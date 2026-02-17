Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алексей Данилов

Не томат, а пищевой конвейер : один куст кормит всю семью до самых заморозков

Садоводство

Урожай томатов может измеряться не ведрами, а килограммами с каждого квадратного метра. Некоторые сорта стабильно плодоносят и в прохладное лето, и в жару, сохраняя крупный размер плодов. Один из таких гибридов даёт до 8 кг с метра при правильном уходе.

Спелые томаты
Фото: Pravda.ru by Алексей Данилов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спелые томаты

Примадонна: ранний старт и стабильная отдача

Сорт томата "Примадонна" относится к скороспелым: от всходов до сбора проходит около 95-100 дней. Это особенно важно для регионов с коротким летом и нестабильной погодой. Урожай формируется рано, что снижает риск поражения фитофторозом.

Растение демонстрирует устойчивость к вертициллёзу, альтернариозу и вирусу табачной мозаики. Благодаря этому сокращается потребность в частых обработках средствами защиты растений. Плоды красные, с тонкой кожицей и мясистой мякотью, вкус гармоничный — с лёгкой сладостью и умеренной кислотностью.

"Ранние гибриды позволяют частично уйти от пика фитофтороза, но питание и режим влаги остаются решающими факторами урожайности", — считает агрохимик, обозреватель Pravda.Ru Роман Едигаров.

Томаты подходят для свежих салатов, переработки в пасту и консервации. Плотная структура позволяет хранить урожай дольше без потери товарного вида.

Урожайность и условия выращивания

Показатель до 8 кг с квадратного метра достигается при соблюдении агротехники. Сорт хорошо реагирует на регулярный полив, подкормки комплексными удобрениями и формирование куста. В теплице результат обычно выше, но и в открытом грунте растение показывает стабильную отдачу.

При нарушении режима питания и загущённой посадке возможны проблемы с развитием плодов, включая листья бледнеют, куст замирает - схожие симптомы часто сигнализируют о дефиците элементов и у томатов.

Сорт переносит температурные перепады, что делает его подходящим для разных климатических зон. При выращивании в теплице важно обеспечить проветривание, чтобы избежать излишней влажности.

"Даже устойчивые гибриды в условиях повышенной влажности требуют контроля, иначе грибные инфекции быстро активизируются", — считает фитопатолог, обозреватель Pravda.Ru Наталья Дроздова.

Альтернативы: Ладошки и Выбор Билла Фасоли

По итогам сезона опытные дачники также выделяют сорта "Ладошки" и "Выбор Билла Фасоли". Агроном, выпускница ТСХА Ксения Давыдова рекомендует обратить на них внимание из-за сочетания урожайности и устойчивости.

"Ладошки" отличаются необычной формой плодов, ярко-алым цветом и мясистой текстурой. Вес отдельных томатов достигает 300-500 г, а с кисти можно получить до 4 кг.

"Выбор Билла Фасоли" ценят за сладкий вкус без выраженной кислоты. Малиновые плоды с плотной мякотью подходят для консервирования дольками и хорошо переносят прохладную погоду.

Сравнение сортов

При выборе семян важно учитывать условия выращивания.

  • "Примадонна" — ранний гибрид с высокой устойчивостью к болезням и стабильной отдачей.
  • "Ладошки" — крупноплодный вариант для тех, кто ценит размер и мясистость.
  • "Выбор Билла Фасоли" — сорт с выраженным сладким вкусом и хорошей холодостойкостью.
  • Для теплицы лучше подходят гибриды с интенсивным ростом, для открытого грунта — устойчивые к перепадам температуры.

Советы по выбору сорта

  • Определить, где будут расти растения — теплица или открытый грунт.
  • Учитывать срок созревания в зависимости от региона.
  • Проверять устойчивость к основным заболеваниям.
  • Подбирать сорт с нужным кулинарным назначением — для салатов, пасты или консервации.

При интенсивном выращивании стоит учитывать и факторы хранения урожая, чтобы избежать ситуаций, когда гниль начинается не в погребе, а ещё на этапе роста и транспортировки, сообщает КrasnodarMedia.

Популярные вопросы о сортах томатов

Как выбрать томаты для холодного лета

Лучше выбирать скороспелые и устойчивые к перепадам температуры гибриды, такие как "Примадонна" или "Выбор Билла Фасоли".

Сколько можно собрать с квадратного метра

При соблюдении агротехники высокоурожайные сорта дают до 8 кг с м², в теплице показатель может быть выше.

Что лучше — гибрид или сорт

Гибриды чаще устойчивее к болезням и стабильнее по урожайности, тогда как сортовые томаты могут отличаться более выраженным вкусом.

Автор Алексей Данилов
Алексей Данилов — специалист по овощным культурам открытого грунта, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
