Сергей Михеев

Соседи будут шептаться от зависти: эти астры превратят ваш двор в витрину ботсада

Садоводство

Однолетние астры остаются настоящей классикой дачных цветников, но именно с ними у садоводов чаще всего связаны разочарования. Цветы могут внезапно увянуть из-за фузариоза или вместо плотных "шапок" дать рыхлые соцветия с пустой серединкой. Однако проблема часто не в погоде, а в неправильно выбранной сортосерии. 

Розовые астры в саду
Фото: Pravda.Ru by Сергей Михеев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Розовые астры в саду

Почему астры вянут и дают рыхлые цветки

Фузариозное увядание вызывает гриб, который годами сохраняется в почве, проникает через корни и буквально перекрывает питание растения. Астра может погибнуть за несколько дней, причём именно в период бутонизации.

"Фузариоз коварен тем, что долго не проявляет себя, а затем развивается стремительно. Даже устойчивые сортосерии требуют соблюдения севооборота и контроля влажности, иначе риск сохраняется", — считает фитопатолог, обозреватель Pravda.RU Наталья Дроздова.

"Проваленная" серединка — другая история. Она появляется из-за стресса: нехватки света, загущения посадок, резких скачков влажности. В таких условиях центральные лепестки не развиваются полностью, и соцветие становится рыхлым.

Хорошая новость в том, что устойчивость к болезням и плотность цветка во многом заложены селекцией. Поэтому грамотный выбор серии — половина успеха.

10 лучших сортосерий астр для надежного цветения

Матадор

Пионовидная серия с плотными соцветиями и повышенной устойчивостью к фузариозу. Хорошо подходит для клумб и срезки.

Принцесса

Хризантемовидные астры с густомахровыми цветками. Хорошо держат форму даже в дождливое лето.

Дракон

Игольчатая серия с эффектными трубчатыми лепестками. В полутени может слегка терять плотность.

Леди Коралл

Профессиональная серия для массовых посадок и срезки. Цветки ровные, устойчивые к сырости.

Гала

Компактные кусты и надежное цветение даже при минимальном уходе. Подходит для контейнеров.

Валькирия

Крупноцветковая игольчатая серия. Требует хорошего освещения и проветривания.

Бенари Принцесс F1

Один из самых стабильных гибридов с высокой устойчивостью к фузариозу. Отличный выбор для тех, кто хочет гарантированный результат.

Мацумото

Простые и полумахровые астры, но с очень высокой устойчивостью к болезням. Подходят новичкам.

Королевский размер

Пионовидная серия с гигантскими соцветиями. Требует плодородной почвы и ровного полива.

Седая Дама

Хризантемовидная серия отечественной селекции, хорошо переносит влажную погоду и перепады температур. Об этом сообщает БОТАНИЧКА.

Сравнение форм: какие астры меньше подводят

Пионовидные астры считаются самыми надежными: даже при небольших ошибках они сохраняют плотность цветка. Хризантемовидные также устойчивы и хорошо переносят дождь. Игольчатые выглядят эффектнее, но сильнее зависят от солнца и правильной посадки.

Советы по выращиванию астр 

  1. Выбирайте свежие семена по дате сбора.

  2. Соблюдайте севооборот: не возвращайте астры на место минимум 3-4 года.

  3. Не сажайте после картофеля, томатов и гладиолусов.

  4. Делайте почву рыхлой и дренированной, избегайте застоя воды.

  5. Не загущайте посадки: оставляйте 25-30 см между растениями.

  6. Протравливайте семена биофунгицидом, если они не обработаны.

"Даже самый устойчивый гибрид не раскроет потенциал в тяжёлой и переувлажнённой почве. Структура грунта и грамотный дренаж — основа здоровья цветника", — считает почвовед , обозреватель Pravda.RU Игорь Лыткин.

Популярные вопросы о сортосериях астр

Какие астры лучше для начинающих?

"Матадор", "Гала", "Леди Коралл" и "Мацумото" — самые надежные и неприхотливые.

Какие формы реже дают пустую серединку?

Пионовидные и хризантемовидные серии.

Можно ли полностью защититься от фузариоза?

Нет, но устойчивый сорт плюс правильная агротехника значительно снижают риск.

Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы дача цветы семена садоводство
