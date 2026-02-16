Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Беспалова

Эффект королевского сада: экзот, за который ценители предложат любые деньги

Садоводство

Магнолия кажется южной неженкой, но современные сорта всё чаще украшают сады средней полосы и даже Подмосковья. При грамотной посадке и уходе она успешно зимует и ежегодно радует роскошным цветением. Главное — правильно подобрать вид и создать подходящие условия. 

Цветущая магнолия
Фото: Pravda.Ru by Анна Беспалова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Выбор вида и сорта магнолии

Самой эффектной считается Magnolia grandiflora с крупными белыми цветками и плотными листьями. Однако этот вид подходит в основном для южных регионов: он плохо переносит морозы ниже −15 °C.

В средней полосе и Подмосковье чаще выращивают звездчатую, кобус, Лебнера и отдельные сорта магнолии Суланжа. Для северных регионов подбирают наиболее зимостойкие разновидности — Зибольда, кобус и звездчатую.

По оттенку цветков магнолии бывают белыми, кремовыми, розовыми, лиловыми и даже желтыми. Белые сорта визуально освежают сад, розовые создают яркий акцент, а желтые считаются редкостью и чаще подходят для теплых регионов.

По срокам цветения растения делятся на весенние (апрель–май) и летние (июнь–июль). Весенние зацветают до распускания листьев или одновременно с ними, создавая особенно выразительный эффект.

Посадка магнолии в открытом грунте

Лучшее место — солнечный участок с лёгкой полутенью и защитой от ветра. Почва должна быть рыхлой, слабокислой, хорошо дренированной. Застой воды губителен для корней, поэтому низины не подходят.

Саженцы лучше выбирать с закрытой корневой системой. Корни должны быть светлыми и упругими, побеги — без трещин, кора — без повреждений. Оптимальный возраст растения — 2–3 года.

Посадочную яму делают в три раза больше корневой системы. На дно укладывают дренаж из керамзита или щебня, грунт смешивают с компостом и торфом. После посадки приствольный круг мульчируют хвоей, торфом или опилками. Об этом сообщает Ваше хозяйство.

Уход: полив, подкормка и обрезка

В первые годы магнолия нуждается в регулярном поливе. Почва должна быть умеренно влажной, особенно весной и летом. Взрослые растения поливают реже — в засуху.

Подкормки начинают с третьего года. Весной используют азотные удобрения, летом — комплексные составы для цветников, а в начале августа — фосфорно-калийные смеси для подготовки к зиме. С июля азот исключают, чтобы побеги успели вызреть.

Формирующая обрезка магнолии не требуется. Весной проводят только санитарную — удаляют сухие и подмерзшие ветви.

"Важно помнить, что избыточные подкормки, особенно азотные, стимулируют рост в ущерб зимостойкости. Растение должно вовремя перейти в состояние покоя, иначе цветочные почки рискуют пострадать", — отмечает агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda.RU Ольга Семёнова.

На зиму молодые растения укрывают спанбондом, а приствольный круг мульчируют. Даже зимостойкие сорта желательно утеплять в регионах с суровыми зимами. Варианты укрывных материалов и замены лапника подробно разобраны в материале о укрытиях, которые спасут растения не хуже еловых веток.

Способы размножения

Черенками магнолию размножают в июне. Побеги длиной 10–15 см укореняют в смеси песка и торфа при температуре около +20 °C. В открытый грунт высаживают через год.

Отводки формируют весной, пригибая нижний побег к земле и фиксируя его. Отделяют укоренившийся саженец следующей весной.

Размножение семенами возможно, но растения зацветают примерно через 8–10 лет и могут не сохранить сортовые признаки.

Популярные вопросы о выращивании магнолии

Можно ли вырастить магнолию в Подмосковье?

Да, при выборе зимостойких сортов и правильном укрытии на зиму.

Когда лучше сажать магнолию?

Осенью после окончания вегетации или весной, когда почва прогреется.

Почему магнолия не цветет?

Причины могут быть в подмерзании цветочных почек, неправильном выборе места или недостатке питания. Дополнительные меры по защите бутонов в холодный сезон описаны в материале о том, как сохранить весеннее цветение без лишних усилий.

Автор Анна Беспалова
Анна Беспалова — ландшафтный дизайнер частных садов, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
