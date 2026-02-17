Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Семёнова

Северная сестра киви: эта ягода не боится мороза и поражает вкусом

Садоводство

Северные сады всё чаще пополняются культурами, которые раньше считались экзотикой. Среди них есть лиана, способная заменить сразу несколько привычных ягодников и при этом выдерживать суровые зимы. Она плодоносит десятилетиями и почти не требует сложного ухода.

Актинидия в саду
Фото: Pravda.Ru by Ольга Семёнова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актинидия в саду

Почему актинидию называют северной сестрой киви

Актинидия и киви относятся к одному роду, но для российских условий подходят именно морозостойкие виды. Самой выносливой считается актинидия коломикта, способная переносить морозы до -40 °C, что делает её подходящей для средней полосы, Урала и Сибири. Чуть менее устойчива, но более мощная актинидия аргута, выдерживающая температуры до -30 °C. Подробности о морозостойких плодовых культурах особенно актуальны для северных регионов.

Эти лианы ценят за универсальность. Им не нужен просторный сад: достаточно нескольких квадратных метров вдоль забора, стены дома или беседки. Растение растёт вертикально, формируя плотную зелёную стену и одновременно давая урожай, сообщает aif. ru.

Урожай, декоративность и польза

Актинидия почти не болеет, редко привлекает вредителей и не нуждается в укрытии на зиму во взрослом возрасте. Урожай стабильный — от 5 до 30 кг ягод с одной лианы. Плоды сочные, с тонкой кожицей без опушения, обладают мягким кисло-сладким вкусом с земляничными нотами.

По содержанию витамина C ягоды превосходят лимон и чёрную смородину. Весной лиана активно наращивает побеги, летом густо облиственна, а осенью листья окрашиваются в розово-золотые оттенки, что делает её полноценным элементом ландшафтного дизайна участка.

Посадка и выбор опоры

Для актинидии подойдёт лёгкая полутень и место, защищённое от ветра. Почва должна быть рыхлой и без застоя воды. Посадочную яму делают около 60 см глубиной, добавляя перегной и древесную золу, после чего растение поливают и мульчируют.

"Для лиан критично важна правильная опора: без неё побеги ломаются, снижается освещённость и, как следствие, урожайность", — отмечает ландшафтный дизайнер, обозреватель Pravda. Ru Анна Беспалова.

Опора обязательна. Чаще всего используют шпалеру с несколькими уровнями проволоки, но лиану можно направить по забору, арке или беседке. В некоторых садах актинидия успешно растёт, оплетая малоценные деревья.

Сравнение актинидии и винограда

Актинидию нередко рассматривают как альтернативу винограду в холодных регионах.

  • Актинидия более зимостойка и не требует сложного укрытия.
  • Виноград чувствителен к болезням и нуждается в регулярных обработках.
  • Лиана актинидии занимает меньше места и проще в уходе.

Для северных участков актинидия часто оказывается практичнее.

Советы по выращиванию актинидии

  1. Выберите защищённое место с рассеянным светом.
  2. Обеспечьте надёжную опору до начала активного роста.
  3. Поливайте в жару 1-2 раза в неделю и мульчируйте почву.
  4. Проводите обрезку только осенью, избегая весенних срезов.

Такая схема помогает лиане развиваться без стресса.

Популярные вопросы

Нужно ли сажать мужское растение?

Да, большинство сортов двудомные: на 6-8 женских лиан требуется один мужской экземпляр.

Можно ли выращивать актинидию вместо винограда?

В холодных регионах она часто оказывается более надёжной альтернативой.

Как размножить актинидию на участке?

Проще всего использовать отводки или зелёные черенки.

Требуется ли укрытие на зиму?

Взрослые растения не укрывают, молодые лианы в северных регионах защищают первые годы.

Автор Ольга Семёнова
Ольга Семёнова — агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
