит азота и стимулирует рост.
  • Комплексные удобрения дополнительно содержат фосфор и калий.
  • Органика действует мягче, но медленнее.
  • Для старта сезона аммиачный раствор удобен и доступен.
  • Плюсы и минусы аммиачной подкормки

Перед применением стоит оценить особенности метода.

Преимущества:

  • быстрое действие;
  • доступность и простота приготовления;
  • дополнительная профилактика вредителей;
  • активизация роста листьев.

Ограничения:

  • важно строго соблюдать дозировку;
  • подходит преимущественно для раннего этапа;
  • при избытке азота возможен перекос в сторону листвы.

Советы по уходу за клубникой

  • Провести санитарную обрезку сухих листьев ранней весной.
  • Пролить грядку водой перед внесением удобрения.
  • Приготовить раствор в пропорции 3 ст. л. на 10 л воды.
  • Провести обработку вечером или в пасмурную погоду.
  • После подсыхания почвы замульчировать посадки.

Популярные вопросы о весенней подкормке клубники

Как выбрать удобрение для ранней весны

На старте вегетации предпочтение отдают азотным подкормкам, таким как аммиачный раствор.

Сколько раз применять аммиачную воду

Обычно достаточно одной обработки в начале роста. Далее переходят на комплексные удобрения.

Что лучше — органика или минеральная подкормка

Органика улучшает структуру почвы, но действует медленно. Минеральные составы обеспечивают быстрый эффект.

