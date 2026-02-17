Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Михеев

Цветы размером с фарфор и оттенка заката: эти розы превращают участок в живую картину

Садоводство

Роскошный розарий, как в лондонском королевском саду, можно создать и на собственном участке. Парковые розы десятилетиями сохраняют декоративность и не требуют сложной агротехники. Они устойчивы к морозам, болезням и капризам климата средней полосы.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Михеев is licensed under publiс domain
Королевский ориентир: почему парковые розы выбирают для сада

Одним из самых известных розариев мира считается Queen Mary's Gardens в Лондоне. Там собрана внушительная коллекция кустовых сортов, способных сохранять форму и пышное цветение долгие годы.

Парковые розы ценят за зимостойкость — многие выдерживают до -30 °C, хорошо зимуют без сложных укрытий и подходят для открытого грунта. Они формируют мощные кусты, активно используются в миксбордерах и живых изгородях, гармонично сочетаются с хвойниками и декоративными злаками.

"Парковые розы хороши тем, что их можно интегрировать в разные стили — от классики до природного сада, при этом они не требуют ежегодной полной замены посадок", — считает ландшафтный дизайнер, обозреватель Pravda.Ru Анна Беспалова.

При этом грамотная подготовка к холодам остаётся важной — ошибки в зимнем уходе способны ослабить даже выносливые сорта.

Семь сортов, которые украсят участок на десятилетия

Château de Vaux-le-Vicomte выделяется крупными абрикосово-розовыми цветками с лёгким ароматом и повторным цветением. Сорт хорошо переносит зимы средней полосы.

Chippendale славится густомахровыми оранжево-персиковыми бутонами с фруктовыми нотками. Морозостойкость достигает -29 °C.

Versailles формирует яркие розовые цветы, устойчивые к дождю, и выдерживает до -28 °C. Boscobel привлекает коралловыми чашевидными цветками с ароматом мирры и переносит морозы до -26 °C.

First Lady напоминает классические чайные розы нежно-розовыми бутонами и выдерживает до -30 °C. Westerland известна ярким оранжевым оттенком и устойчивостью к болезням. Lichtkönigin Lucia радует солнечно-жёлтыми цветами и повторной волной цветения.

"Выбирая сорт, важно учитывать не только цвет, но и устойчивость к типичным заболеваниям — чёрной пятнистости и мучнистой росе", — считает фитопатолог, обозреватель Pravda.Ru Наталья Дроздова.

Для профилактики грибковых инфекций и укрепления иммунитета кустов применяют щадящие методы, включая органические растворы.

Как продлить жизнь розарию

Парковые розы способны расти на одном месте 20-30 лет. Для этого им необходим солнечный участок, дренированная почва и умеренные подкормки минеральными удобрениями для цветущих кустарников.

"Долговечность роз во многом зависит от структуры почвы и сбалансированного питания — избыток азота так же вреден, как и его дефицит", — считает агрохимик, обозреватель Pravda.Ru Роман Едигаров.

Весной удаляют подмёрзшие побеги, летом — отцветшие бутоны. Мульчирование помогает сохранить влагу и защитить корневую систему. Об этом сообщает издание 6 соток.

Сравнение парковых и чайно-гибридных роз

Парковые розы отличаются большей зимостойкостью, долговечностью и неприхотливостью. Они подходят для ландшафтных композиций и крупных цветников.

Чайно-гибридные сорта ценятся за форму бутона и длительное стояние в срезке, но требуют укрытия, регулярной обработки и более тщательного ухода.

Плюсы и минусы парковых роз

Перед посадкой стоит учесть особенности группы.

Преимущества:

  1. Морозостойкость и устойчивость к болезням.
  2. Долговечность до 30 лет.
  3. Обильное и повторное цветение.
  4. Универсальность в дизайне участка.

Недостатки:

  1. Крупные размеры куста требуют пространства.
  2. Наличие шипов усложняет уход.
  3. Необходимость периодической формирующей обрезки.

Советы по выбору и посадке парковых роз

  1. Выбирайте сорта с зимостойкостью не ниже -28 °C для средней полосы.

  2. Подготовьте посадочную яму с компостом и дренажем.
  3. Соблюдайте расстояние между кустами с учётом их будущего размера.
  4. Регулярно проводите санитарную обрезку и профилактику болезней.

Популярные вопросы о парковых розах

Какие парковые розы подходят для холодного климата?

Лучше выбирать сорта с заявленной зимостойкостью до -30 °C, например First Lady или Lichtkönigin Lucia.

Сколько стоят саженцы парковых роз?

Цена зависит от питомника и возраста растения, но качественные двухлетние саженцы стоят дороже из-за развитой корневой системы.

Что лучше для участка — парковая или чайно-гибридная роза?

Если важна неприхотливость и долговечность, предпочтение чаще отдают парковым сортам.

Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
