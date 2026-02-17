Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Урожай картофеля в 150-200 кг с сотки давно считается "нормой", но для некоторых сортов это лишь старт. При грамотной агротехнике отдельные гибриды способны удвоить и даже утроить результат. Один из таких примеров — сорт, который стабильно показывает до 600 кг с сотки.

Фото: Pravda.ru by Алексей Данилов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сорт Мелодия: характеристики и потенциал

"Мелодия" (Melody) — среднепоздний столовый картофель голландской селекции. От появления всходов до технической спелости проходит 100-120 дней, поэтому уборку планируют на конец августа или начало сентября в зависимости от региона. Сорт давно адаптирован к российским условиям и показывает стабильные результаты.

Товарная урожайность достигает 400-600 кг с сотки при интенсивной технологии. В кусте формируется 10-14 клубней массой 100-150 г. Они овальные, выровненные, с жёлтой гладкой кожурой и мелкими глазками. Содержание крахмала — 11-13%, поэтому клубни не развариваются и хорошо держат форму.

За счёт чего достигается высокая урожайность

Потенциал сорта связан с генетикой и отзывчивостью на питание. Растение формирует мощную ботву, активно работающую на фотосинтез. Клубни созревают дружно, мелочи практически нет.

"Высокий потенциал сорта раскрывается только при балансе питания и влаги — без этого даже сильная генетика не даст рекордов", — считает агрохимик , обозреватель Pravda. ru Роман Едигаров.

Для стабильного результата важна не только подкормка, но и соблюдение принципов севооборот. Истощение почвы и накопление патогенов напрямую отражаются на размере клубней и их количестве.

"Мелодия" переносит кратковременную засуху и температурные перепады лучше многих конкурентов. Это снижает риск потери части урожая в нестабильное лето. При этом сорт хорошо реагирует на полив и минеральные удобрения, особенно на калийные подкормки.

Устойчивость к болезням

Сорт демонстрирует устойчивость к раку картофеля и золотистой цистообразующей нематоде. Он толерантен к фитофторозу ботвы и клубней, а также к вирусу Y и скручиванию листьев. Отмечается устойчивость к парше обыкновенной.

"Даже устойчивые сорта не стоит оставлять без мониторинга: погодные условия могут изменить картину заражения за считанные недели", — считает фитопатолог , обозреватель Pravda. ru Наталья Дроздова.

При неблагоприятной погоде стоит учитывать риски развития болезней, которые часто становятся причиной потерь ещё на этапе роста, как это происходит при гниль начинается не в погребе.

Это позволяет сократить количество обязательных обработок средствами защиты растений. Для дачников и фермеров это означает экономию на фунгицидах и снижение нагрузки на почву.

Кулинарные качества

По типу варки сорт относится к категории В — слаборазваривающийся. Мякоть светло-жёлтая, плотная, не темнеет при чистке и тепловой обработке. Вкус выраженный, без водянистости.

Картофель подходит для варки "в мундире", супов, салатов и жарки. Для пюре он менее предпочтителен из-за умеренного содержания крахмала, поэтому текстура получается менее воздушной, сообщает "Юга.ру".

"Мелодия и стандартные среднеспелые сорта

При выборе посадочного материала важно учитывать цели выращивания.

  • По урожайности "Мелодия" превосходит многие традиционные сорта, где предел — 250-300 кг с сотки.
  • По устойчивости к нематоде и раку картофеля сорт выгодно отличается от старых линий.
  • По кулинарным качествам он лучше подходит для жарки и салатов, чем для пюре.
  • По срокам созревания требует более ранней посадки по сравнению с ультраранними сортами.

Советы по выращиванию картофеля

  • Использовать элитный или первую репродукцию посадочного материала и обновлять его каждые 3-4 года.
  • Проращивать клубни 3-4 недели при температуре 12-15 °C.
  • Соблюдать схему посадки 70-75 см между рядами и 25-30 см в ряду.
  • Вносить перегной и золу при посадке, азофоску до смыкания ботвы и калий в фазе бутонизации.
  • Проводить 2-3 полива в критические фазы: всходы, цветение, налив клубней.
  • Скашивать ботву за 10-14 дней до уборки для повышения лёжкости.

"Севооборот и структура почвы влияют на итоговую урожайность не меньше, чем выбор сорта", — считает почвовед , обозреватель Pravda. ru Игорь Лыткин.

Популярные вопросы о сорте

Как выбрать семенной картофель

Лучше приобретать элитные клубни без механических повреждений и признаков болезней. Размер — средний, с плотной кожурой.

Сколько можно собрать с сотки

При соблюдении агротехники урожайность достигает 500-600 кг. Без подкормок и полива результат будет ниже.

Что лучше — ранний сорт или Мелодия

Ранние сорта дают урожай быстрее, но часто уступают по лёжкости и устойчивости. "Мелодия" выгодна для хранения до весны.

Автор Алексей Данилов
Алексей Данилов — специалист по овощным культурам открытого грунта, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
