Северная сестра киви: эта ягода не боится мороза и поражает вкусом

Северные сады всё чаще пополняются культурами, которые раньше считались экзотикой. Среди них есть лиана, способная заменить сразу несколько привычных ягодников и при этом выдерживать суровые зимы. Она плодоносит десятилетиями и почти не требует сложного ухода.
Актинидия и киви относятся к одному роду, но для российских условий подходят именно морозостойкие виды. Самой выносливой считается актинидия коломикта, способная переносить морозы до -40 °C, что делает её подходящей для средней полосы, Урала и Сибири. Чуть менее устойчива, но более мощная актинидия аргута, выдерживающая температуры до -30 °C. Подробности о морозостойких плодовых культурах особенно актуальны для северных регионов.
Эти лианы ценят за универсальность. Им не нужен просторный сад: достаточно нескольких квадратных метров вдоль забора, стены дома или беседки. Растение растёт вертикально, формируя плотную зелёную стену и одновременно давая урожай, сообщает aif. ru.
Актинидия почти не болеет, редко привлекает вредителей и не нуждается в укрытии на зиму во взрослом возрасте. Урожай стабильный — от 5 до 30 кг ягод с одной лианы. Плоды сочные, с тонкой кожицей без опушения, обладают мягким кисло-сладким вкусом с земляничными нотами.
По содержанию витамина C ягоды превосходят лимон и чёрную смородину. Весной лиана активно наращивает побеги, летом густо облиственна, а осенью листья окрашиваются в розово-золотые оттенки, что делает её полноценным элементом ландшафтного дизайна участка.
Для актинидии подойдёт лёгкая полутень и место, защищённое от ветра. Почва должна быть рыхлой и без застоя воды. Посадочную яму делают около 60 см глубиной, добавляя перегной и древесную золу, после чего растение поливают и мульчируют.
"Для лиан критично важна правильная опора: без неё побеги ломаются, снижается освещённость и, как следствие, урожайность", — отмечает ландшафтный дизайнер, обозреватель Pravda. Ru Анна Беспалова.
Опора обязательна. Чаще всего используют шпалеру с несколькими уровнями проволоки, но лиану можно направить по забору, арке или беседке. В некоторых садах актинидия успешно растёт, оплетая малоценные деревья.
