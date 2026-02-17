Цветы размером с фарфор и оттенка заката: эти розы превращают участок в живую картину

Роскошный розарий, как в лондонском королевском саду, можно создать и на собственном участке. Парковые розы десятилетиями сохраняют декоративность и не требуют сложной агротехники. Они устойчивы к морозам, болезням и капризам климата средней полосы.
Одним из самых известных розариев мира считается Queen Mary's Gardens в Лондоне. Там собрана внушительная коллекция кустовых сортов, способных сохранять форму и пышное цветение долгие годы.
Парковые розы ценят за зимостойкость — многие выдерживают до -30 °C, хорошо зимуют без сложных укрытий и подходят для открытого грунта. Они формируют мощные кусты, активно используются в миксбордерах и живых изгородях, гармонично сочетаются с хвойниками и декоративными злаками.
"Парковые розы хороши тем, что их можно интегрировать в разные стили — от классики до природного сада, при этом они не требуют ежегодной полной замены посадок", — считает ландшафтный дизайнер, обозреватель Pravda.Ru Анна Беспалова.
При этом грамотная подготовка к холодам остаётся важной — ошибки в зимнем уходе способны ослабить даже выносливые сорта.
Château de Vaux-le-Vicomte выделяется крупными абрикосово-розовыми цветками с лёгким ароматом и повторным цветением. Сорт хорошо переносит зимы средней полосы.
Chippendale славится густомахровыми оранжево-персиковыми бутонами с фруктовыми нотками. Морозостойкость достигает -29 °C.
Versailles формирует яркие розовые цветы, устойчивые к дождю, и выдерживает до -28 °C. Boscobel привлекает коралловыми чашевидными цветками с ароматом мирры и переносит морозы до -26 °C.
First Lady напоминает классические чайные розы нежно-розовыми бутонами и выдерживает до -30 °C. Westerland известна ярким оранжевым оттенком и устойчивостью к болезням. Lichtkönigin Lucia радует солнечно-жёлтыми цветами и повторной волной цветения.
"Выбирая сорт, важно учитывать не только цвет, но и устойчивость к типичным заболеваниям — чёрной пятнистости и мучнистой росе", — считает фитопатолог, обозреватель Pravda.Ru Наталья Дроздова.
Для профилактики грибковых инфекций и укрепления иммунитета кустов применяют щадящие методы, включая органические растворы.
Парковые розы способны расти на одном месте 20-30 лет. Для этого им необходим солнечный участок, дренированная почва и умеренные подкормки минеральными удобрениями для цветущих кустарников.
"Долговечность роз во многом зависит от структуры почвы и сбалансированного питания — избыток азота так же вреден, как и его дефицит", — считает агрохимик, обозреватель Pravda.Ru Роман Едигаров.
Весной удаляют подмёрзшие побеги, летом — отцветшие бутоны. Мульчирование помогает сохранить влагу и защитить корневую систему. Об этом сообщает издание 6 соток.
Парковые розы отличаются большей зимостойкостью, долговечностью и неприхотливостью. Они подходят для ландшафтных композиций и крупных цветников.
Чайно-гибридные сорта ценятся за форму бутона и длительное стояние в срезке, но требуют укрытия, регулярной обработки и более тщательного ухода.
Перед посадкой стоит учесть особенности группы.
Выбирайте сорта с зимостойкостью не ниже -28 °C для средней полосы.
Лучше выбирать сорта с заявленной зимостойкостью до -30 °C, например First Lady или Lichtkönigin Lucia.
Цена зависит от питомника и возраста растения, но качественные двухлетние саженцы стоят дороже из-за развитой корневой системы.
Если важна неприхотливость и долговечность, предпочтение чаще отдают парковым сортам.
