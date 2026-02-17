Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Михеев

Соседи будут молить о семенах: этот чудо-цветок превратит ваш участок в райский уголок

Садоводство

Львиный зев считается одним из самых неприхотливых цветов для дачи, но чтобы он действительно радовал пышными "свечками" соцветий, важно правильно выбрать место и не допускать ошибок в уходе. При хорошем подходе растение цветёт долго, активно кустится и легко вписывается в клумбы, бордюры и даже контейнеры. Разбираемся, как вырастить львиный зев так, чтобы он выглядел как на картинке.

Львиный зев в саду
Фото: Pravda.Ru by Сергей Михеев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Львиный зев в саду

Где лучше посадить львиный зев

Львиный зев любит солнце и лучше всего развивается на хорошо освещённых участках. Допускается лёгкая полутень, особенно если лето жаркое, но в глубокой тени растение начинает вытягиваться и теряет декоративность.

Чем больше света, тем крепче стебли и тем обильнее цветение. Это важно учитывать при планировании цветника рядом с кустарниками, забором или теплицей.

"Освещённость напрямую влияет не только на высоту стеблей, но и на закладку бутонов: при дефиците света растение уходит в зелёную массу и экономит силы на цветении", — считает почвовед, обозреватель Pravda.RU Игорь Лыткин.

Какая почва подходит для пышного цветения

Для хорошего роста львиному зеву нужен питательный и рыхлый грунт. Почва должна пропускать воздух и влагу, иначе корни начинают страдать, а цветение становится слабым.

Если земля тяжёлая и глинистая, её желательно улучшить:

  • добавить песок для рыхлости
  • внести компост или перегной для питания
  • обеспечить дренаж, чтобы не застаивалась вода

Также за две недели до посадки полезно внести перепревший навоз. Он улучшает структуру почвы и помогает растению быстрее набрать силу.

Посев семян: когда и как делать правильно

Семена львиного зева обычно высевают на рассаду в феврале или марте. Заглублять их не нужно — достаточно аккуратно распределить по поверхности почвы и прикрыть стеклом, плёнкой или бумагой.

Оптимальная температура для прорастания — 20-24 °C. Всходы появляются в среднем через 12-14 дней. Важно не заливать посевы: избыточная влага часто приводит к загниванию.

Пикировка: важный этап для крепкой рассады

Пикировку проводят, когда у растений появляется первая пара настоящих листьев. Если рассада слабая, допускается дождаться второй пары — это снизит стресс для сеянцев.

После пикировки львиный зев начинает быстрее наращивать корневую систему, а значит, лучше переносит пересадку в открытый грунт.

"Именно на стадии рассады формируется потенциал будущего куста: если корневая система развивается свободно и без переувлажнения, растение легче адаптируется после высадки", — отмечает агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda.RU Ольга Семёнова.

Когда высаживать львиный зев на клумбу

Высадку в открытый грунт проводят только после того, как минует угроза заморозков.

Ориентировочные сроки:

  1. южные регионы — середина мая

  2. средняя полоса — конец мая или начало июня

  3. северные регионы — начало июня

Перед посадкой рассаду желательно закалить: несколько дней выносить на улицу или балкон, постепенно увеличивая время.

Полив: как не пересушить и не залить

Львиный зев любит регулярный полив, особенно в жаркую погоду. Однако перелив ему вреден: корни могут начать гнить, особенно если грунт плотный и плохо дренированный.

Лучший вариант — поливать умеренно, когда верхний слой земли подсох. Особенно важно соблюдать баланс в дождливые периоды.

Подкормки для сильных кустов и ярких цветов

Чтобы львиный зев активно цвёл, ему нужны питательные вещества. Первую подкормку обычно проводят через две недели после высадки в грунт, используя комплексное минеральное удобрение.

Ещё через 14 дней подкормку можно повторить. Такой режим помогает кустам быстрее набрать зелёную массу и дать больше цветоносов.

"Избыток азота в начале сезона даст пышную листву, но задержит цветение, поэтому важно соблюдать баланс и не перекармливать растения", — подчёркивает агрохимик, обозреватель Pravda.RU Роман Едигаров.

Обрезка и уход за цветением

Чтобы цветение продолжалось дольше, увядшие соцветия лучше регулярно удалять. Это стимулирует образование новых побегов и делает куст более густым.

Если этого не делать, растение быстрее переходит к формированию семян и начинает терять декоративность.

Подвязка: нужна ли она львиному зеву

Высокорослые сорта могут полегать под тяжестью соцветий, особенно после дождя или сильного ветра. В таких случаях лучше заранее установить опору и подвязать стебли.

Это особенно актуально, если львиный зев используется в миксбордере или выращивается для срезки.

Популярные вопросы о выращивании львиного зева

Можно ли сажать львиный зев в полутени?

Да, но цветение будет менее пышным, а стебли могут вытянуться.

Когда лучше сеять семена на рассаду?

Оптимально в феврале-марте, чтобы к маю получить крепкие кустики.

Чем опасен застой воды?

Он провоцирует корневую гниль, из-за которой растение быстро теряет силы и может погибнуть.

Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
